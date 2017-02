Pierre Moscovici, comisarul european pentru afaceri economice, ii cere ministrului Finantelor sa prezinte pana in aprilie un plan de masuri care sa readuca bugetul in tinta de deficit

Citeste continuarea pe cursdeguvernare.ro.

In timp ce Guvernul Grindeanu a estimat pentru anul 2017 un deficit de 2,96%, Comisia Europeana estimeaza ca deficitul va atinge 3,6% din PIB.Stimate domnule ministru,Comisia Europeana a dat publicitatii, recent, Prognoza de Iarna care contine si proiectiile bugetare ale Romaniei. Comisia a remarcat cresterea abrupta fata de anul anterior a deficitului bugetului general consolidat, la 2,8% in 2016. Documentul estimeaza un deficit de 3,6% din PIB pentru anul 2017 si unul de 3,9% din PIB pentru anul 2018.Pe aceste considerente, exista un risc clar, in baza previziunilor Comisiei referitoare la anii 2017 si 2018, de neindeplinire a criteriilor de deficit potrivit Tratatului si Reglementarilor Comisiei Nr. 1467/97 din 7 iulie 1997. Suplimentar, estimam ca Romania va inregistra deviatii semificative ale obiectivelor bugetare pe termen mediu (MTO) in 2016, Comisia considerand ca balanta structurala va suferi noi deteriorari in 2017 si 2018.Aceste modificari fiscale adverse sunt generate in principal de relaxarea indusa de reducerea unor taxe, combinat cu cresteri de pensii si salarii.Comisia va reexamina modul in care Romania isi respecta obligatiile prevazute de Pactul de Stabilitate si de Crestere pe baza Previziunilor de Primavara, care vor contine datele bugetare pentru anul 2016, validate in aprilie de Eurostat si de urmatorul Program de convergenta al Romaniei, care este asteptat inainte dee jumatatea lunii aprilie. Este important ca masurile necesare respectarii obligatiilor privind criteriile de deficit si caii de ajustare in vederea atingerii MTO sa fie credibil anuntate inainte de acest moment.