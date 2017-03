​Subiectele zilei: Cum ajunge elevul roman un om care crede in stiri false; Cum a fost folosit numele Coldea pentru glorificarea Securitatii; "Balena Albastra", jocul care-i impinge pe adolescenti la sinucidere

Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene Margaritis Schinas spune ca Romania nu trebuie sa se teama ca va fi exclusa din proiectele UE printr-o Europa cu mai multe viteze si ca ar trebui sa ne distantam de profetii care prevestesc sfarsitul UE. Comisia Europeana considera ca atat Romania, cat si alte tari membre UE, nu trebuie sa se teama de perspectiva unei Europe cu mai multe viteze, pentru ca acest lucru nu va insemna excludere de la proiectele comune, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului european, Margaritis Schinas, pentru presa din Romania. Schinas a afirmat ca ideile lansate de catre presedintele Comisiei, Jean Claude Juncker, privind viitorul UE au fost intelese gresit in unele state membre, precum Romania, precizeaza EurActiv. La Husi, intr-o biblioteca scolara, o fata alege la intamplare carti. Le ia acasa si le citeste, fara sa stie care e potrivita sau nu varstei sale. Asa descopera, printre altele, "Morometii", iar primul volum o cucereste de-a dreptul. Inca din gimnaziu stia ca vrea sa mearga la "Litere", insa in liceu si-a dat si mai bine seama de acest lucru. Profesoara nu ii dicta comentarii, nu o obliga sa memoreze texte, ci pur si simplu o atragea spre lectura si urmarea ca ea si colegii sai sa inteleaga textul. Sau macar sa incerce, nu sa se lase prada comentariilor literare ce pareau sa exprime totul atat de frumos, dar nu faceau altceva decat sa le puna niste ochelari de cal. Acum, fata de mai sus a devenit profesor de romana si are in fata niste statistici care te fac sa te iei cu mainile de par. Poate cel mai bun exemplu e aceasta realitate: 42% dintre absolventii de gimnaziu din Romania sunt analfabeti functional. Adica ei stiu sa citeasca, dar nu inteleg ce au citit, scrie greatnews.ro. Scandalul asta se potriveste de minune cu alegerile de astazi din Olanda, unde islamofobul Geert Wilders are mari sanse sa castige. Rafuiala dintre Turcia si Olanda a atins un nivel la care se ajunge destul de rar in diplomatia mondiala: Ankara a anuntat luni ca suspenda relatiile diplomatice la nivel inalt si a blocat intoarcerea ambasadorului olandez in Turcia. Anterior, olandezii au refuzat sa-i permita ministrului turc de externe sa intre in tara si l-au escortat la granita pe cel al familiei. Asta ca sa nu mai vorbim de schimburile dure de replici, care au inclus acuzatii de nazism aruncate de Erdogan. Gandeste-te ca aici nu e vorba de, sa zicem, Rusia si Ucraina sau Iran si Arabia Saudita, tari intre care este exclusa orice poveste de dragoste, ci de doua state care au o groaza de interese comune: sunt aliate in cadrul NATO, Olanda este cel mai mare investitor strain in Turcia, cu aproximativ 22 de miliarde de euro, schimburile comerciale sunt, si ele, semnificative, de ordinul a peste 6 miliarde de euro pe an, iar comunitatea turca din Olanda, de 400 de mii de persoane, reprezinta mai bine de 2% din totalul populatiei, arata Vice Sute de adolescenti din Romania sunt implicati intr-o activitate online intitulata "Blue Whale Challenge", care a provocat zeci de morti printre tinerii din spatiul ex-sovietic. Un reporter "Adevarul" a patruns, sub acoperire, in reteaua cladita pe site-ul rusesc VKontakte pentru a intelege fenomenul sinistru. Sute de adolescenti din Romania sunt in pericol de moarte din cauza unui "joc" online patruns recent si pe piata autohtona, al carui scop final este sinuciderea. Oricat de greu ar parea de crezut, exista zeci de cazuri documentate in spatiul ex-sovietic ale unor tineri care si-au pus capat zilelor din cauza unei nebunii intitulate "Blue Whale Challenge" (n.r. - Provocarea "Balena Albastra"). Flagelul a pornit in Rusia. Intre 2013-2016, initiatorul sau, un rus cu numele Phillipe Budeikin, a creat opt grupuri dedicate pe reteaua sociala VKontakte (n.r. - varianta ruseasca a Facebook). Din noiembrie 2015 pana in aprilie 2016, 130 de tineri rusi s-au sinucis aruncandu-se in gol sau in fata trenului, potrivit Adevarul Generalul de brigada din SRI, Gabriel Statescu, trecut recent in rezerva, a solicitat iesirea la pensie, dupa ce i s-au cerut explicatii, in interiorul institutiei, despre dezvoltarea Programului SII Analytics, au declarat pentru "Romania libera" surse confidentiale. Generalul Statescu a fost recuperat rapid de premierul Sorin Grindeanu, care l-a numit consilier de stat in cadrul aparatului sau de lucru. Seful Guvernului a declarat ieri ca l-a luat consilier pe IT si cybersecurity "pe criterii de competenta", adaugand ca-l cunoaste de pe vremea cand conducea Ministerul Comunicatiilor, informeaza Romania Libera Evenimentul zilei a aflat ca generalul SRI Florian Coldea are un tiz literar! Mai exact, este vorba despre colonelul de Securitate Adrian Coldea, unul dintre personajele-cheie ale controversatului roman "Quo vadis, Domine?" (1993) al scriitorului Mihai Sin Romanul lui Sin pune pe tapet un scenariu de-a dreptul scandalos, acela al "Securitatii patriotice" care "salveaza Romania" prin inlaturarea cuplului dictatorial Ceausescu. Astfel, Revolutia din '89 este considerata un simplu puci orchestrat de o factiune a "securistilor patrioti" coordonati... chiar de colonelul Coldea! Potrivit scriitorului, publicistului si ziaristului Iulian Catalui ("Literatura si Revolutie. Revolutia din decembrie 1989 in romanul romanesc", Editura IRRD, Bucuresti, 2016), lucrarea lui Mihai Sin (decedat in 2014) - care se vrea un roman politico-istoric garnisit cu intrigi de thriller politist - este "nerealista si mediocra din punct de vedere estetico-literar". Interesante sunt, insa, scenariile vehiculate intre copertile cartii, cu o nonsalanta cel putin circumspecta.Guvernul a trimis o delegatie in Italia ca sa afle detalii despre relele tratamente aplicate romanilor emigrati. Povestea sclaviei din anumite ferme italiene e cunoscuta insa de peste 10 ani. Prin anii 80 ai secolului trecut in sudul tarii, prin Giurgiu si Teleorman, existau inca plantatii intinse de rosii pe care lucrau toamna elevii din scolile locale impreuna cu profesorii lor, dar uneori si muncitori detasati de pe santierele din Giurgiu sau chiar militari si ofiteri de aviatie de la Deveselu. Satele imputinate frematau ca altadata la instalarea garnizoanei si insolitul situatiei trecea drept firesc. Erau tacticile prin care agricultura comunista rezolva problema muncii sezoniere. Din pacate, dupa 30 de ani, istoria aceasta ne pare mai curand ambigua. Ce a fost mai rau: faptul ca elevii si profesorii erau tranformati in lucratori zilieri sau ca gradinile au incetat, pur si simplu, sa existe? Agricultura romaneasca s-a prabusit dramatic, primele culturi abandonate fiind acelea care pretindeau irigatii intensive si un numar mare de lucratori sezonieri ieftini, greu de gasit in conditiile economiei libere, noteaza Deutsche Welle