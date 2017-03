Fosta Cosmote Romania, acuzata de procurori din Azerbaidjan de activitati economice ilegale - Profit.ro

Mai multe companii din Elvetia, Bulgaria, Uruguay, Argentina si Romania sunt investigate pentru activitati de presupusa criminalitate economica organizata in teritoriii din zona Nagorno-Karabach, a comunicat biroul procurorului general din Azerbaidjan. Compania din Romania anchetata este Cosmote Romania, preluata in prezent de Telekom Romania, scrie Profit.ro.





Autoritatile de cercetare din Azerbaidjan se refera la activitati desfasurate in "teritoriile ocupate de Armenia", teritorii adiacente enclavei Nagorno-Karabach si pentru care fortele armate azere si armene s-au confruntat in anii '90.





Potrivit agentiei Azernews, in urma anchetei a rezultat ca sefii mai multor companii din Elvetia, Bulgaria, Uruguay, Argentina, Romania si din alte state, in perioada 1999-2017, au trecut in mod repetat si ilegal frontiera de stat a Azerbaidjan-ului prin Armenia, "sub forma unui grup organizat", si impreuna cu alte persoane din "teritoriile ocupate" au infiintat companii, fara respectarea regulilor legale de inregistrare din Azedbaidjan, in orasele Khankandi, Shusha, Lachin, Kalbajar si in alte localitati.





Procurorii din Azerbaidjan sustin ca, inclusiv prin exploatarea unor resurse naturale si minerale, persoanele respective au produs un prejudiciu pe scara larga din obtinerea de venituri ilegale si au realizat activitati premeditate de "intarire a ocupatiei si violarii integritatii teritoriale a Azerbaidjan-ului".