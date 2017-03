Subiectele zilei: Reteaua Isarescu pentru fonduri europene. Coincidente: cand sotia a aprobat banii, sotul a fost angajat la Banca Nationala a Romaniei; Povestea Elenei Ceausescu. Cum a devenit acaemician fosta sotie a dictatorului, desi avea doar 4 clase; Locul de unde vina apa de baut din Bucuresti, plin de gunoaie si animale moarte

Pe langa decorul asta rupt din lumea a treia e si cladirea Agentiei de Protectie a Mediului Bucuresti. Cade si de pe ea tencuiala. La cateva sute de metri de barajul Lacului Morii e o cladirea cu alb, albastru si pereti de pe care mai cade tencuiala. Este sediul Agentiei Regionale de Protectia Mediului Bucuresti. Ce curge din Lacul Morii ajunge in Dambovita. Apa Nova se ocupa de purificare, cum face si cu apa din Arges, folosita tot pentru Capitala. Desi se lauda ca o purifica bine, de ce n-ar fi apa curata inca dinainte, daca se poate? Eu am mers intr-o vizita pe malul lacului ca sa vad ce "semne" gasesc dupa ce s-au dus iarna si inghetul. Am gasit din plin. Sunt impresionata de locatarii din blocurile din zona. Trebuie sa fie magnific sa ai o priveliste pe care multi o cauta, spre lac, atat timp cat nu mergi la o plimbare pe langa el. Am gasit si o barca, dovada ca primavara chiar a venit. Sper sa nu fi avut vreo problema cu PET-uri, pungi sau altele. Sper, totodata, sa nu se fi lovit de-o placa de beton, ca cele de pe langa apa se desprind incet-incet, fara sa para cineva determinat sa le opreasca, noteaza Vice Ploiesteanul Sebastian Niculae (27 de ani) ar putea intra intr-un top al celor mai natangi traficanti de canabis din lume. Factura uriasa de la energie l-a dat de gol ca are o cultura de canabis in apartament. Sebastian Niculae a inchiriat un apartament in Sectorul 2 al Capitalei pentru a improviza o mica cultura de plante interzise, parea ca si-a luat toate masurile de precautie pentru a nu fi prins de Politie: si-a etanseizat usa de la intrare si a achizitionat inclusiv un dispozitiv de etanseizare a mirosului emanat de plante. I-a scapat totusi ceva. Consumul foarte mare de curent electric a pus pe ganduri autoritatile care au descins in apartamentul inchiriat pentru a vedea ce se intampla acolo. Pentru a pune pe picioare cultura de canabis, Sebastian Niculae a cumparat diverse sisteme de irigare, iluminare si climatizare, din cauza carora apartamentul pe care traficantul l-a inchiriat ajunsese sa inregistreze si de 130 de ori mai mult consum de energie electrica fata de media celorlalte locuinte, scrie Adevarul Trump parea tensionat, este de parere Miodrag Soric. In SUA, Angela Merkel inca se mai bucura de o mare popularitate, ceea ce l-ar putea ajuta pe presedintele Trump. N-a fost deloc un inceput gresit! Cancelara Angela Merkel si presedintele Donald Trump si-au propus sa evidentieze similitudinile, sa minimalizeze diferentele sau chiar sa nu le aminteasca deloc. Si au respectat toate acestea, cel putin in fata presei. Desi tensiunea gazdei era vizibila. Nici nu-i de mirare. La Washington are putine reusite in politica privind migratia, in relatia cu serviciile secrete sau in reforma din domeniul sanatatii. Ultimul lucru de care are nevoie Trump acum ar fi o gafa in relatia cu cel mai important sef de guvern din lume. In ciuda politicii sale privind migratia, pe care multi americani o dezaproba, Angela Merkel se bucura de o inalta apreciere la Washington. Mai ales puterea economica a Germaniei impresioneaza, informeaza Deutsche Welle Guvernatorul nu lasa nimic la voia intamplarii: a primit o finantare de 200.000 de euro de la UE prin intermediul sotiei unui subordonat al sau. Aceasta conduce Agentia de Dezvoltare Regionala Oltenia, institutie care refuza sa comunice cum a alocat respectivele fonduri. Nevestele a doi bancheri de la Banca Nationala a Romaniei gestioneaza si evalueaza impreuna proiecte europene a caror valoare se ridica la cateva zeci de milioane de euro, in regiunea Sud-Vest Oltenia. Prima, Marilena Bogheanu, este sefa Agentiei pentru Dezvoltare Re-gionala Sud-Vest Oltenia (ADR Oltenia). Cealalta, Adelina Gherghinescu, are o firma de consultanta care a fost contractata de ADR Oltenia pentru a evalua proiectele europene din punct de vedere financiar, relateaza Romania Libera Nascuta pe 7 ianuarie 1916 intr-o familie saraca, dupa absolvirea celor patru clase primare, Lenuta Petrescu se muta cu fratele sau in Bucuresti. Dupa 23 de ani intra in randurile Partidului Comunist Roman, unde-l va intalni pe Nicolae Ceausescu. Se casatoreste cu acest in 1947. Dupa 20 de ani devine numarul doi in partid Pe 20 martie 1964, Elena Ceausescu se inscrie pentru teza de doctorat. "Doctoratul" Elenei Ceausescu in chimie are o poveste interesanta. Acad. Constantuin Nenitescu, seful Catedrei si decan al Facultatii de Chimie Industriala din cadrul IPB, s-a opus categoric. Partidul gaseste insa o solutie si in aceasta situatie. Astfel, Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni", din subordinea Filialei Iasi a Academiei R.P.R., facea cunoscut ICECHIM-ului, la 20 martie 1964, ca "s-a aprobat inscrierea Elenei Ceausescu la aspirantura, specialitatea chimie macromoleculara, arata EVZ. In anul 2015, 230.000 de oameni care traiau in Romania erau nascuti in alte tari, cei mai multi straini stabiliti in tara noastra venind din Republica Moldova, Italia si Spania, ultimele doua fiind de asemenea si cele care gazduiesc cei mai multi cetateni romani. Daca in anul 1990, in Romania erau 140.000 de straini, in anul 2000 numarul a scazut la 130.000, crescand ulterior la 160.000 in 2010 si la 230.000 in 2015. In acest an, cetatenii din Republica Moldova preferau cel mai mult tara noastra, 80.000 dintre ei fiind stabiliti aici. Urmatorii erau italienii, care erau in numar de 30.000, si spaniolii, in jur de 20.000, iar apoi bulgarii, ucrainenii si ungurii. Aceasta tendinta este recenta, insa. Si in anul 2010 cei mai multi straini proveneau din Republica Moldova, insa pe locurile 2 si 3 erau Bulgaria si Ucraina, iar abia pe locul 4 Italia, urmata de Rusia si Siria, aceasta tendinta mentinandu-se inca din anul 2000, potrivit Adevarul