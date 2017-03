Subiectele zilei: Povesti din subteranele celui mai vizitat obiectiv turistic din Romania: de la altarul de Sare la "Dealul Spanzuratilor"; Povestea Vilei Florica, locul unde s-a nascut si a trait cea mai importanta familie de oameni politici din Romania; Cate autostrazi am construit in 27 de ani: 30 milimetri pe cap de locuitor

Salina Truda, spectaculoasa fosta mina de sare - cu ape subterane si lumini atarnand la adancimi de zeci de metri, vizibile din lift panormaic - a depasit anul trecut 600.000 de vizitatori, potrivit datelor oferite de administratori. A devenit, astfel, cel mai vizitat obiectiv din Romania, depasind Castelul Bran, spune conducerea Salinei Turda. Drumurile pana acolo sunt inca pline de hartoape, in timp ce se deseneaza proiectele de extindere (pentru redeschiderea altor spatii) si se fac planuri de investitii viitoare. Dar v-ati intrebat cum arata populara destinatie turistica pe vremea cand aici coborai nu ca sa faci poze, ci ca sa muncesti? Va prezentam cateva povesti, spuse de un ghid al locului, povesti despre vremurile cand mina nu era una turistica, ci una de sare: acum se coboara cu smartphone-ul, atunci cu dalta, ciocanul si tarnacopul, relateaza actualdecluj.ro Din ce in ce mai multe guverne vor sa controleze accesul pe Facebook si Twitter pe motive de "siguranta nationala". Restrictiile internetului impuse de guvern au devenit niste fenomene din ce in ce mai frecvente si sistematice. Access Now, o grupare pentru drepturile omului concentrata pe ideea unui internet deschis si fara restrictii, a documentat anul trecut 56 de blocari ale internetului din 18 tari, o crestere majora de la cele 15 din 2015. "Prima oara cand am identificat problema asta a fost in timpul revoltelor din Egipt din 2011, cand companiile de telecomunicatii au oprit accesul la internet", a notat Peter Micek, consilier pe politici globale si legale pentru Access Now. In multe regiuni a fost taiat internetul, lucru care a durat de la cateva ore, la cateva saptamani. Brazilia, Malaezia, Algeria, Turcia, India si Coreea de Nord au trecut cel putin o data prin asta, in ultimii doi ani, noteaza Vice Ministrul Ionut Vulpescu a anuntat sambata, 4 martie, ca Ministerul Culturii intentioneaza sa cumpere Vila Florica de la Stefanesti, "un loc extrem de important pentru istoria Romaniei". Mostenitorii Bratienilor cer aproximativ 1,7 milioane de euro pentru conac. De ce este Vila Florica atat de importanta aflati din reportajul urmator. Leagan al Bratienilor, Vila Florica este asezata intr-un loc cu adevarat idilic. De la iesirea din Pitesti, mai mergi cinci kilometri pe soseaua Stefanesti-Bucuresti pe o portiune de drum ce are de o parte si de alta in procent covarsitor service-uri auto si depozite de materiale de constructii. Insa dupa ce faci stanga la doi pasi de o biserica nou-nouta si mai mergi doua sute de metri, peisajul se schimba radical. In dreapta, chiar inainte de ansambul de la Florica, sunt zeci de vile luxoase ce apartin unor milionari si parlamentari din Arges, informeaza Adevarul Din 1989 pana in prezent, in Romania s-au construit 570 de kilometri de autostrada, care au costat 14 miliarde de lei. Reiese ca, la o populatie de 19 milioane de locuitori, fiecarui roman ii revin 3 centimetri de autostrada, care l-au costat, in medie, 736 lei. In acest moment, in Romania sunt aproximativ 730 de kilometri de autostrada functionali. Cei mai multi, in jur de 570 de kilometri, au fost construiti dupa 1990, dar la preturi peste media europeana si la o calitate mult sub aceasta medie. Ultimul exemplu este lotul de 22 de kilometri Cunta-Saliste, inaugurat in no-iembrie 2014 de Victor Ponta, cu doua zile inainte de turul doi al alegerilor prezidentiale, care s-a surpat la doar un an de la darea in folosinta, desi a costat aproape 183 de milioane de euro. Acesti 570 de kilometri construiti in ultimii 27 de ani au costat Romania 14 miliarde de lei, adica 3,1 miliarde de euro, excluzand costurile de intretinere si reparatii, scrie Romania Libera Va fi lumea mai sigura, daca cea mai mare putere militara mizeaza mai mult pe arme si mai putin pe diplomatie? Matthias von Hein comenteaza planurile eronate de inarmare ale lui Donald Trump. Din aceasta saptamana am aflat ca Donald Trump poate citi si texte mai lungi de pe teleprompter fara sa iasa din tipare. In aceasta uluire generala insa, aproape ca am trecut peste un amanunt important: anuntul facut de cel de-al 45-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii privind majorarea bugetului pentru inarmare cu 54 de miliarde de dolari. Numai aceasta suplimentare bugetara echivaleaza cu bugetul anual pentru cheltuieli militare al Rusiei si reprezinta nu mai putin decat dublul bugetului pentru armata aprobat la Berlin. Trump insusi s-a referit la "una din cele mai mari suplimentari a bugetului pentru inarmare din istoria americana". Cele 550 de miliarde de dolari alocate an de an armatei reprezinta pe departe cel mai generos buget militar de pe mapamond, arata Deutsche Welle . Una dintre operatiunile de contraspionaj prin care Serviciul Roman de Informatii a pus capat unei scurgeri de informatii din Ministerul Apararii Nationale si a destructurat o retea straina de spionaj l-a avut ca protagonist pe un cetatean dintr-o tara aliata NATO si membra a Uniunii Europene. Agentul actiona pentru un serviciu secret din sfera de influenta a Rusiei si a reusit, dupa o "prietenie" de opt ani, sa il transforme in informator pe un militar roman, cu acces la informatii NATO. Timp de alti sapte ani, militarul roman a devenit omul spionului. Scandalul care a urmat a culminat cu retragerea si expulzarea a cinci diplomati straini. In spionaj si contraspionaj nu exista prieteni, mai ales atunci cand este vorba de interesele de stat. O spun ofiteri cu experienta din cadrul Serviciului Roman de Informatii (SRI) care se confrunta, in ultimii ani, cu cele mai diversificate forme de atacuri la adresa sigurantei nationale, precizeaza EVZ.