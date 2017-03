Subiectele zilei: Guvernul pregateste o revolutie bugetara: Impozitul pe venit va merge integral la bugetele locale; Cinci metode prin care se fraudeaza angajarile in sistemul bugetar; Olimpicii internationali cer investitii masive in centrele de cercetare.

Guvernul pregateste modificarea mai multor legi pentru ca, incepand cu 1 ianuarie 2018, impozitul pe venit sa mearga direct si integral la administratiile locale (primarii, consilii judetene), pentru a finanta functionarea acestora, a declarat ministrul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), Sevil Shhaideh. Declaratia acesteia - citata de agentia Agerpres - a fost facuta miercuri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures. "Conform programului de guvernare, in zona de finantare a autoritatilor locale, in acest moment lucram la modificarea Legii 273 a finantelor publice locale si in acest sens, incepand cu 1 ianuarie 2018, impozitul pe venit va deveni sursa a bugetelor locale", conform Curs de Guvernare Un nou stil de exercitare a puterii se raspandeste in Balcani: autoritar, cu argumente nationaliste, cu o politica economica neoliberala. UE ar putea sa corecteze acest curs, cu conditia sa ramana implicata. Numeroase simptome ale crizei prin care trece acum democratia in multe tari europene s-au format deja de mai multi ani in sud-estul continentului, unde s-au consolidat si au devenit marcante pentru scena politica. Intre timp, criza democratiei in Europa de Sud-Est ar fi devenit vizibila pentru toata lumea iar "ideea unui consens liberal-democratic nu mai exista", apreciaza Florian Bieber, profesor la Centrul de Studii Sud-Est-Europene la Universitatea Graz. Aceasta criza nu ar fi insa consecinta unei depresii acute, crede Michael Hein, profesor la Universitatea Humboldt din Berlin, ci s-ar fi transformat intr-un amplu proces negativ, scrie Deutsche Welle Cristian Botan a devenit cunoscut dupa ce in anul 2012 a lansat un site de recrutare in administratie, PublicJob.ro. A fost apoi recrutat de Guvernul Ponta, pastrat de Guvernul Ciolos si "evacuat" de Guvernul Grindeanu. Cristian Botan, tanarul din Focsani anagajat in anul 2012 de Guvernul Ponta pentru a dezvolta un site de recrutare pentru posturile din sistemul bugetar, dar care a fost dat recent afara de noul guvern, vine cu alte dezvaluiri, de data asta despre modul cum se fraudeaza angajarile la stat. Acesta spune ca portalul pe care l-a dezvoltat, posturi.gov.ro, a fost cel mai accesat din Romania, cu peste 2,3 milioane de vizitatori unici, dar ca site-ul nu a putut rezolva si marea problema din sectorul public, de eliminare a angajarilor pe pile, noteaza Adevarul Romania libera a realizat prima dezbatere dupa ce medaliatii la olimpiadele nationale si internationale au fost invitati sa nu plece din Romania si sa isi continue activitatea de cercetare acasa, pe baza unor burse anuale.Executivul a anuntat ca intentioneaza sa ofere burse elevilor cu performante remarcabile la olimpiadele internationale pentru a-i determina sa ramana in tara. Ministrul Cercetarii, Serban Valeca, a anuntat ca tinerii care au obtinut locuri fruntase la olimpiadele nationale si internationale vor putea primi un grant de 3.500 de euro pe an, la care se adauga 5.000 de euro pentru echipe de cinci olimpici care vor face modele experimentale, scrie Romania Libera Cristian Socol, consilierul pe probleme economice al fostului premier Victor Ponta, este luat in calcul pentru functia de viceguvernator al BNR, in conditiile in care a contribuit la programul de guvernare al PSD, au precizat surse social-democrate, pentru News.ro. Socol este considerat un apropiat al lui Viorel Hrebenciuc, care il considera un protejat de-al sau, potrivit unor stenograme DNA publicate in 2014. Numele lui Cristian Socol a mai fost vehiculat, la momentul formarii Guvernului Grindeanu, pentru a prelua conducerea Ministerului de Finante sau a Ministerului pentru Mediul de Afaceri. Sursele News.ro au precizat ca pentru postul de viceguvernator al BNR va fi desemnata o persoana din partea PSD, agreata si de ALDE in cadrul sedintei coalitiei de guvernare, noteaza Ziarul de Iasi Laura Codruta Kovesi a oferit un interviu pentru cotidianul francez La Croix, in care precizeaza ca lupta impotriva coruptiei din Romania este eficienta, dar nu exista certudinea ca se vor face reforme ireversibile. "Directia Nationala Anticoruptie este din ce in ce mai eficienta, desigur. Dar nimic nu se poate imbunatati in mod durabil, pentru ca nu avem certitudinea ca in cadrul legislativ sunt reforme stabile si ireversibile. In cazul in care ordonanta de urgenta ar fi fost acceptata, toata munca noastra ar fi fost afectata. Cu toate acestea, ca urmare a retragerii sale, declaratiile in favoarea modificarii Codului Penal si a Codului de procedura penala se multiplica. Mai multe proiecte de legi ar trebui sa fie revizuite de catre Parlament", a precizat sefa DNA, scrie Romania Libera Teoria conspiratiei raspandita de Trump si de alti republicani a ajuns sa influenteze niste propuneri de legi in America. In transformarea de la ceea ce numeste chiar el "latura rozalie" a radicalismului, pana la "steagul negru al anarhiei", care-a durat 13 ani, Taino Borrell nu mai auzise niciodata termenul de "protestatar platit" pana anul asta in ianuarie. Dar la cateva ore dupa inaugurarea lui Donald Trump, pe cand anti-fascistul marsaluia alaturi de zece mii de alti activisti in jurul cladirii parlamentului din Arizona, o femeie, probabil incurajata de victoria propriului candidat, i-a scuipat cuvintele astea fix in fata. E clar ca victoria lui Trump nu a ajutat la vindecarea amaraciunii si-a furiei care-au divizat tara. Asta inseamna ca milioane de oameni au iesit in strada ca sa demonstreze ca rezista, dar mai inseamna si ca alte milioane de oameni considera ca protestele alea sunt mai degraba artificiale, potrivit Vice ..