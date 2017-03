Tolo.ro: Sute de inspectori sanitari au semnat un document prin care se opun trecerii in subordinea sefilor numiti politic in judete

"Ministrul Florian Bodog, care a condus el insusi inspectia sanitara in 2011, isi doreste acum sa anuleze masura lui Vlad Voiculescu. Miza este: in fata cui raspund inspectorii cand controleaza? Cine ii coordoneaza?Sefii judeteni vor ca inspectiile din spitale si toate celelalte inspectii sa revina la dispozitia lor, pentru ca, sustin ei, 'asa vor fi mai eficiente'. Ministrul Bodog crede acelasi lucru. Pana aici suntem in domeniul infruntarii a doua idei diferite. Asta au crezut si inspectorii sanitari din teritoriu.'Initial, colegii nostri din cateva judete au intocmit un punct de vedere, in care au explicat de ce masura pe care si-o doreste ministrul va avea consecinte negative asupra sanatatii publice si sigurantei pacientului din spitale. Sute de oameni s-au adaugat initiativei', povesteste un om din Inspectia Sanitara.Inspector sanitar: Printre argumentele celor care au intocmit documentul: nu poti pune in mana aceluiasi om, directorul judetean DSP, sa si autorizeze unitatilor sanitare si sa le si controleze!In fiecare judet, inspectorul sef are in subordine intre 5 si 20 de oameni. Sute de oameni din jumatate de judete, practic tot personalul inspectiilor, au citit si au fost de acord cu argumentele colegilor lor. Au semnat documentul si l-au trimis la Bucuresti. Ei s-au bazat pe ideea ca e normal sa existe si punctul de vedere al celor care efectueaza controlul, atunci cand Comisia parlamentara de Sanatate va cere parerea Ministerului.'Alta jumatate de judete au semnat, insa de frica n-au mai trimis semnaturile la Bucuresti', relateaza o sursa", potrivit articolului de pe Tolo.ro, ce poate fi citit integral AICI