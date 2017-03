Subiectele zilei: Persoanele inculpate pentru evaziune, obligate sa achite prejudiciul pentru injumatatirea pedepsei; Cifrele de scolarizare pentru 2017-2018: 1.000 de locuri in plus pentru invatamantul profesional; Ludovic Orban il sustine pe Klaus Iohannis pentru al doilea mandat de presedinte

Persoanele inculpate pentru evaziune fiscala vor beneficia de injumatatirea pedepsei doar daca achita prejudiciul cauzat, a decis Inalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit Mediafax. ￯Admite sesizarea formulata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, in dosarul nr. 9131/2/2011*, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: ￯daca art.10 alin.1 din Legea nr.241/2005, in forma in vigoare pana la data 1 februarie 2014, reglementeaza o cauza de nepedepsire/reducere a limitelor de pedeapsa cu caracter real sau personal. Stabileste ca dispozitiile art.10 alin.1 din Legea nr.241/2005, in forma in vigoare pana la data 1 februarie 2014, potrivit Romania Libera Guvernul a aprobat in sedinta de astazi, printr-o Hotarare, cifrele de scolarizare propuse pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2017-2018. Pentru invatamantul preuniversitar s-au operat mai multe suplimentari, fata de cifrele de anul acesta, printre care: 10.000 de locuri pentru invatamantul obligatoriu, nivel primar; 1.500 de locuri pentru invatamantul obligatoriu cu frecventa redusa - nivel primar si gimnazial si programul educational "A doua sansa", inclusiv pentru cel organizat in penitenciare; 1.000 de locuri pentru invatamantul profesional; 500 de locuri pentru invatamantul special, educatie timpurie; 2.000 de locuri pentru invatamantul special, nivel primar si gimnazial; 650 locuri pentru invatamantul special, nivel profesional, scrie Curs de Guvernare Ludovic Orban, candidat pentru functia de presedinte al PNL, spune ca, daca va castiga sefia PNL, il va sustine pe Klaus Iohannis pentru obtinerea unui al doilea mandat de presedinte al Romaniei. "Imi voi asuma ca obiectiv in fata colegilor delegati care vor reprezenta toate filialele judetene, ca obiectiv castigarea alegerilor prezidentiale si evident cu Klaus Iohannis. Intre Partidul National Liberal si Klaus Iohannis este un parteneriat evident. Noi ne-am angajat in campania electorala din 2014, atunci cand a fost ales presedinte Klaus Iohannis, sa punem in practica un proiect si suntem angajati in fata cetatenilor pentru a sustine punerea in practica a acestui proiect", a afirmat Ludovic Orban, joi dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa la Ploiesti, raspunzand unei intrebari, conform Adevarul De cand a anuntat doamna primar Gabriela Firea ca va ilumina centrul Bucurestiului de Paste, s-au nascut tot felul de ipoteze. Primaria va plati undeva la 175 000 de mii de euro pentru luminitele astea, "o suma mica, economisita din contracte", iar scopul iluminatului e ca "locuitorii ramasi in oras sa se bucure", saracii aia care n-au bani sau timp sa plece in vacanta. ONG-ul Funky Citizens a initiat o petitie in care cere primariei sa nu "arunce banii locuitorilor pe luminite", ci pe "probleme reale ale comunitatii". O initiativa care sta in mintea multor oameni, pana la urma. D-aia am si iesit in centrul Bucurestiului sa-i intreb pe cativa locuitori cat de necesar li se pare proiectul asta pentru oras, mai ales ca Firea a tinut sa adauge, intr-un interviu, ca "e o idee in premiera pentru Capitala si va fi apreciata de bucuresteni", noteaza Vice Ce e de invatat din rezultatul uimitor al alegerilor olandeze? Care e diferenta dintre un Wilders si un Vadim? Dar intre xenofobia populista si antisemitismul fascismelor clasice precum nazismul si cuzismo-legionarismul? Mark Rutte exulta. Se lafaie dupa alegerile olandeze in al saptelea cer si colegii sai din formatiunea sa liberala, de dreapta, numita "Partidul Popular pentru Libertate si Democratie". Se bucura in fapt o buna parte din vestul Europei cu tot cu Partidul Popular European. Vizibil usurate rasufla din rarunchi toate gruparile politice clasice, liberale si social-democrate din est si vest. Fiindca, in buna parte din lumea politicii si presei occidentale, precum si in cea rasariteana se considera ca marele perdant al alegerilor de la 15 martie, care, in mod notabil, au suscitat mai multa atentie decat orice alt scrutin olandez din istorie, e populistul Geert Wilders. Zdrobit, alaturi de el, ar zace Partidul Libertatii (PVV) condus de "Blondul" vopsit, potrivit Deutsche Welle "Gratierea e o decizie politica, nu a societatii! Cum adica sa intrebi tu populatia daca e de acord cu ea? O faci si gata, pentru ca e in interesul national!", Sorin Ovidiu Vantu. Miercuri seara, timp de doua ore, B1TV a difuzat un interviu pe care Radu Banciu l-a realizat cu Sorin Ovidiu Vantu, in arestul Politiei Capitalei. Provocat de Radu Banciu, care a ales deliberat nu sa polemizeze, ci sa scoata cit mai multe afirmatii de la invitatul aflat in detentie, SOV a facut o serie de declaratii care depasesc chiar si binecunoscutul sau stil excentric. Dintre afirmatiile lui cele mai radicale: "Sunt cel mai mare finantist al Europei de Est!"."Am actionat intotdeauna doar in interiorul legii". "Cele doua dosare mi-au fost fabricate, sunt un detinut politic", scrie tolo.ro Doi angajati ai Centrului de Transfuzie Sanguina din Craiova vor fi arestati preventiv, pentru 30 de zile, sub acuzatia de luare de mita, in schimbul furnizarii de sange unor pacienti care urmau sa fie operati, a decis, joi seara, Tribunalul Dolj, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Tribunalului Dolj, judecatorul Denis Ghervase, decizia instantei nu este definitiva si poate fi contestata. Miercuri, ofiterii DGA l-au prins in flagrant pe asistentul medical din cadrul Centrului de Transfuzii din Craiova,Cosmin Magaon, in timp ce primea suma de 200 lei de la un investigator sub acoperire pentru a furniza doua unitati de sange pentru un pacient in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale, potrivit Romania Libera