Romania a fost prejudiciata cu peste 500 mil euro prin contractul cu Bechtel (raport ministerul de Finante)

Contractul privind realizarea Autostrazii Transilvania semnat cu Bechtel a fost incheiat in 2003, in timpul guvernarii lui Adrian Nastase si reziliat in 2013, cand sef al CNADNR era Narcis Neaga, iar ministrul transporturilor era Dan Sova, potrivit sursei citate."Raportul de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului de Finante a fost facut in scopul recuperarii a 525.891.888 de euro, bani considerati prejudiciu adus statului roman ca urmare a modului in care s-a derulat si negociat - din 2003 si pana in 2013 - contractul cu Bechtel pentru construirea Autostrazii Transilvania", arata televiziunea de stiri.Potrivit sursei citate, 40 de milioane de euro constituie avansul acordat si nerecuperat, la care se adauga 116,829 milioane de euro reprezentand majorari de intarziere.Printr-un acord de modificare din 2006, avansul de 40 de milioane de euro "a fost reclasificat si transformat in cheltuieli de mobilizare, valoarea acestora ajungand la suma fixa de 70 mil. euro, in conditiile in care Contractul prevedea o suma globaloa de 30 de milioane de euro pentru activitati anterioare inceperii lucrarilor de constructii", se arata in raport.Director general al CNADNR la semnarea contractului in 2003 era Mihai Basulescu.