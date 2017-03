Subiectele zilei: Comoara de 1,3 miliarde de euro abandonata de statul roman. Situatie critica a rezervei de apa grea de la Severin; Povestea femeii care a obtinut dreptul la vot pentru femei iti arata ce inseamna normalitatea; "Tara, tara, vrem ostasi!". Armata vrea rezervisti voluntari pe bani

Miscarea Musai-Muszaj a adresat un mesaj public primarului Emil Boc inainte cu doua zile de sarbatoarea Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, care are loc in 15 martie, invitandu-l sa nu participe la manifestarile din Cluj-Napoca daca va inainta recurs impotriva deciziei Tribunalului care obliga Primaria la amplasarea placutelor multilingve. "In caz ca veti inainta recurs, ne asteptam sa nu participati la manifestare doar pentru a va lasa aplaudat degeaba. Contam pe prezenta Dumneavoastra in 15 martie. Credem ca in spiritul mostenirii culturale a orasului pe langa Cluj-Napoca si Kolozsvar si inscriptia Klausenburg trebuie sa figureze pe indicatoare. Miscarea Musai-Muszaj se asteapta de la Dumneavoastra sa anuntati aceasta decizie", arata miscarea Musai-Muszaj in mesajul public adresat primarului din Cluj, scrie actualdecluj.ro. Situatia depozitului de apa grea de pe platforma de la Halanga din judetul Mehedinti continua sa ramana incerta, actualul Guvern neidentificand pana acum nicio solutie pentru asigurarea sursei financiare necesare intretinerii acestuia. Stocul de aproape 2.000 tone de apa grea in valoare de 1,3 miliarde de euro, produs la Romag Prod, pana la inchiderea combinatului, este o adevarata comoara pentru statul roman. Stat care pare neputincios insa in a gestiona managementul acestui depozit fiindca nici pana la ora actuala nu a gasit o solutie de finantare. Ministerul Energiei, in ograda caruia se afla aceasta problema nu a reusit sa creeze un buget care sa sustina activitatea de conservare a apei grele in cele mai bune conditii, fiindca altminteri exista riscul sa se deprecieze, informeaza Adevarul. De Ziua Internationala a Femeii, nepoata Sylviei Pankhurst mi-a povestit cum ar fi fost viata ei daca n-ar fi existat sufragetele si activistii anti-colonialism. Cum ar arata viata ta fara o influenta feminista puternica? De Ziua Grevei Femeilor - ocazie sa ne imaginam o lume fara contributiile femeilor - consiliera Helen Pankhurst de la CARE International ne-a vorbit despre bunica ei, o sufrageta anti-fascista de stanga care a luptat pentru egalitatea femeilor. Sylvia Pankhurst a fost fiica Emmelinei; a luat parte la campania sufragetelor alpturi de sora si mama ei. Cele trei n-au cazut de acord pe mai multe subiecte, inclusiv pe strategia pe care ar trebui s-o foloseasca, dar mai ales in privinta opiniei Sylviei ca intreaga cauza a drepturilor femeilor ar trebui inteleasa in contextul inegalitatii sociale, relateaza Vice Gala Bute" nu e un proces despre Elena Udrea, ci despre victime. Toate procesele penale sunt despre victime. In ciuda scolii de gandire juridica, exprimata de teoreticieni precum Marian Vanghele, "La toti ne plac Elena!", sau Traian Basescu, "Sunt obiectiv! E un dosar facut la comanda", cazul nu e unul despre Elena Udrea. Si nici amanarea. Completul nu s-a grabit. Vreme de doi ani de proces, a chemat aproape toti martorii solicitati de avocati, le-a dat timp de gandire cand au avut nevoie, a ascultat indelung depozitiile, potrivit tolo.ro Rezervistii voluntari vor primi, in caz de mobilizare, solde si grade identice cu militarii activi. MApN inceape recrutarea de rezervisti voluntari, care vor completa necesarul de militari al Armatei pe timp de pace si, mai ales, in situatii de criza sau de razboi. Potrivit normelor metodologice care urmeaza a fi aprobate de ministrul Apararii, Gabriel Les: "Rezervistii voluntari sunt destinati pentru asigurarea cu prioritate a structurii de forte a armatei cu resursele umane necesare realizarii capacitatii de lupta complete". Rezervistul va primi bani si in viata civila. Rezervistii voluntari vor primi din partea MApN o solda de functie si de grad, pentru numarul de zile de participare efectiva la instruire / misiuni", precum si alocatie de hrana, noteaza EVZ. Ministrul Educatiei Pavel Nastase a anuntat ca pregateste o reforma a Educatiei in colaborare cu presedintele Klaus Iohannis. Deocamdata constatam dezinteresul societatii si lipsa de repere a politicienilor. Nimeni nu iese in strada pentru legea Educatiei. Mobilizarea publica pentru cea mai importanta activitate pe timp de pace este egala cu zero. Iar explicatia nu poate fi alta decat incapacitatea societatii romanesti de a sesiza prioritatea scolii. S-a vorbit enorm, desigur, despre importanta acesteia, dar in realitate a fost vorba despre finantare, ea insasi privita preponderent din perspectiva salariilor personalului didactic. In fine, se face in continuare mare caz de reforma aplicata in timpul guvernului Boc si tot ce s-a petrecut de atunci este descris ca "restauratie", un termen menit sa sugereze ca s-ar fi realizat un mare progres, care ar fi acum abandonat, arata Deutsche Welle