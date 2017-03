Digi 24: Sebastian Ghita aflase ca procurorii il cerceteaza intr-un al cincilea dosar penal, inainte sa dispara din tara

Potrivit sursei citate, mai multe persoane din societati specializate in IT au depus marturii in fata procurorilor in care au explicat "cum ar fi actionat Sebastian Ghita in momentul in care ar fi solicitat mai multe sume de bani pentru a le asigura societatilor respective incheierea unor contracte cu statul si incasarea la timp a platilor".Din documentele de la Tribunalul Prahova ar reiesi ca Sebastian Ghita a sustinut ca poate interveni atat la Victor Ponta, cat si la alti fosti ministri pentru bunul mers al diferitelor contracte, arata Digi 24.Pentru a masca incasarea diferitelor sume de bani, spun procurorii DNA, firmelor implicate li se solicita sa incheie contracte cu mai multe societati care erau controlate de Guta sau de oameni apropiati ai acestuia si in contul respectivelor contracte erau trecute diferite servicii IT fictive.Potrivit unui martor, Ghita ar fi sustinut ca are nevoie de 450.000 de euro pentru finantarea campaniei electorale a lui Victor Pontra din 2014.Din cercetarile efectuate de procurori reiese ca Ghita ar fi aflat ca procurorii il cerceteaza in legatura cu un al cincilea dosar penal. Discutiile ar fi avut loc intr-un cerc de apropiati ai fostului deputat, inainte ca acesta sa dispara.