Subiectele zilei: Viata din "Epoca de Aur", mai scumpa decat astazi. Ce preturi erau prin magazine acum 30 de ani; Trump se pregateste sa o primeasca pe Merkel. Despre ce vor discuta cei doi lideri cu viziuni diametral opuse; Criza diplomatica Republica Moldova-Rusia: hartuirea personalului diplomatic si a anchetatorilor spalarii a 22 miliarde de dolar

Cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donald Trump, doi lideri cu viziuni diametral opuse, se pregatesc pentru o intalnire de gradul zero pe fondul unor tensiuni transatlantice. Zgomotosul Donald Trump o va primi marti, la Casa Alba, pe prudenta Angela Merkel. Dupa intrevedere - prima de la investirea lui Trump in functia de presedinte al Statelor Unite -, liderul republican de la Casa Alba si cancelarul conservator german vor sustine o conferinta de presa comuna. Administratia americana si Guvernul de la Berlin nu au dat detalii despre programul acestei intalniri extrem de importante pentru relatiile transatlantice. Potrivit unor surse apropiate dosarului, cei doi lideri urmeaza sa discute despre relatiile comerciale americano-germane, contributia Germaniei la NATO, viitorul Uniunii Europene, problema imigrantilor, criza din Ucraina, dar si despre presedintele rus Vladimir Putin, informeaza Adevarul.



In ultimii 10 ani au fost tot mai multe cazuri de oameni internati la spitale de psihiatrie cu boli mintale cauzate de droguri. Aceste noi statistici de la NHS, dezvaluie numarul de persoane internate in spitalele din Marea Britanie pentru probleme de sanatate mintala, care s-a dublat in ultimul deceniu. In 2015-2016 au existat 81 094 de internari psihiatrice pentru probleme de sanatate mintala si tulburari comportamentale legate de droguri, in comparatie cu anii 2005-2006, cand s-au inregistrat doar 38 005. Aceasta crestere a fost acompaniata de un avant similar al internarilor de supradoza, cu 15 074 de cazuri anul trecut, o crestere cu 51% din 2005-2006. Nu e vorba doar de consumatorii de droguri care imbatranesc si ajung la urgente, ca aproape jumatate din cei internati aveau sub 35 de ani, relateaza Vice. O noua afacere controversata in Portul Constanta: dupa ce a primit 100 milioane de euro, apoi inca 10, o companie olandeza mai cere 23 de milioane de euro pentru lucrari suplimentare la digul portului. Actualul director al portului, insa, refuza sa plateasca si invoca un contract defectuos semnat de fostul director. Iar fostul director al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime (CNAPM), Decebal Stefan, este acuzat inclusiv de un raport al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor de nereguli la semnarea contractului. Pe vremea cand semna acest contract, insa, in 2013, Decebal Stefan era sustinut puternic de un secretar de stat de la Transporturi, Valentin Preda. Un secretar de stat arestat la cererea DNA pentru ca a incercat sa ii transmita lui Liviu Dragnea date nedestinate publicitatii dintr-un dosar penal al DNA referitor la celebra Tel Drum SA din Teleorman, noteaza Romania Libera. Relatiile dintre Republica Moldova si Federatia Rusa au intrat in criza de joi, in urma unei actiuni fara precedent, ce probeaza exasperarea autoritatilor Republicii Moldova, dar si perspectiva lansarii unei actiuni represive majore, inclusiv sub forma unor amenintari militare sau subversive, ale Federatiei Ruse. Vorbim deja despre chestiuni de stat si cu relevanta deosebita, pentru care autoritatile Republicii Moldova au avut drept unica forma de reactie expunerea publica a cazului si detasarea, in comunicatul oficial, a responsabilitatilor generalilor si conducerii FSB, fosta KGB, de politicienii la varf ai Federatiei Ruse, chemati sa actioneze urgent. Vorbim despre o afacere de stat. Cand autoritatile statului intr-o formula extinsa -Presedinte al Parlamentului, Premier, ministrii Justitiei si ai Internelor, reprezentant al Ministerului de Externe - cheama un Ambasador si-i inmaneaza o nota de protest de o asemenea gravitate, care anunta hartuirea oficialilor Republicii Moldova si a anchetatorilor spalarii a 22 miliarde de dolari, dar si ca nici un reprezentant al autoritatilor Republicii Moldova nu va calatori la Moscova pana la rezolvarea cauzei, iar intreaga actiune e data publicitatii printr-un comunicat fluviu, potrivit EVZ Cum ar fi sa dati aproape trei lei pe o franzela sau mai mult de opt lei pentru un litru de ulei? Deja ati facut-o sau au facut-o parintii vostri acum 30 de ani, la apogeul regimului comunist al lui Nicolae Ceausescu. Nostalgicii comunisti suspina si acum dupa Epoca de Aur, cand, spun ei, se traia mult mai bine ca acum. Statul "iti dadea" serviciu si casa, viata era mai frumoasa si mai ieftina, aveai bani sa te duci la munte si la mare de doua ori pe an si repertoriul poate continua la nesfarsit. Punand cap la cap datele statistice, amintirile personale si ale colegilor de redac-tie, coroborate cu presa vremii, "Romania libera" este in masura sa demonstreze exact contrariul: in 1987 costul vietii era mult mai mare decat in 2017. Doar cateva categorii de cheltuieli erau mai mici decat acum, dar acest lucru era si el estompat de majoritatea celorlalte, unele preturi fiind si de cateva sute de ori mai mari decat acum. Sa nu uitam si ca batea vantul prin galantare, iar multe produse eram nevoiti sa le cumparam de la specula, cu preturi pe masura, anunta Romania Libera De ce avem nevoie de UE? Si incotro se indreapta ea? La aceste intrebari esentiale, summit-ul UE nu a gasit inca raspunsuri pe masura, la Bruxelles. Si acest lucru nu se datoreaza doar Poloniei, crede Bernd Riegert. "Noi, cetatenii Uniunii Europene, ne-am unit spre binele nostru." Ar putea toti cei 27 de lideri ai statelor UE sa semneze aceasta teza? Cu greu, pentru ca interesele individuale ale guvernelor difera prea tare, iar euro-scepticismul a devenit prea strident in unele tari. Propozitia de mai sus are deja zece ani si se regaseste in "Declaratia de la Berlin", adoptata la cea de-a 50-a aniversare a Uniunii Europene. La cea de-a 60-a aniversare, care urmeaza sa fie sarbatorita pe 25 martie la Roma, formularea nu se va repeta, probabil. Liderii au lucrat la summit-ul de la Bruxelles pe baza unui text foarte general, care sa-i multumeasca intr-un fel pe toti. Va fi o declaratie ambigua, fara obiective reale sau chiar viziuni pentru urmatorii zece ani ai Uniunii, arata Deutsche Welle