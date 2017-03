RISE Project: Dragnea - milionul disparut

Liviu Dragnea, pe atunci seful Consiliului Judetean Teleorman, centraliza informațiile de la primari și aviza acordarea rutelor feroviare din județ către Regiotrans, firma lui Comana - colegul lui de facultate.



Jurnalistii de la Rise Project noteaza ca milionul de euro incasat de Dragnea din vanzarea celor 6 terenuri au aparut succint in declaratiile de avere ale liderului PSD dupa care au disparut in Brazilia, potrivit informatiilor detinute de ei.



Intrebat pe holurile parlamentului ce a facut cu milionul de euro, Liviu Dragnea a spus doar: "Am cumparat cocotieri".





Potrivit informatiilor prezentate miercuri de Rise Project, Dragnea si prietenii lui se intalneau adesea la vila lui Comana din Cumbuco (Brazilia) -

Jurnalistii au plecat pe urmele proprietatilor lui Dragnea din Teleorman, constatand ca, in 2009, pe vremea cand era seriful Consiliului Judetean Teleorman, Liviu Dragnea i-a vandut patronului Regiotrans, milionarul Costel Comana, trei proprietati din Turnu Magurele si a incasat pe ele 3,37 milioane de lei.Din contractul de vanzare-cumparare intrat in posesia reporterilor RISE Project reiese ca pretul fusese negociat de cei doi in decembrie 2007, iar conform declaratiei de avere depusa de Dragnea, Costel Comana i-a virat banii in doua transe, pana in 20 octombrie 2009.Cei doi nu au facut tranzactii doar in Turnu Magurele. Alte trei proprietati detinute de familia Dragnea la munte si la mare au trecut in patrimoniul magnatului feroviar.Cam in aceeasi perioada in care se semnau contractele de vanzare-cumparare a terenurilor din Turnu Magurele,Costel Comana care a cumparat terenurile de la Dragnea, este unul si acelasi cu Costel Comana care mergea in Brazilia impreuna cu liderul PSD.o vila de lux pe malul marii, dotata cu teren de tenis si piscina.Rise Project a lansat miercuri primul episod dintr-o investigatie care isi propune sa arate cum "si-a construit Dragnea puterea politica si economica". Pornind de la sinuciderea in 2015, intr-un avion, a patronului Regiotrans, milionarul Costel Comana, RISE Project a mers pe urma afacerilor lui Comana si a descoperit ca milionarul facea parte dintr-un grup de afaceristi si politicieni romani care de aproape zece ani de zile se intalnesc in secret si fac afaceri la mii de kilometri de granitele tarii.