Subiectele zilei: Suspendarea presedintelui american: exista indicii pentru ceva mai grav decat Watergate; Fabricile de doctorate s-au autoevaluat si doar Oprea e vinovat! SRI se dezice de fostul vicepremier; Ziua in care UE si UK isi incep calatoria in teritoriu necunoscut

O zi care va marca istoria Europei. Anuntul oficial ca Marea Britanie va activa, pe 29 martie, articolul 50 din Tratat, marcand iesirea sa din sistemul comunitar, este semnul unui esec enorm. Este asa pentru ca, in mod real, ambele parti nu pot inca masura consecintele reale pe care le va provoca aceasta ruptura pe plan economic, social, de securitate. Si este un esec cumplit deoarece nu au fost in stare sa stabileasca macar ca acest divort va fi unul amiabil. De-abia acum, adica din acest moment si pana la finele saptamanii viitoare, dupa ce va primi din partea Primului Ministru Theresa May o scrisoare oficiala, domnul Donald Tusk, presedintele Consiliului European anunta ca va distribui celor 27 de sefi de state si de guverne un document continand propunerile asupra a ceea ce urmeaza sa fie, din punctul sau de vedere, liniile directoare ale procesului de negocieri. Apoi va convoca in mai ("intr-o perioada cuprinsa intre patru si sase saptamani de la notificarea sociala", dupa cum preciza o sursa din cadrul Consiliului), o reuniune speciala a Consiliului European pentru a vota formula finala a mandatului de negociere, arata Adevarul . Scolile doctorale de la Aparare si Politie refuza sa admita ca au probleme majore de etica academica si ascund plagiatele grosolane sub pres. Mai mult, in autoevaluarile pentru 2016, profesorii acestor institutii mint cu nerusinare, se lauda cu fleacuri si chiar fac greseli gramaticale demne de analfabeti. Exceptie face scoala doctorala a SRI, care recunoaste partial lipsa integritatii stiintifice. In loc sa fie retezate, trei brate cangrenate ale sistemului doctoral din Romania sunt invitate sa abereze despre "performan-tele" lor. In autoevaluarile din 2016 ale Scolilor Doctorale, Universitatea Nationala de Aparare "Carol I", Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" si Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" au mentionat prea putin scandalurile legate de plagiatele aflate in curtea lor, anunta Romania Libera . Plaje aurii, apusuri de soare incendiare peste mari mai albastre ca albastrul, piscuri de munti invaluite in fuioare de nori, blonde ravasitoare intinse pe sezlonguri, hoteluri de lux sau cabane in paduri salbatice, castele, ruine, carari pierdute" Imaginile se pravalesc peste tine din toate partile la Salonul Mondial de Turism de la Paris. Fiecare incearca sa se vanda cu ce are mai spectaculos. Intre ruinele Cartaginei (Tunisia) si falezele albe surplombate de orasele medievale ale Croatiei, iti vine sa te arunci in primul avion! La standul Japoniei, epurat, iti zambeste o gheisa in chimonoul ei sofisticat. Agentii de turism forfotesc, dau informatii, vand vacante. Alaturi, standul Turciei este imens. Organizatorii au optat pentru un salon deschis in interiorul careului ce ii este rezervat, cu mese la care, fata in fata, se negociaza intens. Egiptul a alest si el rapelul istoric. E unul din cele mai frumoase standuri, cu un zid de hieroglife, replica a inscriptiilor de la Abu Simbel, informeaza EVZ . Mai mare decat Watergate, posibile premise pentru suspendarea presedintelui - sunt declaratiile unui membru republican, Jackie Speier, din House Intelligence Committee, in preziua audierii directorului FBI. Jackie Speier, membru al Partidului Republican si al Comisiei care investigeaza legaturile Trump-Rusia si posibila implicare a Rusiei in alegerile americane, a spus, intr-un interviu la MSNBC, ca investigatia asupra legaturilor Trump-Rusia este mai mare decat "Watergate" si ca, daca se va dovedi astfel, exista temeiuri pentru suspendarea presedintelui. In SUA, toti ochii vor sta astazi pe marturia directorul FBI, James Comey, care vorbeste public pentru prima oara de cand Donald Trump a preluat presedintia SUA. Audierea se va face in cursul zilei de luni, in fata House Intelligence Committee, intr-o sedinta publica, potrivit EurActiv. . Un mesaj insolent pe Twitter, afirmatii false si un NATO inselator. Presedintele american Trump si-a dat pe fata toata incompetenta sa periculoasa, crede Bernd Riegert. Nici bine nu plecase cancelara Angela Merkel de la Casa Alba, ca presedintele american i-a si trimis un mesaj pe Twitter cu acuzatii absurde. Desi abia ce discutasera impreuna despre sporirea cheltuielilor militare ale Germaniei, Donald Trump a afirmat pe Twitter ca Germania ar avea de achitat datorii imaginare la el si la intregul NATO. Ca si cum Alianta ar fi doar o firma, securitatea un produs iar soldatii americani forte de lucru de inchiriat; Trump isi inchipuie ca ar exista anumite obligatii de plata. El nu a priceput deloc cum functioneaza politica, relatiile internationale si NATO. Cu pozitia SUA de superputere occidentala si lidera a NATO vin multe drepturi, dar si obligatii. Una dintre acestea este prezenta americana in Europa, Orientul Apropiat si Asia, pentru a-i intimida pe adversari si a-i incuraja pe parteneri. SUA fac asta din proprie initiativa, din motive geopolitice, pentru a-si asigura dominatia. Nu au primit niciodata un premiu pentru asta si nici nu au de ce sa primeasca, relateaza Deutsche Welle . Autoritatile vor sa ne dea buletine noi care sa contina datele biometricice ale titularului si care sa inlocuiasca documentele de sanatate electronice. Specialistii spun insa ca va fi foarte greu de realizat un sistem functional tinand cont de "antecedentele"sistemului informatic al cardului de sanatate. In acest moment doar Estonia a reusit sa integreze in actele de identitate mai multe servicii, precum cele medicale. Buletinele cu cip revin in atentia romanilor printr-un proiect de lege initiat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), lansat recent in dezbatere publica. De data aceasta, Guvernul vrea ca noile carti de identitate sa fie multivalente. Pe noile acte de identitate vor fi, pe langa datele titularului care sunt si acum in actul de identitate, date biometrice, respectiv imaginea faciala, amprentele de la doua degete, dar si datele medicale din cardul de sanatate. Totodata, cu cartile electronice de identitate romanii vor capata drept de semnatura electronica, putand astfel sa-si plateasca online taxele si impozitele, noteaza Adevarul