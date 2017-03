VIDEO Ministrul Justitiei, filmat in timp ce incalca regulile de circulatie rutiera/ Tudorel Toader: Imi asum si o sa primesc amenda

Contactat de Stirile TVR, ministrul Justitiei a spus ca era pentru prima data cand iesea din curtea Guvernului la volanul masinii, nu avea antemergator si a realizat prea tarziu ca incalca normele de circulatie."N-am vazut imaginile. Adevarat este faptul ca ieri sau alaltaieri, exact nu stiu cand, am iesit cu masina din curtea Guvernului. Nu am vazut niciun semn, nimic, si am iesit frontal in fata. Cand am vazut linia eram deja peste ea. De dat inapoi era mai rau decat de a merge inainte. N-a fost o atitudine de sfidare a liniei de incalcare a regulii. Imi asum chestiunea, am sa primesc o amenda si cam asta am de declarat", a spus ministrul Justitiei pentru Stirile TVR Ministrul Tudorel Toader a incalcat marcajul longitudinal continuu, contraventie sanctionata cu sase - opt puncte de amenda, mai noteaza Stirile TVR. Politia Rutiera sustine, insa, ca numai agentul de politie constata si aplica sanctiuni legate de incalcarea regulilor de circulatie. De asemenea, constatarea contraventiilor se face numai cu mijloace tehnice certificare sau omologate.