Ministrul Justitiei, Tudorel Toader: Un nou proiect de modificare a legii penale, in maximum 45 de zile

El a precizat in interviu ca exclude varianta adoptarii modificarilor la legislatia penala prin ordonanta de urgenta."Ca orizont de timp, chiar ieri vorbeam cu colegii mei de la Ministerul Justitiei, intentionam ca in maxim o luna, o luna si jumatate, sa prezentam Guvernului un draft, un proiect de lege care sa fie insusit de catre Guvern si sa fie trimis Parlamentului spre dezbatere. Cu alte cuvinte, obligatie pe de o parte si dezbatere parlamentara, pe de alta parte, excluzand ideea Ordonantei de Urgenta", a afirmat Tudorel Toader.Ministrul s-a referit si la controversatul prag inclus in fosta Ordonanta de Urgenta 13/2017, peste care era atrasa raspunderea penala in cazul infractiunii de abuz in serviciu,Toader, motivand ca altfel s-ar aplica un tratament discriminatoriu.