Subiectele zilei: Povestea nestiuta a unui unui sportiv-fenomen. Tiberiu Useriu: "La 22 de ani am inceput sa comit jafuri armate, la 25 am fost prins. Am evadat din doua inchisori, nu si din a treia"; Datele Bruxelles-ului nu "bat" deloc cu cele ale Bucurestiului; Rusia nu se mai ascunde. Kremlinul a anuntat crearea unei divizii speciale care se va ocupa de razboiul informational

Comisia Europeana ( CE) arata in raportul de tara 2017 referitor la Romania ca, inversand tendinta de consolidare, politica fiscala a devenit prociclica in 2016 iar deficitul public este in crestere. Sub efectul reducerilor semnificative de taxe si a expandarii cheltuielilor, deficitul public va creste la 3,6% in 2017 si 3,9% in 2018. Contrar prognozei prezentate de Guvern, care vede pastrarea sub 3% din PIB in 2017 si reducerea sa ulterioara. Deficitul structural ar urma sa se majoreze de la mai putin de 1% din PIB in 2015 spre circa 4% din PIB in 2017, mult peste obiectivul pe termen mediu asumat de Romania (1% din PIB) in anul 2013. CE se asteapta ca ponderea datoriei publice pe termen mediu si lung sa creasca (din nou contrar prognozei oficiale a Executivului de la Palatul Victoria), scrie Curs de Guvernare Armata rusa a creat un departament pentru securitate cibernetica si va primi in anul 2017 armament nou, inclusiv zeci de rachete balistice, sute de tancuri si zeci de nave militare, a anuntat miercuri ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu. "Propaganda trebuie sa fie inteligenta, competenta si eficienta", a subliniat oficialul. Pe de alta parte, Ria Novosti informeaza ca primul exercitiu de confruntare in domeniul informational s-a desfasurat in timpul manevrelor "Caucaz 2016", cu participarea inclusiv a fortelor de operatiuni informationale si lupta radioelectronica. Fostul sef al Marelui Stat Major General rus, generalul Iuri Balevski, a declarat, pentru Ria Novosti, ca in conditiile actuale victoria in razboiul informational poate fi mult mai importanta decat in confruntarea militara conventionala, intrucat ea se poate obtine fara pierderi umane, producand in acelasi timp un efect paralizant asupra tuturor organelor de putere ale statului inamic, potrivit Adevarul ingurul roman care a reusit sa castige cel mai dur maraton din lume, Ultra 6633, Tibi Useriu, face dezvaluiri incredibile despre drumul sau in viata, de la infractorul care a evadat din doua inchisori si a fost vanat de Interpol si pana la sportivul de anduranta care este astazi. Povestea omului care a intrat in goana nebuna dupa bani fara a exista o limita in a-i obtine, jafuri armate, masini furate in trei minute si spargeri puse la punct dupa scenarii de la Hollywood. Maratonistul Tibi Useriu a lansat cartea "27 de pasi", o autobiografie in care povesteste in 200 de pagini cum a ajuns in viata doar o cifra, "Domnul 2.800" si cum a renascut intr-o celula de 70 de cm in care a fost condamnat sa stea 23 de ani. Salvarea si drumul catre sportivul de performanta si omul care e astazi i-a facut cu primii 27 de pasi, cei pe care ii facea in curtea interioara a inchisorii, scrie Gandul. Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca faptul ca directorul SRI, Eduard Hellvig, nu a participat la bilantul de joi al DNA reprezinta "un gest de normalitate". Liviu Dragnea a facut aceasta declaratie la postul Romania TV. "In primul rand, nici PSD, nici colegii de la ALDE, nu intentioneaza sa afecteze capacitatea de actiunea impotriva coruptiei a tuturor institutiilor care au competente in domeniu. Legea trebuie sa fie clarificata si legislatia trebuie sa fie clara si sa fie pusa in acord cu deciziile Curtii Constitutionale. Nu s-a pus problema niciodata si nu se va pune problema niciodata ca toate institutiile care au atributii in aplicarea legii sa nu fie consultate. Dar nu numai parchetele, asociatiile magistratilor, UNJR, avocatii, experti de la Consiliul Europei, experti de la Comisia de la Venetia, orice entitate de buna-credinta", conform Romania Libera . Premierul Sorin Grindeanu a aprobat, joi, cererea de eliberare din functia de secretar de stat in Ministerul Educatiei Nationale depusa de catre Liviu Marian Pop, care a preluat recent un mandat de senator de Maramures. Decizia premierului Grindeanu a fost publicata in Monitorul Oficial. Liviu Pop a cerut sa fie eliberat din functia de secretar de stat intrucat demnitatea de senator este incompatibila cu orice alta functie, in afara celor de ministru sau cadru universitar. Fostul ministru pentru dialog social si fost ministru interimar al Educatiei, Liviu Pop, a depus, luni, juramantul ca senator, dupa demisia Sorinei Pintea din Parlament, el fiind urmatorul pe lista PSD din Maramures. Plenul Senatului a luat act, in urma cu o saptamana, de demisia Sorinei Pintea (PSD) si a vacantat postul de parlamentar detinut de aceasta, proiectul de hotarare a Senatului privind vacantarea postului fiind aprobat cu 104 voturi "pentru", afirma Digi 24 . Cum ar fi trebuit sa fie noul om de la Justitie pus de PSD, astfel incat sa mai spele putin din rusinea lasata in urma de Florin Iordache? Buna intrebare, nu as fi stiut sa-ti raspund la ea. In orice caz prima conditie luata in calcul de pesedisti pare sa fi fost aceea ca noul ministru sa nu fie de la ei din partid. Daca ma intrebi pe mine, iti spun ca a fost o decizie inteleapta. Trebuie sa retinem totusi chestia asta ca in intreg PSD-ul, cel mai mare partid din tara, cu peste cinci sute de mii de membri, dar si in ALDE, e greu sa gasesti pe cineva care nu a fost implicat, candva, intr-un dosar sau scandal sau doar care sa nu te enerveze cand deschide gura. In fine, solutia a venit din mediul universitar. Noua propunere, Tudorel Toader, nu este om politic, ci fost judecator la Curtea Constitutionala, membru al Comisiei de la Venetia si rector al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC). Un tehnocrat, cum s-ar spune, noteaza Vice Pe fondul dezbaterilor globale recente, a fost initiata in Romania o campanie menita sa duca la inchiderea televiziunilor care difuzeaza "stirile false". Nu putem prevedea ce turnura o sa ia campania acesta impotriva "stirilor false". Dar ceea ce se intampla este ingrijorator, caci autorii acestor campanii, cu stiinta sau fara stiinta, contribuie din plin la inhibarea presei libere. A cere CNA, de exemplu, sa sanctioneze posturile TV care difuzeaza "stiri false" este o exigenta care ignora total specificul presei. Presa nu este o tehnologie, o masina care produce informatii corecte sau false, ci o forma de conversatie, de sociabilitate si deopotriva un exercitiu de seductie sau de putere. Si prin urmare daca minciunile se inmultesc nemasurat in presa, cauza nu se gaseste in presa, ci in alta parte.Stiri false au fost de cand lumea, ba uneori scriitori in devenire se exersau compunand fapte diverse spectaculoase sau emotionante, potrivit Deutsche Welle