Subiectele zilei: Intre promisiuni si realizari: ce schimbari aduce 1 martie pentru romani; Obscenitatea scolii recente; Spa-ul agentilor SRI, urgenta nationala. De la Ponta pentru nasul Maior: un complex de odihna de 10 milioane de euro

Liviu Dragnea a prezentat, imediat dupa castigarea alegerilor, un "calendar" de implementare a principalelor masuri cuprinse in programul de guvernare al social-democratilor. Una din masuri va intra in vigoare de la 1 martie, pensia minima garantata urmand sa creasca la 520 lei, de la 400 lei cat era in 2016. Dragnea a precizat ca de la 1 martie vor intra in vigoare: TVA zero pentru vanzarea locuintelor, pentru publicitate si pentru materiile prime din agricultura, acordarea unui tichet de vacanta in valoare de 1.450 de lei/tichet pentru fiecare bugetar, pensia minima va creste de la 400 de lei la 520 de lei, reducerea impozitului pentru microintreprinderi de la 2% la 1%, cele care au mai mult de un angajat, iar plafonul va creste de la 100.000 de euro la 500.000 de euro. Impozitul pe transferul proprietatilor cu o valoare mai mica de 450.000 de lei va fi zero, a declarat Dragnea, citat de Adevarul Din dorinta de a-i face pe plac lui George Maior, directorul SRI si nasul lui Ponta, in 2013, fostul premier PSD s-a grabit sa transfere catre acest serviciu secret complexul de la Olanesti. Urmare a faptului ca guvernul Ponta a emis OUG 114/2013 prin care complexul Olanesti era transferat de la regia protocolului de stat catre SRI desi stia ca terenul se afla in litigiu, CCR a declarat ca aceasta ordonanta este neconstitutionala. Pana la ora inchiderii editiei, SRI nu a raspuns intrebarilor Romaniei Libere si nu a precizat ce va face, dupa decizia CCR. Romania Libera va prezinta argumentele folosite de guvernul Ponta pentru emiterea acestei ordonante neconstitutionale, informeaza Romania Libera La un concurs scolar, elevii au fost stimulati sa joace rolul persecutorului si sa imagineze discursul urii de clasa. Prostie intamplatoare sau viciu post-modern? Toata lumea dezaproba subiectul dat la Olimpiada de Limba si Literatura Romana din judetul Prahova si in alte doua judete. Inspectoratele scolare se delimiteaza, ministrul Educatiei "a cerut explicatii in scris", presa a condamnat la unison, cel putin prin punerea in pagina. Si au dreptate cu totii, fara indoiala, dar nu e destul sa constati. Trebuie sa spui si de ce au gresit profesorii in cauza. Cu atat mai mult cu cat toata lumea are sentimentul ca nu e doar un accident pedagogic nefericit, ci o forma de degradare a spiritului public, asa cum reiese si din comentariul rapid al profesorului care a semnalat oroarea, potrivit Deutsche Welle In Romania, exista un proiect care a fost realizat in secret, fara stirea lui Nicolae Ceausescu. Acesta nu ar fi vazut niciodata lumina zilei daca un apropiat al dictatorului nu ar fi fost implicat in conceperea lui. Muzeul Militar National din Constanta a fost construit acum 30 de ani fara ca Nicolae Ceausescu sa stie despre acest proiect. Dictatorul a fost mintit chiar de fratele sau, care i-a spus ca, in curtea Brigazii 9 Mecanizate Marasesti, se ridica, de fapt, o magazie pentru depozitarea armamentului si a munitiei. In cadrul acestui muzeu se gasesc peste 10.000 de exponate, de la armament la machete ale monumentelor inaltate in cinstea eroilor neamului, care vorbesc despre despre istoria Armatei Romane si a razboaielor purtate de bravii ei ostasi, conform Digi24, citat de EVZ Poporul poate decide ce vrea el, dar Parlamentul nu e obligat sa respecte asta. Iti dau un sfat inca de la inceput. Urmeaza un text lung care o sa-ti solicite un pic atentia. Dar asta nu e vina mea, ci a legilor din aceasta tara. Care parca au fost facute intentionat asa alambicate, tocmai pentru a putea fi folosite in functie de interese. In fine, sa incepem. Momentan, strada a invins. Ordonanta 13 (aia data pentru Dragnea) a fost, literalmente, vaporizata. Mai intai, ea a fost abrogata de Guvern, prin ordonanta 14. Apoi, in Parlament, a mai fost ucisa o data, cand a fost respinsa definitiv. Problema insa nu s-a rezolvat cu totul. De fapt, a aparut un nou subiect de dezbatere: presedintele a declansat procedurile pentru organizarea unui referendum national pe care l-a numit provizoriu "pentru continuarea luptei impotriva coruptiei si asigurarea integritatii functiei publice". Cu alte cuvinte, poporul e chemat acum sa-si spuna parerea despre lupta anticoruptie, scrie Vice. Un aviz cu observatii si propuneri emis de Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul (MRP), care ar fi putut bloca OUG 13/2017 de modificare a Codurilor Penale, a fost distrus in Ministerului Justitiei. Originalul acestui document a fost sustras, tot din Ministerul Justitiei. Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache (56 de ani), voia sa modifice mai multe prevederi din Codul Penal si Codul de Procedura Penala si sa promoveze o lege a gratierii, potrivit procurorilor DNA care au refacut cronologia noptii de 31 ianuarie in care Guvernul Grindeanu a adoptat Ordonanta de Urgenta 13. Ancheta a scos la iveala ca Iordache a intentionat initiat sa dezincrimineze total infractiunile de abuz in serviciu si neglijenta in serviciu. Mai mult, fostul ministru a vrut modificarea conflictului de interese si a faptelor de coruptie directa (darea de mita, luarea de mita, traficul de influenta si cumpararea de influenta), dar si a procedurii de sesizare a parchetelor (plangerea si denuntul), anunta Adevarul