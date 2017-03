Casa pierduta de familia Iohannis in justitie, implicata intr-un alt proces

"In urma pronuntarii de catre Curtea de Apel Brasov a unei hotarari irevocabile in cauza din dosarul cu nr. 262/62/2014, organele fiscale au solicitat Oficiului Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sibiu, rectificarea in cartea funciara, in sensul radierii dreptului de proprietate al paratilor Bastea Ioan, Johannis Carmen Georgeta si Johanis Klaus Werner", arata ANAF, in raspunsul oferit Digi 24.Astfel, dupa rectificarea de carte funciara, dreptul de proprietate asupra imobilului in cauza a revenit defunctilor proprietari Ghenea Elisei si Ghenea Maria, precizeaza Fiscul. Cei doi au murit insa in urma cu 50 de ani.Prin urmare, ANAF Sibiu a solicitat notarului public competent suplimentarea cartificatului de mostenitor prin care sa constate calitatea de succesor al statului roman pentru cel de-al doilea imobil situat in Sibiu, pe strada Nicolae Balcescu, nr. 29.Ceea ce inseamna ca statul poate deveni proprietar al casei dupa solutionarea unei alte cauze aflate in instanta, la Tribunalul Sibiu. Acest dosar are ca obiect tocmai anularea certificatului de mostenitor, precizeaza ANAF."Precizam in acest sens ca, in prezent pe rolul Tribunalului Sibiu, s-a deschis o noua actiune in justitie de catre pretinsi succesori ai defunctilor Ghenea Elisei si Ghenea Maria, care solicita anularea certificatului de mostenitor al Statului Roman si din aceasta ratiune, notarul public, amana emiterea cartificatului la care s-a facut mai sus referire", se arata in raspunsul ANAF pentru Digi24."In urma motivarii hotararii judecatoresti pronuntate de Curtea de Apel Pitesti, prin care a fost respinsa contestatia in anulare formulata de reclamantii Lazurca Georgeta, Iohannis Carmen Georgeta si Iohannis Klaus Werner, se va solicita din nou notarului competent sa procedeze la emiterea unui supliment al certificatului de mostenitor al Statului Roman pentru imobilul din Sibiu, strada Nicolae Balcescu, n.r 29, judetul Sibiu", mai precizeaza ANAF.