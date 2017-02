Subiectele zilei: Senatul a aprobat ordonanta celor 30 miliarde lei credite-angajament de care dispune Ministerul Dezvoltarii; Medic roman din Germania: "Refuz sa prescriu medicamente exportate din Est pentru ca nu vreau sa fac rau pacientilor din tara mea; Patriarhia ia pozitie: Parteneriatul civil va incuraja concubinajul.

Ordonanta de urgenta 6/2017, prin care Ministerul Dezvoltarii condus de vicepremierul Sevil Shhaideh (foto) primeste 30 de miliarde de lei pentru perioada 2017 - 2020, a fost aprobata marti de Senat. Legea de aprobare a OUG 6 a fost votata de plenul Senatului cu 65 de voturi "pentru" si 39 de voturi "impotriva", ale PNL, USR si PMP. Senatorii PSD au sustinut ca respectiva ordonanta aduce resurse financiare pentru scoli, crese si gradinite, dar si pentru repararea de unitati sanitare sau reabilitarea de drumuri, poduri si podete. "Este un program asteptat de toti primarii, indiferent de culoarea politica", a declarat senatorul PSD Adrian Tutuianu, potrivit Curs de Guvernare "In fiecare zi, tiruri speciale cu medicamente pornesc din Romania catre Germania. Sunt platite cu banii jos. "Trec pe la depozitele marilor distribuitori si fiecare isi adauga paletii", povesteste un om care exporta medicamente. In Romania, unele pastile inovative costa la jumatate fata de UE, pentru ca marile firme le dedica pacientilor romani, respectand puterea mai mica de cumparare. Dar distribuitorii, cei cativa mari si sute de alte firme mai mici, intorc medicamentele in Occident. Fiecare tir inseamna mai putine tratamente in Romania. Medicamentele ajung in depozite din Vest, unde sunt reetichetate in limba tarii unde vor fi repuse in farmacii, la pretul de acolo, mult mai mare. In alte cazuri, pe graba, nici macar nu se mai schimba limba de pe cutie, ci doar prospectul din interior, scrie tolo.ro Patriarhia Romana sustine ca oficializarea parteneriatului civil, propusa intr-un proiect de lege aflat in dezbatere in Parlament, poate avea consecinte grave pentru viata morala si sociala, pentru ca aceasta forma alternativa de familie va incuraja concubinajul si ii va deresponsabilizeze pe cei doi parteneri in detrimentul mamei si al copilului."Patriarhia Romana priveste cu ingrijorare demersurile legate de eventuala oficializare a asa-zisului "parteneriat civil", actiuni materializate intr-un proiect de lege aflat in acest moment pe agenda Camerei Deputatilor. Consideram ca institutionalizarea unei forme alternative de familie este contrara credintei crestine si traditiei poporului roman, cu posibile consecinte grave pentru viata morala, familiala si sociala a acestuia", sustin reprezentantii Bisericii Ortodoxe Romane, conform Digi 24 . Protocoalele sunt "o forma legala, fireasca si normala" care stabileste responsabilitatile institutiilor care coopereaza, a explicat marti presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, deputatul Adrian Tutuianu. In ceea ce priveste protocolul agreat de SRI cu procurorii, el a fost semnat cu Parchetul General, nu cu DNA, a mai spus Adrian Tutuianu, referindu-se la controversatul protocol secret ce ar fi stat la baza asa-numitului Binom (DNA - SRI). Declaratiile au fost facute la finalul sedintei in care directorul SRI, Eduard Hellvig, a fost audiat, la cerere, peste doua ore. "Exista un protocol incheiat in 4.02.2009 intre SRI si Parchetul General", noteaza Curs de Guvernare O femeie care locuieste in Statele Unite ale Americii a deschis doua procese pe rolul instantelor din Sibiu, prin care vizeaza recuperarea partiala sau integrala a aceleiasi case din centrul Sibiului pierduta definitiv in instanta de catre familia Klaus si Carmen Iohannis. Cea care a deschis procesul pentru recuperarea unei parti din averea familiei Iohannis locuieste in Florida, Statele Unite ale Americii. Se numeste Rodica Bastea si este sotia celui care a fost Ioan Bastea (a decedat in 2010), "punctul de legatura" cu familia presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in istoria casei pierdute in instanta, scrie Adevarul Duminica seara, milioane de oameni din intreaga lume au vazut cum se scrie istoria la televizor. A meritat sa te uiti la Oscaruri pana la final, de data asta. Incurcatura teribil de jenanta si aiurea cu plicul care s-a petrecut atunci cand Warren Beatty si Faye Dunaway au anuntat din greseala ca La La Land a castigat premiul pentru cel mai bun film al anului, in loc de Moonlight, a fost, daca e sa nu tinem cont de sentimentele celor implicati, o felie delicioasa de istorie a televiziunii si-a culturii pop - o chestie pe care toti cei care s-au uitat o s-o tina minte ani de zile, daca nu pentru totdeauna. A fost in acelasi timp si un moment care a umbrit, din pacate, enorma surpriza a victoriei si, ar fi de sperat, indelung asteptata schimbare a industriei pe care o reprezinta victoria filmului Moonlight, potrivit Vice Istoricul Dinu C. Giurescu, informator al Securitatii cu numele de cod "Darius", va primi titlul de cetatean de onoare al municipiului Bucuresti, in baza unei hotarari adoptate, marti, de Consiliul General al Capitalei. Proiectul de hotarare, prin care se propunea acordarea titlului de cetatean de onoare lui Dinu Giurescu, a fost introdus pe ordinea suplimentara de zi in Consiliul Genereal, fiind adoptat cu 45 de voturi "pentru" si o abtinere. Academicianul Dinu C. Giurescu a implinit 90 de ani pe 15 februarie. El s-a nascut la Bucuresti, a urmat cursurile Colegiului "Sf. Sava", apoi cursurile Facultatii de Istorie din Bucuresti, luandu-si licenta in anul 1955 si apoi doctoratul in istorie in anul 1968, scrie Romania Libera