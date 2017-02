Subiectele zilei: Romania, tara recordurilor paradoxale; Dragnea trage sforile la stat, fiul incaseaza banii ca privat; Povestea "tanarului frumos si liber" de 81 de ani

Recordul atins de tara noastra, anul trecut, prin cea mai mare crestere economica dintre tarile UE, va fi compensat anul acesta prin "cea mai mare contraperformanta in materie de derapaj bugetar", este de parere consilierul prezidential Cosmin Marinescu. Potrivit lui, Romania este tara recordurilor paradoxale, trecand de la campioana cresterii la campioana deficitului. "Dupa ce Romania a inregistrat, in 2016, cea mai mare crestere economica dintre tarile UE, nici nu s-a racit prea bine aceasta performanta europeana pentru ca, iata, tot de la nivel european, vin semnalele unui alt record, de asta data cea mai mare contraperformanta in materie de derapaj bugetar", scrie Marinescu intr-un articol pe blogul sau. Cresterea economica a atins in 2016 un maxim post-criza de 4,9%, alimentata de cererea interna ridicata, generata de politicile fiscale pro-ciclice, se arata in raportul de tara publicat saptamana trecuta de Comisia Europeana (CE), informeaza Adevarul. Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Stefan Dragnea, a deconspirat interesele ascunse de afaceri ale tatalui, devenind asociat la Interfrigo Logistic din Pitesti, o companie care l-a imbogatit pe actualul sef al Partidului Social Democrat. Si nu intamplator, aceeasi societate a primit doua contracte in valoare de cinci milioane de euro, de la Consiliul Judetean Teleorman, in mandatul de presedinte al lui Dragnea. Mai mult, Interfrigo Logistic (la care este asociat Dragnea jr.) a dezvoltat o relatie stransa de afaceri cu celebra Tel Drum, condusa de prietenii presedintelui PSD. Nu intamplator: unul dintre asociatii lui Dragnea jr. are legaturi stranse de rudenie cu presedintele companiei Tel Drum. Iar relatia dintre cele doua firme este descrisa cu lux de amanunte intr-un raport al Curtii de Conturi, noteaza Romania Libera In contextul in care presedintele Klaus Iohannis a anuntat organizarea unui referendum pe tema Justitiei, PSD face primul pas pentru organizarea unui alt referendum, pe tema familiei traditionale. Practic, vom avea parte de o campanie electorala in care fiecare tabara isi va testa propriul electorat. Serban Nicolae, liderul senatorilor PSD, a initiat, la finalul saptamanii trecute, un proiect de completare a Legii referendumului. Demersul nu se aplica oricarui tip de referendum, ci, in mod specific, doar referendumului de revizuire a Constitutiei. Spre exemplu, se mai pot organiza referendumuri pentru demiterea presedintelui, demiterea unui primar sau pe alte teme de interes national, la cererea presedintelui. Completarile propuse de PSD ridica semne de intrebare prin redundanta lor, arata Adevarul. Guvernul si Presedintia de la Chisinau au transmis mesaje diferite misiunii FMI, care se afla in Republica Moldova, pentru a face o evaluare a situatiei macroeconomice. Misiunea FMI in Republica Moldova este condusa de Ben Kelmanson. In timp ce premierul Pavel Filip a dat asigurari ca "procesul de implementare a Programului cu FMI va fi tratat cu cea mai mare atentie si responsabilitate si va fi derulat in conditii de maxima transparenta si eficienta", presedintele Igor Dodon a spus ca va incerca sa se opuna implementarii mai multor prevederi ale memorandumului semnat de Guvern cu FMI. El a precizat ca este impotriva angajamentelor asumate de Guvern in ceea ce priveste reforma sistemului de pensionare, majorarea tarifelor, limitarea volumului alocatiilor pentru subventiile in agricultura. Dodon vrea renegocierea Memorandumului cu FMI. De asemenea, Dodon le-a spus celor de la FMI ca va face tot posibilul pentru a obtine anularea legii prin care miliardul de dolari furat din sistemul bancar in 2014 a fost pus pe spatele cetatenilor, chiar daca pentru aceasta va fi nevoit sa declanseze un referendum, scrie Deutsche Welle. Vremurile disperate necesita adesea solutii pe masura. Iar cele mai disperate perioade din istoria omenirii au fost cele in care cele mai puternice dintre natiuni au incercat sa-si vina de hac. Astfel, incredibilul proiect al armatei britanice Habbakuk, botezat astfel dupa numele profetului Habacuc din Vechiul Testament, un portavion din gheata, a prins contur in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial cand aliatii au ramas fara resursele necesare construirii echipamentelor militare si navale. La inceputul anilor 1940, armata britanica era intr-o situatie critica. Submarinele germane scufundau in serie vasele comerciale ale Majestatii Sale. Doar in noiembrie 1942, fusesera scufundate 143 de vase britanice. In plus, avioanele din epoca respectiva nu aveau o autonomie de zbor prea mare pentru a survola toate zonele Atlanticului in care se dadeau lupte, cum ar fi Azorele sau sudul Groenlandei. Neputincioasa, armata britanica parea condamnata sa-si vada navele torpilate una cate una, anunta EVZ Sportivul senior nu a lipsit nici o zi la protestele de la Cluj si declara ca lupta pentru statul de drept si democratie inca din 1990, cand iesea alaturi de Ion Ratiu si de Doina Cornea. Canalele media care s-au pozitionat impotriva protestelor fata de Ordonanta 13 privind dezincriminarea abuzului in serviciu au folosit pentru caracterizarea celor care au iesit in strada elemente din arsenalul anilor 1990, cand cei care protestau impotriva lui Ion Iliescu erau numiti "golani" sau "huligani". Acum, acest termen a fost inlocuit cu sintagma "tinerii frumosi si liberi", rostita cu aroganta. Unul dintre acesti tineri frumosi si liberi este sportivul clujean Constantin Rusu, la 81 de ani, care participa in fiecare seara la protestele organizate in Piata Unirii din oras, relateaza Romania Libera