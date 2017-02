Subiectele Zilei: Cum au transformat politistii un profesor universitar in infractor si o drona in avion civil; Stiinta spagilor in tara procurorului "Zdreanta". Profesorii de mita; De ce este periculos sa blochezi stirile false in Romania si cum poate duce asta la cenzura

Imaginile din drona cu sutele de mii de romani protestand in Piata Victoriei, care au facut inconjurul lumii, au deranjat autoritatile, care au hotarat sa aplice legea. Autorul imaginilor, un respectat cadru didactic universitar, a ajuns sa fie anchetat de politisti si inculpat pentru ca nu ar avea autorizatie de zbor si nici licenta de pilot. Protestele din Piata Victoriei, in care sute de mii de oamenii au cerut demisia Guvernului, au avut si momente care au frizat ridicolul. Prodecanul Facultatii de Litere, lector dr. Stefan Catalin Constantin, ridicat de jandarmi din Piata Victoriei, s-a ales cu dosar penal pentru "exploatarea unei aeronave fara a poseda certificat de inmatriculare si certificat de navigabilitate". In fapt, "crima" respectabilului dascal a constat in inaltarea pe cerul Pietei Victoriei a unei banale drone, cu care imortaliza imagini, in cadrul unui proiect stiintific la care lucra, relateaza Adevarul 6,5 miliarde de dolari, dintre care 5,8 miliarde ii revin regiunii transnistrene, constituie datoria R. Moldova fata de concernul rus Gazprom. Autoritatile de la Chisinau nu au reusit sa rezolve problema in ultimii ani. Republica Moldova ramane dependenta energetic de Federatia Rusa, iar scandalurile din ultimii ani de la Moldovagaz au demonstrat ca exista interese din interior in legatura cu profitul pe care il aduce gazul rusesc. Gazprom detine 50% din intreprinderea mixta moldo-rusa Moldovagaz, 35,33% revenindu-i Guvernul Moldovei, 13,44% - administratiei de la Tiraspol, iar restul de 1,23% unor mici actionari. Actualmente, concernul rus este practic unicul furnizor de gaze naturale in tara, livrand Republicii Moldova in 2016 aproximativ trei miliarde metri cubi de gaze. Aceasta afacere a fost mereu profitabila, deoarece R. Moldova nu are alternativa, iar din cauza neintelegerilor cu Tiraspolul, dar si a nenumaratelor greseli manageriale, incepand cu 1992, Chisinaul a inceput sa acumuleze datorii fata de Gazprom, care au ajuns astazi la 6,5 miliarde de dolari. Aceste datorii au fost mereu un mar al discordiei si un instrument de santaj pe care concernul rus il folosea ca sa-si mentina monopolul, scrie Deutsche Welle Sportivul senior nu a lipsit nici o zi la protestele de la Cluj si declara ca lupta pentru statul de drept si democratie inca din 1990, cand iesea alaturi de Ion Ratiu si de Doina Cornea. Canalele media care s-au pozitionat impotriva protestelor fata de Ordonanta 13 privind dezincriminarea abuzului in serviciu au folosit pentru caracterizarea celor care au iesit in strada elemente din arsenalul anilor 1990, cand cei care protestau impotriva lui Ion Iliescu erau numiti "golani" sau "huligani". Acum, acest termen a fost inlocuit cu sintagma "tinerii frumosi si liberi", rostita cu aroganta. Unul dintre acesti tineri frumosi si liberi este sportivul clujean Constantin Rusu, la 81 de ani, care participa in fiecare seara la protestele organizate in Piata Unirii din oras. Constantin Rusu are o forma sportiva mai buna decat a unora dintre protestatarii mai tineri cu cateva decenii decat el pentru ca este in continuare un sportiv in activitate. Clujeanul participa in continuare la competitiile natio-nale, europene si mondiale de orientare turistica. Constantin Rusu a adunat un sac de medalii, multe dintre ele obtinute in competitiile rezervate seniorilor. Sportivul senior este un obisnuit al protestelor din Cluj din anii 1990, cand, in calitate de militant PNTCD si pentru restaurarea monarhiei, iesea alaturi de Ion Ratiu si de Doina Cornea in Piata Unirii pentru a cere respectarea statului de drept si instaurarea unei democratii veritabile in Romania, noteaza Romania Libera In plin scandal generat de procurorul "Zdreanta", Mircea Negulescu, de la DNA, Ploiestiul a devenit cunoscut ca un oras in care faradelegile sunt la ele acasa. O arata si coruptia care a impanzit Universitatea de Petrol si Gaze, institutia de invatamant in care ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) au prins al treilea profesor universitar care lua spagi de la studenti si pe care procurorii l-au trimis in judecata. Acuzat de 32 de fapte de luare de mita, cadrul didactic avea o metoda ingenioasa de a-si spori veniturile ilegal. In ultimii trei ani, trei profesori universitari de la Universitatea de Petrol si Gaze din Ploiesti au fost prinsi si trimisi in judeacta pentru luare de mita. Primul a fost Ilie Ristea, profesor de matematica in cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica din cadrul Universitatii Petrol si Gaze din Ploiesti care a fost trimis in judecata, in octombrie 2015, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, dupa ce anchetatorii au reusit sa probeze faptul ca a cerut si a primit bani de la 17 studenti, in timpul sesiunii din mai-iunie 2015, pentru promovarea examenelor, anunta Evz Am vorbit cu un expert in securitate cibernetica sa inteleg cum media manipuleaza prin fake news si care sunt instrumentele prin care putem verifica o stire. Dupa incheierea campaniei electorale din SUA, in mass-media internationale se discuta mult despre fenomenul fake news. Minciunile viralizate pe internet au devenit obiect de interes pentru oficialii europeni, mai ales ca in acest an vor fi alegeri electorale in Germania, Franta si Olanda. Ministrul german al Justitiei a cerut pedepse penale pentru cei care raspandesc fake news, iar parlamentarul britanic, Damian Collins, le considera un atac la adresa democratiei. Lideri ai Parlamentului European, cum ar fi Martin Schulz, iau in calcul o posibila interventie a legiuitorului pentru diminuarea acestui fenomen. In acest context, am stat de vorba cu Alex Balan, expert in securitate cibernetica, pentru a intelege mai bine daca s-ar putea gandi o legislatie pentru internet fara a fi afectata libertatea de exprimare. Balan prefera mai degraba o forma de anarhie virtuala, decat marcarea stirilor false si sustine ca impotriva lor se poate lupta doar cu un continut de calitate si prin educarea consumatorilor, relateaza Vice Rolf Kaiser este un neamt get-beget, care traieste de zece ani in Gorj, pentru ca se simte aici mai bine decat acasa la el, in Germania, acolo unde multi romani au plecat si continua sa emigreze pentru o viata mai buna. Rolf are o firma de IT si desfasoara mai multe activitati pentru clienti din Germania. El este un mare iubitor de animale si lucreaza voluntar in padocul Primariei Targu Jiu, unde are grija de cainii comunitari. Prima data, Rolf a ajuns in Romania in anul 2000, la propunerea unui prieten practicant de off-road. S-a speriat, initial, pentru ca Romania nu avea o imagine buna in strainatate. In anul 2007 s-a mutat in Romania, atunci cand Romanii plecau in numar mare munceasca in Germania. Neamtul spune ca a venit in Romania pentru ca se simtea strain in tara lui din cauza problemelor generate de emigrantii musulmani, care sunt protejati de autoritati, scrie Adevarul