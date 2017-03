RISE Project: Dragnea, Fortareata din Brazilia / Ce a descoperit investigatia pornita de la sinuciderea in avion a milionarului Costel Comana

Investigatie despre Dragnea in Brazilia

am mers pe urmele afacerilor din Brazilia ale unui milionar roman care s-a sinucis in avion si am dat de oamenii lui Dragnea





Mugurel Gheorghias, "Melcul", fost coleg de facultate, coleg de trupa rock de-al sefului PSD si actionar al firmei Tel Drum, a infiintat peste ocean o firma pentru investitii in hoteluri, restaurante si alte imobiliare inca din 2010





Gheorghias a introdus de cel putin sase ori in Brazilia, in 2010-2011, bani descrisi drept "investitii directe din Romania"





Costel Comana, milionarul care s-a sinucis, si el fost coleg de facultate cu Dragnea, a infiintat alte doua firme pe malul Atlanticului, cu ajutorul aceluiasi localnic care apare in firma lui Gheorghias





am identificat vila cu piscina si teren de tenis unde petreceau Dragnea, Comana, Gheorghias si alti apropiati", scriu jurnalistii intr-o investigatie ce poate fi citita integral AICI.

Pornind de la sinuciderea in 2015, intr-un avion, a patronului Regiotrans, milionarul Costel Comana, RISE Project a mers pe urma afacerilor lui Comana si a descoperit ca milionarul facea parte dintr-un grup de afaceristi si politicieni romani care de aproape zece ani de zile se intalnesc in secret si fac afaceri la mii de kilometri de granitele tarii."RISE Project a investigat modul in care si-a construit Dragnea puterea politica si economica si a descoperit ca premierul Grindeanu nu este singurul interpus al sefului PSD.In ultimii zece ani, Dragnea si-a consolidat influenta, folosindu-se de un cerc restrans de oameni de incredere.Astazi va prezentam filiera braziliana a grupului care l-a ajutat si, la randul lui, a profitat de ascensiunea politica a lui Dragnea: grupul din Cumbuco.