Subiectele Zilei: Controversele dintre teologi si psihologi privind predarea Religiei sau a Istoriei religiilor in scoala; Oferta pentru stabi, la Galati: Apartamentele construite pentru activistii PCR au ajuns la clientela noilor partide; Cercetator implicat in studiul ADN-ului romanilor: Transilvanenii nu sunt diferiti de romanii din celelalte provincii.

Introducerea unei discipline precum Istoria credintelor religioase ar fi benefica pentru elevii de gimnaziu, intrucat copiii ar putea intelege mai bine diversitatea, sustin psihologii, care subliniaza ca la varsta de 10 ani acestia pot face rationamente si analogii. Pe de alta parte, teologii considera ca elevii trebuie sa isi cunoasca mai intai propria religie, pentru ca acesta este si scopul orei de Religie. Consilierul din Ministerul Educatiei Romeo Mosoiu sustinea, saptamana aceasta, ca s-a luat in discutie de multe ori introducerea Istoriei religiilor ca varianta pentru elevii ai caror parinti nu ii inscriu la ora de Religie, dar specialistii au ajuns la concluzia ca un copil cu varsta cuprinsa intre 10 si 14 ani nu poate asimila notiuni de Filosofia religiilor sau de doctrina religioasa. Cu toate acestea, psihologii sustin opusul. Ba, potrivit acestora, introducerea unei materii precum Istoria credintelor religioase ar fi benefica pentru preadolescenti. Astfel, profesoara de socio-umane de la Colegiul National I.L.Caragiale Mihaela Gavanescu crede ca, in contextul multiculturalismului de astazi, scoala ar fi chiar obligata sa transmita informatii ce tin de istoria credintelor, astfel incat elevul sa inteleaga mai bine diferentele de comportament ale colegilor sai care apartin unui alt cult, scrie Adevaru l.Acuzatia adusa de judecatoarea Camelia Bogdan presedintelui CSM, judecatoarea Mariana Ghena, ca a primit o locuinta sociala la care nu avea dreptul, repune pe tapet un caz in care sunt implicati persoane cu importante conexiuni la varful statului. Oamenii cu functii din Galati au primit locuinte sociale din fondurile locative ale Consiliului Judetean (CJ) si Consiliului Municipal (CLM) Galati si acum incearca sa le cumpere la preturi modice. Dincolo de disputa din magistratura, la Galati problema este alta. Majoritatea chiriasilor nu au renuntat la apartamente si au obtinut in instanta dreptul de a le cumpara la pretul "de inventar", pentru ca apartamentele construite in centrul Galatiului in perioada 1989-1994 nu fusesera evaluate. Erau la pret de deviz. Un apartament cu o camera din blocul B4 poate fi cumparat la pretul de 152,82 lei, daca e la etajul 4 si cu 167,30 lei daca e la parter sau etajul 1. Cu 800,02 lei poate fi cumparat un apartament cu doua camere, de 48,82 mp si finalizat in 1994, din blocul Delta. La blocul L e cel mai mare pret la care va fi vandut un apartament cu 3 camere, de 76,5 mp: 1.596,80 lei! Pretul la care poate fi cumparat un apartament cu o camera e mai ieftin decat tariful pentru o noapte la hotel. La hotelul Centrum din Galati tariful pentru o zi de cazare intr-un apartament e de 240 lei, iar un apartament cu o camera costa 152,82 lei, relateaza Romania Libera Fostul finantator al clubului Dinamo nu ar fi avut de ce sa se sinucida, "omul era un smecher si un supravietuitor". Din contra, "Vasile Turcu a fost omorat, pe fondul legaturilor sale de afaceri, din zona justitiei si a serviciilor secrete". Desi pare a fi fost culeasa de pe un site de satira, aceasta este versiunea lansata in spatiul public de principalul organ de propaganda al Kremlinului in limba romana."Parerea mea este ca Turcu a fost spanzurat, ridicat in brate de un ins suficient de puternic ca sa-i rupa coastele", se arata intr-un articol publicat de editia in limba romana a site-ului rusesc Sputnik.md. Desi afirmatia este categorica, titlul mai lasa totusi loc de intors, fiind formulat interogativ. Articolul este scris la persoana I, nu poarta vreo semnatura, iar autorul anonim recunoaste, in cele din urma, ca "acest material este doar o ipoteza, cuvantul final il au anchetatorii". Astfel, potrivit "ipotezei" lansate de Sputnik.md, decesul lui Vasile Turcu "seamana cu un adio de la un grup de felul celor cu care Turcu, la fel ca multi "oameni de afaceri" cu probleme din ziua de azi, a intrat in contact. Bani, afaceri din care respectivii au o parte - si care s-au dus pe apa sambetei, noteaza Digi 24 Am vorbit cu fotograful sicilian Mimi Mollica despre putere, coruptie, crime si marfa. Mimi Mollica e un fotograf italian, mai exact sicilian, din Palermo, desi acum locuieste in Londra. De-a lungul ultimilor sapte ani el a documentat impactul mafiei Cosa Nostra asupra tarii sale natale si a incercat sa surprinda suferinta scaldata in lumina a celor care inca mai resimt istoria violenta. In noul sau album, Terra Nostra, el iti prezinta fetele supravietuitorilor si zambetele pline de speranta ale celor care nu au trait in perioada de glorie a turbulentelor, dar sunt afectati de efectele lor. Am vorbit cu Mimi despre album, tricouri cu GodFather si dinamica sociala a puterii dintr-un loc plin de coruptie."Terra Nostra chiar inseamna "pamantul nostru" si reprezinta o invocare intentionata si o referinta la Cosa Nostra, numele mafiei siciliene. Am intitulat asa albumul pentru ca simbolizeaza o calatorie personala inapoi in tara mea si o documentare a ce-a lasat in urma Cosa Nostra, in Sicilia. Cum a exploatat pamantul nostru si a creat o diferenta masiva intre noi si peisajul nostru social, politic si economic. Eu am simtit ca si cum Cosa Nostra ne-a dezmostenit pamantul, asa ca Terra Nostra e un titlu ce provoaca revendicarea acestuia.", a declarat Mimi Mollica intr-un interviu acordat Vice PSD si guvernul sau nu sunt vinovati doar de ce pare a fi o iresponsabila nepasare fata de copiii bolnavi de cancer. Ci si de o intensificare a angoaselor, de complicarea problemelor psiho-morale ale romanilor.In timp ce Uniunea Europeana, departe de a-si regasi unitatea, pare calata pe drumul ireversibil al destramarii ei, psihicul multor europeni se apropie de punctul de ruptura. Angoasele cetatenilor UE au sporit enorm. Mai mult decat oricand ar fi nevoie de solidaritate, unitate, de securitate juridica si de conformarea la norme etice universal acceptate. A caror prabusire antreneaza si accelereaza caderea sufleteasca a multora.Or, se intampla contrariul. O elita politica inepta si iresponsabila creeaza, alimenteaza si exacerbeaza conflicte inutile si evitabile, desirand ierarhiile firesti si normalitatea, nu doar prin incurajarea de manipulari in masa, prin polarizari si recursul la teorii ale conspiratiei. In contextul conflictului cu Polonia privind alegerea noului sef al Consiliului European, Varsovia a pierdut jalnic partida. Polonezul Donald Tusk, cel neagreat de partidul guvernamental PiS (Justitie si Dreptate) al lui Jaroslaw Kaczyinski s-a vazut reales cu voturile celorlalti membri. Pana si britanicii Theresei May au optat in favoarea lui Tusk. Izolarea polonezilor e maxima, scrie Deutsche Welle Cercetatorul Relu Cocos, de la Universitatea "Carol Davila", coautor al studiului privind analiza ADN-ului mitocondrial al romanilor din cele patru provincii istorice, sustine ca lucrarea nu releva ideea ca transilvanenii ar fi diferiti de romanii din celelalte provincii istorice. ADN-ul studiat nu determina modificari anatomice sau comportamentale, decat in cazul anumitor patologii asociate cu mutatiile in acest tip de ADN, explica acesta."Aflata la o rascruce de drumuri importanta intre Asia si Europa, Romania a cunoscut episoade de migratie si invazie continua. Rutele precise ar fi putut sa fie modelate de topologia teritoriului si au avut diverse efecte asupra structurii genetice a ADN-ului mitocondrial, in provinciile istorice romanesti", se arata intr-un studiu publicat, pe 7 martie, de mai multi cercetatori romani in revista BMC Genetics. Cercetarorii au studiat ADN-ul mitocondrial a 714 romani din toate provinciile istorice - Tara Romaneasca, Dobrogea, Moldova si Transilvania. Cercetatorii au gasit "similitudini genetice ale populatiilor din Muntenia, Moldova si Dobrogea cu ale populatiilor din Balcani, in timp ce populatia Transilvaniei a fost strans legata de populatiile din Europa Centrala". Cercetatorii sustin ca aceste descoperiri "ar putea fi explicate prin topologia teritoriului romanesc, unde Arcul Carpatic a jucat un rol important in modelele de migrare. Semnale de linii materne din Asia au fost observate in toate provinciile istorice romanesti, indicand fluxul de gene de-a lungul rutelor de migratie prin Asia de Est si Europa", relateaza Adevarul