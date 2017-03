Alina Bica, vizata de un al patrulea dosar penal

La sfarsitul anului trecut, DNA Ploiesti a trimis in judecata un fost director interimar din cadrul Ministerului Justitiei. E vorba de Ion Krech, fost sef al Directiei Tehnologia Informatiei din MJ. Cazul pare neinsemnat, insa in spatele lui Krech sunt nume grele cum ar fi fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu si fostul secretar de stat in Ministerul Justitiei, Alina Bica, devenita ulterior sefa a DIICOT, relateaza Romania Curata Fostul director IT din MJ, Ion Krech, este acuzat ca a primit mita 274.000 de euro ca sa ajute 2 companii sa castige licitatiile pentru proiectele de informatizare ale Ministerului Justitiei in valoare de peste 33.000.000 de lei, adica peste 7.300.000 de euro. Krech era manager a doua proiecte de informatizare finantate din fonduri nerambursabile si presedinte al comisiilor de evaluare si licitatie.In primul caz e vorba de "Platforma de e-learning cu specific IT pentru Ministerul Justitiei si sistemul judiciar din Romania". Krech ar fi primit 239.000 de euro de la reprezentantii Siveco Romania ca sa ii ajute sa castige licitatia pentru acest contract in valoare de peste 17.000.000 de lei, adica aproape 3.800.000 de euro. Contractul a fost adjudecat de asocierea de firme Siveco - East European Business Arhitects SRL. Mita ar fi fost data de Irina Socol de la Siveco Romania prin intermediul firmei off-shore Lugent TD Cipru, controlata de Mihail Popazov, denuntator in acest caz.Potrivit rechizitoriului DNA, directorul de la IT le-ar fi dat celor de la Siveco caietul de sarcini cu cateva luni inainte de publicarea oficiala. Krech ar fi conceput si redactat impreuna cu cei de la Siveco documentele pentru licitatie, introducand conditii menite a-i favoriza.Pentru atribuirea acestui contract, fostul ministru al Transporturilor Relu Fenechiu a primit de la Irina Socol un comision de 15%, adica 620.000 de euro. Fenechiu a recunoscut aceasta spaga uriasa. A facut un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii si a primit 3 ani si 10 luni de detentie.