Subiectele zilei: Am vorbit cu oamenii din spatele unor site-uri din Romania acuzate ca raspandesc stiri false; Efectele perverse ale simplificarii accesului la tratamente scumpe; Guvernul Tariceanu a scumpit contractul cu Bechtel. Cea mai paguboasa afacere a statului roman, renegociata ca la Radio Erevan: nu s-a ieftinit, ci s-a scumpit

Unii dintre ei ne-au acuzat ca VICE e anticrestin si finantat de Soros, pentru ca avem interviu cu Obama pe site. "Cerceteaza inainte sa crezi. Verifica informatia si din alte surse." Mi-am instalat pentru cateva zile aplicatia care te avertizeaza cand intri pe un site suspectat ca raspandeste fake news si mesajul asta imi apare sus, pe un fond rosu aprins. In primul rand, denumirea de fake news e generica. Nu toate stirile de pe astfel de site-uri sunt false, e un amestec. Unele preiau si rastalmacesc, altele dau stiri perfect reale, pentru credibilitate, si apoi zbang!, vezi si o soparla. Sau, printre stiri ok, la zi, baga si articole nesustinute de dovezi si manipulatoare anti-gay, anti-globalizare, anti-Soros, anti-SUA, anti-vaccin, pro anumite partide. De toate pentru toti, in functie de agenda site-ului, noteaza Vice Reprezentantii pacientilor se tem ca decizia de a simplifica accesul pacientilor la medicamentele de zeci de mii de euro s-ar putea intoarce impotriva lor. Asta pentru ca deja sunt semnale ca medicii, care devin responsabili de prescrierea retetelor, ar putea plati din buzunar sumele respective daca pacientul este la limita dintre stadiile de boala, de exemplu. Pacientii care sufera de cancer, boli autoimune sau boli rare ar trebui sa aiba acces mai usor la tratamentele foarte scumpe, care ajung la zeci de mii de euro pe luna. Asta dupa ce, de la 1 martie, 51 de medicamente se dau pe prescriptie directa dupa ce comisiile de specialitate din casele de sanatate au fost desfiintate, intreaga responsabilitate devenind, astfel, a medicului specialist. Iar "medicii se tem sa le prescrie pentru ca acele retete sa nu le fie ulterior imputate", atrage atentia Cezar Irimia, presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania (FABC), relateaza Adevarul Acum 11 ani, premierul Tariceanu se lauda ca guvernul pe care-l conducea scazuse pretul contractului cu Bechtel cu 126 de milioane de euro. Adevarul, insa, este altul: dupa renegocieri, in 2006, contractul cu Bechtel s-a scumpit cu aproape zece milioane de euro. Ministru al Transporturilor in 2005, Gheorghe Dobre a fost mandatat in anul 2005 de catre premierul Calin Popescu Tariceanu sa renegocieze contractul semnat cu compania americana Bechtel pentru constructia autostrazii Brasov-Cluj-Bors. Intr-un document oficial al Guvernului se mentioneaza ca partea romana a obtinut, in urma negocierilor, o reducere a costurilor in valoare de 126 milioane euro, informeaza Romania Libera Relatiile dintre tarile balcanice sunt tensionate cum n-au mai fost de multa vreme. In regiune se vorbeste deschis despre modificarea granitelor. Lipsa perspectivei integrarii europene alimenteaza renascutul nationalism. Ani la rand parea ca stafia nationalista a trecutului a disparut pentru totdeauna din Balcani. Conflictele pareau incheiate, vechii dusmani si-au dat mana si s-au aratat dispusi la dialog, perspectiva integrarii europene a readus speranta, Uniunea Europeana era multumita. Acum, insa, Balcanii mocnesc din nou. Atat de mult incat, recent, ministrii Apararii din doua tari membre ale NATO au simtit nevoia sa-i trimita o scrisoare secretarului general al Aliantei, Jens Stoltenberg. Ministrul albanez al Apararii, Mimi Kodheli, si omologul sau croat, Damir Krsticevic, ridica problema Serbiei care, prin politica sa in domeniul securitatii, ar periclita intreaga regiune. "Cele mai noi evolutii ar putea influenta si securitatea Kosovo", sustin cei doi ministri, arata Deutsce Welle. Ziarul de Iasi va prezinta in exclusivitate motivarea extrem de dura la adresa anchetatorilor ieseni realizata de judecatorii de la Tribunalul Maramures, care i-a achitat pe interlopii ieseni de acuzatiile cele mai grele. Instanta a inlaturat in totalitate declaratiile martorilor protejati - care erau "piesele grele" ale acuzarii -, invocand ca marturiile acestora sunt "indoielnice" si obtinute cu incalcarea unor principii de drept. Pentru zeci de fapte, ce puteau echivala cu sute de ani de puscarie, judecatorii au dispus achitarea. Achitarea pe grup infractional, cea care i-a salvat practic pe Corduneni, a venit tot din cauza lipsei probelor din dosar. Instanta a reprosat procurorilor ca au realizat o adevarata nuvela referitoare la imaginea proasta pe care Cordunenii o au in Iasi, aspect irelevant din punct de vedere juridic, ingorand adunarea probelor efective.Pe langa incertitudinile legate de reluarea lucrarilor, cartierul chinezesc este bantuit si de suspiciuni de incalcare a legii. Trei mari semne de intrebare plutesc asupra proiectului imobiliar: 1 - reducerea de trei ori a suprafetei de teren pusa la dispozitie firmei Shandong, implicit o reducere spectaculoasa a redeventei platite Primariei Craiova; 2 - intabularea dubioasa, dupa doi ani de intarziere, a contractului de concesiune; 3 - gradul de ocupare de 100% a terenului trecut in contract, de cinci ori mai mult decat prevede legea. Bonus - firma Shandong ar fi trebuit sa realizeze o expertiza tehnica urmata de obtinerea unei noi autorizatii de construire din cauza faptului ca peste putinele blocuri ridicate pana acum au trecut doua ierni care puteau afecta rezistenta constructiilor, scrie gds.ro Confruntarile ruso-americane sunt in crestere majora la ONU, in Consiliul de Securitate, in momentul in care MAE rus considera ca relatiile bilaterale au atins cel mai jos punct de la sfarsitul Razboiului Rece. Astfel, nu numai ca situatia din Estul Ucrainei a fost calificata drept agresiune rusa si ocupatie rusa de catre noul ambasadorul al SUA la ONU, Nikki Haley, ci mai nou, tensiunile au vizat Siria, respectiv utilizarea de catre SUA a gazului clorit, arma interzise pe baza unui acord international la care Siria e parte din 2013. Subiectul de disputa in care presedintele Vladimir Putin a anuntat marti, din Kargazstan, utilizarea unui veto in Consiliul de Securitate(al saptelea in 6 ani in favoarea lui Bashar al Assad), este unul extrem de delicat pentru ca el a constituit in 2013 un casus beli, un motiv pentru declasarea unei interventii americane in Siria impotriva regimului lui Bashar al Assad, precizeaza EVZ Da, orele sunt inaintate. Este miercuri, 1 martie 2017, aproape 8 seara si sedinta de judecata, ultima a Galei Bute, a inceput la 9 dimineata. Dupa depozitia publicitarului Felix Tataru, cel din urma martor, ziua se imparte in doua. In prima se duce o batalie juridica interesanta. Procurorul de sedinta isi prezinta versiunea. "Rechizitoriul sta integral in picioare. Probele sunt solide", spune Cristina Apostol, din partea DNA. Si apoi ia inculpatii unul cate unul. Vocea e monotona, faptele sunt enuntate simplu, cu toate documentele, sumele si legaturile dintre personaje. Surpriza vine atunci cand cere pedepsele! DNA solicita pedeapsa la inchisoare cu executare pentru fiecare dintre cei 8 inculpati, indiferent daca au colaborat sau nu cu procurorii, scrie tolo.ro