​Subiectele Zilei: Ce mitraliera au gasit politistii acasa la Catalin Radulescu. Este o arma fabricata la 10 ani dupa Revolutie; Autoritatile au cheltuit 4,5 milioane de euro pentru restaurarea a 16 biserici din patrimoniul UNESCO, dar au uitat sa traga curent electric in doua lacasuri de cult; Jumatate dintre victimele traficantilor de persoane din UE provin din Romania

Deputatul PSD Catalin Radulescu va ramane fara cele doua arme pe care le detine, iar permisele de port-arma i-au fost anulate. Radulescu s-a prezentat vineri la sediul Politiei Arges, iar ulterior politistii au mers la locul unde acesta detine armele, fiind constatata o contraventie. In urma controlului si a verificarilor, va fi sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie referitor la savarsirea infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Concret, arma de colectie pe care Radulescu o detinea nu avea un dispozitiv de siguranta, asa cum prevede legea. Deputatul a primit si o amenda de 2.500 lei. Surse judiciare ne-au declarat ca deputatul Catalin Radulescu are termen 10 zile sa predea armele la Politia Arges, relateaza Adevarul Singurele biserici de lemn neelectrificate din lume inscrise pe lista UNESCO se afla in Maramures. Mai exact, este vorba de biserica din Ieud-Deal si cea din Barsana-Jbar. Si aceasta desi, potrivit bloggerului Teofil Ivanciuc, autoritatile maramuresene au cheltuit 4,5 milioane de euro, suma obtinuta de la Uniunea Europeana prin intermediul unui proiect finantat prin Programul Operational Regional, pentru a pune in valoare 16 din cele 90 de biserici istorice de lemn din Maramures."Proiectul a avut ca scop chiar "punerea in valoare" a 16 biserici vechi de lemn, din cele 90 aflate pe cuprinsul judetului Maramures, sapte dintre ele fiind in Patrimoniu Mondial UNESCO", a scris Teofil Ivanciuc. Printre obiectivele specifice ale proiectului s-au aflat: reabilitarea drumurilor de acces (binevenita), realizarea de imprejmuiri (asa a fost distrus cel mai frumos gard cu pietre de mormant incastrate, cel de la Ieud-Deal), parcari si alei de acces (cu pietre miscatoare puse direct peste nisip sau cu exces de beton) construirea unor puncte de informare turistica (cu aer traditional, dar supradimensionate si uneori amplasate prost la bisericile Sat Sugatag sau Ieud-Vale) sau "realizarea iluminatului stradal, arhitectural si de punere in valoare a obiectivelor", anunta Romania Libera In momentul in care politica se va reduce la tema "integritatii", vom fi asistat deja la moartea ei si la instaurarea unei omnipotente tehnocratii apolitice. Congresul PNL a fost programat in 17 iunie, peste exact trei luni de zile, dar nu se aude nimic despre ideile care ar insufleti partidul. Cu vreo 15-20 ani in urma, partidele romanesti mai aveau inca buna prejudecata a ideilor politice, candidatii prezentandu-se in conventiile nationale cu un program propriu, numit uneori "motiune", dar astazi se pare ca fiecare vine numai cu chipul si experienta sa personala. Se poate spune ca mai e timp pana in iunie. Totusi, congresul nu este si nu poate fi decat o"ratificare" a unei victorii obtinute in mintile aderentilor cu mult timp inainte. Asta nu inseamna ca congresele ar fi aranjate, ci doar ca e nevoie de timp pentru ca un om si ideile sale sa castige o majoritate larga si mai ales una stabila. Uneori aceste reuniuni par de forma tocmai pentru ca liderul se va fi profilat cu claritate si nu are concurenta, scrie Deutsche Welle Fix acum un an am trait ultima noapte de fumat (in interior), intaia noapte de indurat (frigul). Stii cand te uiti la filme americane din anii 90 si vezi cum trag unii, cu patos, din tigari, in timpul unei calatorii cu avionul? Eh, vremurile alea au apus odata cu finalul perioadei nouazeciste, dar stiu ca ti-o da cu nostalgie cand vezi imagini d-astea. Desi tu nu ai trait niciodata timpurile alea. Sau, cel putin, n-ai fumat la bordul unui avion. Dar nu te judec, tigara vine la pachet cu nostalgia. Nici nu conteaza dupa ce. Pur si simplu, iti confera aerul (vorba vine) unei profunzimi inexplicabile. Sau asa crede creierul nostru imbacsit cu gudron si nicotina, ca fumatul ne face mari filosofi in viata. De un an, insa, legea antifumat a mai ucis din filosofia asta de masa si a mai curatat barurile din Romania de scrum si mucuri de tigara. Pe 16 martie 2016 s-a sarbatorit "ultima noapte de fumat in localuri", intaia noapte de indurat frigul, ploaia si vantul, pentru o portie sanatoasa de cancer. Si am trecut cu totii, fumatori pasionati si pasionali, prin iarna asta in care am invatat sa fumam ca-n occident. In fata barurilor, pe borduri, prin curti, sub streasina sau iesiti, pe jumatate, pe fereastra - cam cum facea vecinul meu de vizavi ca sa nu se prinda ma-sa, noteaza Vice Costesti si Gradistea de Munte, doua sate invecinate, infiintate la poalele cetatilor dacice din Muntii Orastiei, au ajuns printre cele mai instarite localitati ale Hunedoarei, judecand dupa multimea de pensiuni si vile aparute in ultimii ani. Problemele s-au tinut in lant, insa, pentru sateni, multi dintre ei fiind cercetati in repetate randuri pentru infractiuni legate de furtului artefactelor pretioase. De peste doua secole, cetatile dacice din Muntii Orastiei au fost vestite pentru comorile impresionante descoperite aici, care au adus o adevarata "febra" a aurului printre localnici si straini. Totusi, de la inceputul anilor 1800, cand au avut loc primele anchete privind tezaurele din Gradistea (Sarmizegetusa Regia) si pana dupa Revolutie, satele de la poalele cetatilor Sarmizegetusa Regia, Costesti, Piatra Rosie si Blidaru nu au atras atentia nimanui prin starea lor economica. Dimpotriva, drumurile greu accesibile si viata aspra de la munte au ingreunat dezvoltarea asezarilor, scrie Adevarul Jumatate dintre victimele traficantilor de persoane din Uniunea Europeana provin din Romania. Cifrele apartin Organizatiei Natiunilor Unite. Par a fi, insa, invizibile pentru autoritatile romane, care nu au o strategie nationala de combatere a fenomenului. Si Departamentul de Stat american ne arata cu degetul. La noi, doar 37% dintre persoanele abuzate au avut parte anul trecut de sprijinul statului. In ultimul an se contureaza tot mai clar un nou profil al victimelor gruparilor de traficanti de carne vie. Vorbim de tinere cu studii peste medie, indepartate de familie prin intermediul retelelor de socializare. "Este recrutata pe sistem lover-boy. Un om de afaceri o convinge ca este indragostit de ea si o convinge sa se prostitueze pentru el in Germania", spune Silvia Tabusca. Mai bine de jumatate dintre persoanele traficate in Europa provin din Romania. Odata ajunse incep sa cerseasca, sa se prostitueze sau sa munceasca in conditii asemanatoare sclaviei, cu greu mai scapa din plasa abil intinsa de traficanti. Putine dintre cele care ajung sa ceara ajutorul statului il si primesc. Asta in ciuda faptului ca Romania are o Agentie Nationala care ar trebui sa lupte tocmai impotriva traficului de carne vie, relateaza Digi 24