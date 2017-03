Subiectele zilei: Consulatul SUA din Frankfurt este folosit de CIA pentru interceptarea comunicatiilor in Europa si Asia; Elevii de la tara vor face naveta la oras pentru orele de Informatica; Prosperitatea ca iluzie bine intretinuta

Agentia Centrala de Informatii (CIA) a Statelor Unite foloseste Consulatul SUA din orasul german Frankfurt pentru dezvoltarea unor softuri de spionaj si pentru lansarea de atacuri cibernetice in Europa, Orientul Mijlociu si China, sustine WikiLeaks, potrivit Suddeutsche Zeitung . Site-ul WikiLeaks a publicat, marti, 8.761 de documente secrete ale CIA. Potrivit acestor documente, CIA foloseste Consulatul american din Frankfurt ca baza pentru dezvoltarea unor softuri de spionaj cibernetic si pentru lansarea atacurilor informatice asupra tarilor din Europa si din Orientul Mijlociu, precum si asupra Chinei. Baza CIA situata in Consulatul american din Frankfurt este o filiala a Centrului american pentru Spionaj Cibernetic (CCI), sustine WikiLeaks, noteaza Romania Libera Elevii de gimnaziu vor avea mai putine texte literare de studiat in manualele de Limba Romana, iar la disciplina Informatica si TIC vor invata competente de baza, elementele de programare fiind eliminate, potrivit noilor programe aprobate prin ordin de ministru. Cat ii priveste pe copiii de la tara, acestia vor fi dusi la oras pentru a participa la aceste cursuri. Elevii care intra de la anul in clasa a V-a vor avea de studiat mai putin continut, iar manualele vor fi mai atractive. Asa a promis, marti, ministrul Educatiei, Pavel Nastase, care a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca a aprobat programele scolare pentru gimnaziu si ca acestea urmeaza sa fie publicate in Monitorul Oficial, conform Adevarul Autoritatile romanesti tin sa se diferentieze de cele din Grupul de la Visegrad, din mai multe motive de ordin politic. Intre pozitiile oficiale si societatea romaneasca exista insa conditionari mai profunde. Prin comparatie cu vecinii lor de la vest, romanii reactioneaza pur si simplu diferit la multe situatii si provocari ale momentului. Iata un exemplu edificator. In tarile Europei centrale se pune de vreo cativa ani in discutie calitatea marfurilor vandute de marile lanturi comerciale occidentale. Dar ideea divizarii Europei dupa nivelul de competitivitate a readus acum subiectul in centrul atentiei, probabil si datorita caracterului sau simbolic. Saptamana trecuta, cu ocazia unei reuniuni extraordinare a tarilor de la Visegrad, ministrul agriculturii din Cehia, Marian Jurecka, reconfirma preocuparile in aceasta materie, scrie Deutsche Welle Ieri, 6 martie 2017, Serban Nicolae, presedintele Comisiei Juridice din Senat, a depus niste amendamente la proiectul legii gratierii, prin care ar urma sa fie gratiate in intregime "pedepsele de pana la trei ani inclusiv" si cele de pana-n sapte ani a caror executare a inceput deja, "iar restul ramas de executat este mai mic de trei ani". Sigur, e foarte probabil ca amendamentele respective sa pice in urma dezbaterilor. Dar tot ma infurie tupeul si aroganta unora ca Serban Nicolae, care ieri, cand era luat la rost de jurnalisti, o ardea ironic si-si sustinea punctul de vedere cu argumente precum "nu cred ca cei care sunt corupti trebuie sa stea trei intr-un pat, in conditii de igrasie", conform Vice Uniunea Europeana a aprobat introducerea controalelor obligatorii la frontierele sale externe, inclusiv pentru cetatenii europeni din zona Schengen, anunta marti TVR. Aceasta masura se va aplica la toate frontierele "terestre, aeriene si maritime" si obliga statele care fac parte din Schengen sa controleze sistematic toate persoanele care trec frontiera externa atat la intrare, cat si la iesire. Verificarile se fac in bazele de date cu documente furate si pierdute, in sistemul de informatii Schengen si in alte baze relevante. Codul revizuit intra in vigoare la 20 de zile dupa publicarea acestor norme in Monitorul Uniunii, noteaza Romania libera Ministrul turc al Afacerilor Externe, Mevlut Cavusoglu, a somat marti seara Germania "sa nu dea lectii de democratie" Turciei, in plina perioada de tensiune intre Berlin si Ankara, transmite AFP. "Va rugam, nu ne dati lectii in materie de drepturile omului si de democratie", a indemnat Cavusoglu, din balconul resedintei consulului general al Turciei la Hamburg (foto), in fata a circa 200 de simpatizanti veniti sa-si exprime sustinerea pentru "da" la referendumul din 16 aprilie care ar urma sa intareasca puterile presedintelui turc. Din acelasi loc, seful diplomatiei turce a acuzat Germania ca ii impiedica pe reprezentantii guvernului de la Ankara sa faca actiuni de campanie in sprijinul lui "da" la referendumul asupra reformei constitutionale, scrie Digi24 Camera de Comert a Uniunii Europene in China critica politicile industriale chineze, prevazute in documentul "China Manufacturing 2025 (CM2025)", potrivit unui raport publicat marti la Beijing. Sunt vizate mai ales masurile de subventionare a capacitatilor de productie excedentare, care ar putea inunda piata europeana, in defavoarea produselor mai scumpe realizate in UE, CM2025 "stabilieste obiective ambitioase", cu "cifre uimitoare. (...) "Guvernul central si autoritatile locale au anuntat finantari de sute de miliarde de euro sub forma subventiilor, si a altor canale de sprijin", spune raportul Camerei Europene de Comert in China. Planurile chineze tintesc la crearea unor campioni in 10 industrii cheie, mai ales in domenii hi-tech precum robotica, tehnologiile medicale avansate, semiconductorii si vehiculele motorizate cu tipuri noi de energie, noteaza Curs de Guvernare