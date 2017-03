​Subiectele zilei: Prabusirea unuia din cei mai puternici oameni ai statului roman- Horia Georgescu, fostul sef ANI; Prozelitismul ortodox in scoala, prevazut in noua programa; Inventatorul bulinei rosii de pe cladiri vorbeste despre ciclicitatea seismelor din Romania si dezvaluie anul urmatorului mare cutremur

Intr-o dimineata, acum doi ani, era adus cu o duba la sediul DNA. Dupa sase ore, iesea cu catuse la maini si era dus in arest. A petrecut acolo patru luni. In aceeasi zi in care era retinut, isi dadea demisia din functia de presedinte al Agentiei Nationale de Integritate. Asa a iesit din scena unul dintre cei mai puternici oameni din fruntea statului roman, Horia Georgescu, in primavara lui 2015. La doi ani de la arestare, s-a mai ales cu un dosar la DNA. Azi, Horia Georgescu acorda primul interviu dupa demisia din fruntea ANI. RL: Domnule Georgescu, ati fost scos din sediul DNA, dupa multe ore de audieri, cu mainile incatusate la spate, cum se obisnuieste in cazul infractorilor periculosi. De ce? Horia Georgescu: A fost ideea unui ofiter de politie judiciara, care mi-a spus ca trebuie sa-mi puna catusele la spate, relateaza Romania Libera. Ora de Religie, asa cum este prevazuta in noua programa pentru gimnaziu, seamana a indoctrinare si prozelitism, sustin expertii in Educatie care au studiat noul program scolar ce urmeaza sa fie aprobat de ministrul de resort. Mai mult, aceasta contrazice recomandarea Consiliului Europei potrivit careia Religia ar trebui predata in scoli doar ca Istorie a Religiilor. La sfarsitul clasei a VIII-a, elevii vor trebui sa manifeste un comportament moral in acord cu valorile cultului ortodox si sa poata raporta experientele din viata de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identitatii si diversitatii religioase. Asta spune noua programa pentru ora de Religie predata in gimnaziu, programa ce a fost in dezbatere publica pana pe 13 februarie, iar acum urmeaza sa fie aprobata de catre ministrul Educatiei, Pavel Nastase, noteaza Adevarul Un studiu recent sugereaza ca fortele actuale NATO n-ar mai proteja adecvat regiunea. Suedia a reintrodus serviciul militar obligatoriu ca rezultat al ingrijorarilor tot mai mari legate de manevrele militare ale Rusiei in statele baltice. Un studiu recent sugereaza ca fortele actuale NATO n-ar mai proteja adecvat regiunea. Conform ministerului suedez al apararii, 13000 de tineri nascuti in 1999 sau 2000 vor fi chemati sa ia parte la noul sistem, care va fi implementat online din 1 ianuarie anul viitor. Cei selectati vor fi supusi unor teste psihologice si fizice. Din acest grup initial, aproximativ patru mii de barbati si femei vor fi recrutati in armata. "Daca vrem sa avem echipaje militare complete si pregatite, acest sistem militar bazat pe voluntariat va trebui complementat printr-un serviciu militar obligatoriu", a declarat ministrul suedez al apararii, Peter Hultqvist, citat de Vice Numaratoarea inversa a inceput. Viitorul Europei si deci si-al Romaniei se joaca acum. Cu actuala ei conducere, fixata asupra demontarii statului de drept, Romania risca nu doar sa ajunga a cincea roata la caruta. Intalnirea celor patru mari state vesteuropene la Versailles marcheaza inceputul unei ere noi, intre altele pentru un Batran Continent caruia numai bine nu-i merge dupa Brexit. Care are notabile dificultati in a identifica o consistenta pozitie comuna in raporturile cu noua America a lui Donald Trump. Si care intampina mari greutati in a-si perpetua atitudinea fata de Rusia lui Putin, in a-si articula o strategie de aparare credibila, in a-si reforma astfel economia, incat sa-si redobandeasca si sa-si asigure pe termen lung competitivitatea. In mod evident, rezultatele alegerilor prezidentiale, legislative sau regionale care vor avea loc in acest an in cateva din principalele state vesteuropene, in special in Franta si Germania, vor atarna greu in eforturile de configurare politica si economica a viitorului continentului, arata Deutsche Welle Nicolae Noica, fost ministru al Lucrarilor Publice si cel caruia ii este atribuita celebra bulina rosie de pe cladirile cu rism de prabusire ridicat in caz de seism, a facut o harta a cutremurelor care au avut loc in Romania incepand cu 1599 si pana in prezent si a ajuns la concluzia ca exista o ciclicitate. "Problema aceasta a protectiei seismice impotriva dezastrelor e o problema de continuitate si de competenta. Si de cunoasterea istoriei, pana la urma. Toata lumea spunea ca intre 1940 si 1977, la 37 de ani, se produce cutremurul si noi am spus ca urmatorul cutremur trebuie sa se produca la 37-40 de ani... Urmatorul va fi la 70 de ani, deci 2040? Deci, sunt niste ciclicitati si lucruri pe care nu putem sa le interpretam decat printr-o socoteala statistica si o cunoastere corecta a istoriei", explica Nicolae Noica, intr-un interviu acordat pentru Digi24, potrivit EVZ Aproape 3.500 de bucuresteni au luat parte, in acest weekend, la o sesiune de vindecare "cu privirea binefacatoare a lui Braco", un auto-proclamat guru croat. Biletul de intrare a costat 40 de lei, iar firma organizatoare e scutita de plata TVA. Reporterii "Adevarul" au mers incognito la una dintre aceste sesiuni. E o dimineata calda de sambata, neobisnuit de insorita pentru inceputul lunii martie. Agitatie mare peste drum de piata de flori "George Cosbuc" din buricul Capitalei, unde, intr-o sala de evenimente amenajata in curtea unei foste fabrici, bucuresteni de toate varstele se asaza cuminti la coada in fata unei mese pe care stau frumos stivuite zeci de CD-uri de pe ale caror coperta te tintuieste privirea de un amestec calm-tamp a unui individ cu parul lung si grizonat. Numele sau este Braco. "Se pronunta Brato", imi atrage atentia, conspirativ, o doamna aflata la coada, scrie Adevarul Dupa 10 luni de cercetari, procurorul Romulus Varga si echipa sa au incheiat si au trimis in camera preliminara dosarul Hexi Pharma. Comunicat oficial de Parchetul General, cazul devine primul in care statul roman, prin Ministerul Public, admite ca, "la aproape toate unitatile sanitare de dimensiuni mari din Romania", "s-a zadarnicit in fapt combaterea bolilor infectocontagioase". In urma analizelor facute la laboratorul Chemila din Cehia, acreditat international, si a recunoasterilor persoanelor audiate in dosar, intrebarea care a framantat opinia publica "Desi diluate, nu cumva au fost produsele Hexi Pharma eficiente?" primeste raspuns: 39 din 41 produse Hexi au fost ineficiente! Este exact ceea ce au declarat, din primul moment al investigatiei jurnalistice, sursele ziarului din interiorul fabricii Hexi Pharma, arata tolo.ro