​Subiectele zilei: De ce este prea scumpa apararea Europei; Toate lucrurile absurde patite de Galati sub domnia PSD; Razboiul lui Tutuianu cu multinationalele. Toata familia senatorului, angajata la stat

Statele UE nu achizitioneaza in comun sisteme de aparare, preferand sa cumpere echipamente de la producatorii nationali, ceea ce fragmenteaza piata europeana si favorizeaza cresterea costurilor. Uniunea Europeana ca bloc are cele mai mari cheltuieli de aparare din lume dupa Statele Unite. Insa costurile ar putea scadea considerabil in cazul in care cheltuielile militare ar fi facute in comun, arata o analiza realizata de compania de consultanta McKinsey si citata de Politico.eu. Potrivit studiului, realizat pentru Raportul Conferintei de Securitate de la Munchen, eveniment ce a avut loc in perioada 17-19 februarie, Europa ar putea economisi pana la o treime din sumele alocate pentru echipamentul militar. Tot ce ar trebui sa faca ar fi sa-si coordoneze investitiile si sa recurga la mai putini furnizori, relateaza Adevarul . Galatenii voteaza cu pesedistii de 27 de ani. Si de fiecare data si-au luat teapa. Galatenii sunt oameni linistiti. Ma rog, nu chiar atat de linistiti daca e sa ne luam dupa stirile de la ora 5, dar in orice caz nu reactioneaza atunci cand sunt calcati in picioare de guvernare, atat locala cat si centrala. De aia poate nu ar trebui sa surprinda pe nimeni ca Galatiul este condus de 27 de ani de PSD. Chiar si in 2004, atunci cand romanii au votat masiv impotriva lui Adrian Nastase-Bombonel, tot PSD a castigat alegerile la Galati. Cei patru primari pe care i-a avut orasul din 1990 incoace au fost de la PSD (sau USL). De asemenea, in consiliul local si cel judetean, tot PSD a tavalit gogoasa prin zahar. Prin urmare, daca Galatiul arata astazi din avion ca un catun mai mare, atunci numai partidul inventat de Iliescu e de vina, potrivit Vice. . De la izbucnirea protestelor fata de OUG 13, Adrian Tutuianu a criticat multinationalele, pe care le-a acuzat ca au scos angajatii la proteste si ca scot profiturile pe care le obtin din Romania. Fost antreprenor, acum Adrian Tutuianu este senator si presedintele Comisiei de monitorizare a activitatii SRI. De altfel, toata familia Tutuianu este angajata la stat. Carmen Elena Tutuianu, sotia senatorului, este inspector din 2010 la Prefectura Dambovita si la Consiliul Judetean Dambovita, iar Ruxandra Tutuianu, fiica celor doi, este jurist la Primaria Capitalei, potrivit bn24.ro. Potrivit declaratiei de avere, semnata de Adrian Tutuianu la data de 3 ianuarie 2017, sotia acestuia a obtinut venituri, in 2016, de 27.825 de lei de la Prefectura Dambovita si de la Consiliul Judetean Dambovita. Informatia este confirmata si de declaratie de avere a lui Carmen Elena Tutuianu de pe site-ul Prefecturii Dambovita, anunta Digi24 . Incotro se indreapta Romania lui Liviu Dragnea? Spre Romania curata si luminoasa a revolutiei civilitatii iscate de OUG 13? Spre national-comunism ceausist? Sau mai degraba spre Romania sfarsitului anilor 30? "Romania se indreapta intr-o directie gresita", considera opt din zece romani. Sau considerau, pana de curand si pana la remanierea guvernamentala, daca dam crezare discursului prezidential din parlament. Or, data fiind maniera ireprosabila in care Klaus Iohannis s-a comportat in reactie la criza iscata de guvernul Dragnea-Grindeanu, prin adoptarea decretului cu dedicatie intitulat OUG 13, dar si in ecou la demonizarea sistematica a presedintelui de catre propaganda PSDista, nu vad, dincolo de povestea cu casa, vreun motiv obiectiv ca seful statului sa nu fie crezut. Dar in ce directie anume se indreapta oare tara pe care o conduce? Scaderea semnificativa a numarului de protestatari pare sa indice aplanarea progresiva a crizei, arata Deutsche Welle Importurile de gaze rusesti s-au ieftinit atat de mult, incat cantitatea care a intrat in Romania a crescut cu 629% anul trecut, in timp ce producatorul local Romgaz a fost nevoit sa inchida sonde. La aceasta situatie s-a ajuns din cauza unei ordonante aprobata in 2013 de guvernul Ponta, care a impus producatorilor locali o suprataxa de 60% pe veniturile suplimentare obtinute din vanzarea gazelor, al caror pret a fost estimat ca va creste. In 2014, printr-o alta ordonanta de urgenta, Guvernul a impus o referinta pentru calculul suprataxei de 72 lei/MWh. Dar pe fondul ieftinirii semnificative a petrolului pe piata internationala, pretul gazelor din import a inceput sa scada din 2015, ajungand anul trecut la un nivel de 53 lei/MWh. Cu toate astea, nici guvernul Ciolos nu a renuntat la aceasta suprataxa, fiindca veniturile aduse annual la buget sunt de ordinul sutelor de milioane de lei, noteaza Romania Libera a sa le livreze in proportie de 30% ceea ce cer oamenii, Farmexpert obliga farmaciile sa ia 70% dintre medicamentele scumpe sau care se vand greu. Intr-un raport oficial, se recunoaste ca practica e generalizata! Ziarul este in posesia mai multor mesaje intre a doua companie de distributie pharma din Romania si un lant important de farmacii. Medicamentele utile si convenabile ca pret sunt livrate doar daca farmaciile iau dublul cantitatii din cele mai putin cautate! Aceasta este una dintre cauzele crizei de medicamente din farmacii. Iar autoritatile stiu asta! Acelasi lucru l-a constat Consiliul Concurentei intr-un amplu raport din 2015, in care atrage atentia ca "vanzarea cu un pachet" defavorizeaza farmaciile si contribuie la lipsa medicamentelor, scrie tolo.ro