Presa internationala despre succesul istoric al Barcelonei: "La mayor remontada de la historia del futbol europeo"

Nu e nevoie de traducere. Jocul din aceasta seara va fi adus mereu in discutie atunci cand o echipa va avea de recuperat o diferenta mare de scor. O partida care a intrat in istoria Barcelonei", scrie Marca.dar apreciaza ca a fost si sprijinita de arbitrul care a acordat eronat lovitura de pedeapsa la caderea lui Suarez. "Mandria acestor jucatori si capacitatea lor de a concura nu are limite", mai scrie ziarul."Parisul a cazut ... total. Mizerabil. Lamentabil. Ceea ce parea de-a dreptul irational a avut loc in fata ochilor nostri mariti de uimire. PSG a distrus totul dupa un tur perfect... Una din cele mai mari performante din istoria fotbalului", mai scriu jurnalistii francezi.care acuza greseli mari de arbitraj in favoarea Barcelonei."Intr-un meci complet nebun, parizienii au luat sase goluri, cu golul calificarii in ultima secunda. PSG a fost pur si simplu matura si umilita", scrie si Le Monde si aminteste ca nicio echipa nu a reusit sa se califice vreodata in Liga dupa ce a fost invinsa cu 4-0 in tur. Jurnalistii italieni amintesc de meciul din 2004 cand Deportivo o invingea pe Milan cu 4-0 si o elimina dupa ce pierduse in tur cu 4-1.orbeste despre un moment istoric. Jurnalistii englezi se amuza pe seama lui Di Maria, care a dus degetul la gura dupa golul lui Cavani, gest prin care fostul jucator al Realului a iritat tribunele. Un 6-1 (degetul lui Di Maria).Interesanta e si postarea pe Twitter a lui Laurent Blanc: "PSG-ul lui Emery a luat 6 de la Barca?! Imi amintiti va rog pentru ce am fost concediat?"