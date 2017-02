Ziarul de Iasi: Interviu Maia Sandu: Banii de la Romania au ajuns la prietenii PSD de la Chisinau

"Sprijinul cetatenilor pentru integrarea europeana depinde intr-o anumita masura de calitatea guvernelor care se declara proeuropene. O parte din electorat nu intelege de ce partenerii nostri europeni nu au impus conditii care sa previna cresterea coruptiei si deteriorarea standardelor de viata. Ei asociaza aceste esecuri cu modelul de dezvoltare european, si nu cu politicienii moldoveni care au discreditat modelul", explica Maia Sandu, intr-un interviu acorat pentru Ziarul de Iasi, cum a fost posibil succesul lui Dodon in alegerile prezidentiale.

Fosta candidata a dreptei la alegerile prezidentiale recente de la Chisinau, Maia Sandu, a fost la Iasi zilele acestea. "Ziarul de Iasi" i-a solicitat un interviu.

- Republica Moldova parea la un moment dat o tara care isi dorea sa mearga spre Uniunea Europeana. De ce a castigat Dodon?

- Sprijinul cetatenilor pentru integrarea europeana depinde intr-o anumita masura de calitatea guvernelor care se declara proeuropene. Acest sprijin a fost cel mai inalt acum cativa ani, dar s-a micsorat simtitor din cauza coruptiei si guvernarii proaste. O parte din electorat nu intelege de ce partenerii nostri europeni nu au impus conditii care sa previna cresterea coruptiei si deteriorarea standardelor de viata. Ei asociaza aceste esecuri cu modelul de dezvoltare european, si nu cu politicienii moldoveni care au discreditat modelul. Propaganda ruseasca a speculat abil aceste nereusite, si are un mare rol in formarea perceptiilor gresite despre UE.

- Asta l-a facut castigator de Dodon?

- Dodon nu ar fi castigat alegerile daca nu era ajutat de Plahotniuc, oligarhul care controleaza majoritatea parlamentara "proeuropeana", omul care si-a subordonat toate institutiile statului, de la procuratura la primarii, si care este partenerul PSD din Romania in Republica Moldova. Televiziunile controlate de Plahotniuc, care, nu intamplator, retransmit canalele propagandistice de la Kremlin, au difuzat in campanie falsuri inventate de Dodon despre migranti sirieni care ar fi venit in numar mare in Republica Moldova daca eu castigam alegerile. Chiar daca public au declarat ca sprijina un candidat pro-european, in realitate, Plahotniuc si Partidul Democrat, pe care il conduce, au sprijinit candidatul Kremlinului, pentru ca le convine situatia in care pot santaja Occidentul cu faptul ca rusii sunt tot mai aproape si guvernarea lor "proeuropeana" trebuie sustinuta in ciuda faptului ca e profund corupta si totalmente antidemocratica. Un presedinte autentic proeuropean le-ar fi stricat aceasta strategie si i-ar fi deligitimat.

