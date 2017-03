​Subiectele zilei: Moscova acuza Tel Aviv-ul ca se amesteca in planurile lui Putin pentru Siria; Primul heliport din tara construit pe cladirea unei unitati medicale; Bugetul CFR prevede, pentru 2017, o crestere cu 22,5 la suta a fondului de salarii

Ultimele desfasurari ale conflictului din Orientul Mijlociu sunt naucitoare. Chiar si tinut la putere de rusi, nimic nu-l putea motiva pe presedintele Siriei, Bashar al-Assad, sa atace Israelul cu o racheta S-200. Lansarea rachetei, mai ales cand avionul de lupta israelian parasise spatiul aerian sirian, este de-a dreptul o declaratie de razboi. Cum Bashar al-Assad nu face nimic de capul lui, fiind invadat de trupe rusesti si militii siite care-l tin inca la putere intr-un Damasc tot mai redus ca zona sigura, conflictul a degenerat in tensiuni intre Israel si Rusia. Israelul a efectuat vineri un atac aerian in vecinatatea unei baze a regimului Assad, "T4", de langa Palmira, unde s-ar fi pregatit un convoi de arme pentru organizatia terorista libaneza Hezbollah, noteaza Romania Libera Certificatul care atesta faptul ca heliportul indeplineste cerintele de autorizare prevazute de legislatia aeronautica a fost emis in data de 20 martie 2017. Conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta a solicitat demararea procedurilor de autorizare a heliportului in toamna anului 2015, cand s-au incheiat lucrarile de amenajare a acestuia. Locul de aterizare/decolare pentru elicopterele medicale se afla pe corpul B al unitatii medicale de pe strada Gheorghe Doja, suprafata ocupata fiind de 625 mp. "Heliportul va functiona atat ziua cat si noaptea si este amplasat astfel incat pacientul sa ajunga in cel mai scurt timp in sala de terapie intensiva, el fiind astfel cel mai rapid mijloc de transport pentru pacienti, la momentul actual", a declarat managerul Gheorghe Carp la momentul inaugurarii, potrivit Adevarul Bugetul CFR pentru salarii ar putea sa creasca, in 2017, cu 22,5 la suta, crestere care se va regasi, in urma negocierilor cu partenerii sociali, in salariile angajatilor, anunta reprezentantii Companiei Nationale de Cai Ferate, care precizeaza ca, dupa expirarea contractului colectiv de munca, ar putea fi incheiat un act aditional de maximum 90 de zile, pentru ca angajatii sa nu isi piarda anumite drepturi, potrivit News.ro. "Pana in prezent conducerea CFR SA a parcurs toate etapele necesare elaborarii si promovarii bugetului companiei pentru acest an, proiectul fiind deja avizat de Consiliul de Administratie (CA) si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) si transmis ministerelor pe circuitul de avizare si aprobare, prin emiterea hotararii de guvern", arata reprezentantii companiei, adaugand ca marirea fondului de salarii cu 22,5 la suta este sustinuta si de Ministerul Transporturilor, noteaza Romania Libera Directorul BND, Bruno Kahl, nu crede ca tentativa de puci a fost orchestrata de Recep Erdogan, dar considera ca presedintele turc a folosit evenimentele din 2016 drept pretext pentru epurarile pe care oricum le-ar fi facut. Intrebat intr-un interviu acordat Der Spiegel daca tentativa de lovitura de stat impotriva lui Erdogan a fost pus in scena de autoritatile de la Ankara, seful serviciilor secrete germane a respins acest scenariu, explicand ca, inca dinainte de 15 iulie, Guvernul turc a lansat un val mare de epurari, astfel ca elemente din cadrul armatei au initiat rapid un puci inainte ca si aceste elemente sa fie eliminate. "Dar era prea tarziu si au fost eliminati si ei", a declarat Kahl. "Ce s-a intamplat dupa puci, s-ar fi intamplat oricum, poate nu la fel de radical. Lovitura de stat a fost poate doar un pretext binevenit", a mai declarat seful BND, informeaza Euractiv.ro Cu toate ca regiunea din stanga Nistrului, numita de autoritatile de la Tiraspol si Republica Moldoveneasca Nistreana, nu este recunoscuta de niciun stat din lume, vicepremierul rus, Dmitri Rogozin l-a felicitat pe liderul separatist din regiune ca pe un adevarat sef de stat. "Ne-am felicitat reciproc cu Vadim Krasnoselskii. El pe mine cu prilejul implinirii a cinci ani de cand sunt reprezentantul special al presedintelui Rusiei in Transnistria, iar eu pe el cu prilejul primelor o suta de zile in postura de presedinte al republicii", a scris Dmitri Rogozin pe pagina sa de Facebook. De mentionat ca regiunea nu are statut de republica, de jure este teritoriu parte a Republicii Moldova, iar Vadim Krasnoselskii este un presedinte nerecunoscut, noteaza Adevarul Presedintele Klaus Iohannis pleaca vineri, 24 martie, la Roma, unde va participa la aniversarea a 60 de ani de la crearea Comunitatii Economice Europene. Un prilej de reflectie care nu ar trebui irosit. Romania este una dintre tarile care au putin de spus la Roma despre bilantul sau perspectivele Uniunii Europene. Dar afirmatia aceasta nu trebuie citita ca o forma de blam, de flagelare sau de critica, ci pur si simplu ca o constatare obiectiva si calma. Romania, alaturi de Bulgaria, a intrat in UE cel mai tarziu (cu exceptia Croatiei) si nu a participat la istoria postbelica a Europei occidentale. La drept vorbind doar Franta, Belgia, Olanda, Luxemburg, Italia si Germania ar putea sarbatori la Roma, la finele saptamanii, sase decenii intregi de uniune economica, caci celelalte s-au asociat ulterior, iar Estul va (re)intra in istoria europeana abia dupa 1989, scrie Deutsche Welle Colegiul Medicilor continua spuna ca va da Ministerul Sanatatii in judecata chiar daca rezultatele primului trimestru de colectare a experientelor pacientilor arata ca 79% dintre bolnavi sunt multumiti de conditiile din spitale.Cifra e cu 20% sub cea anterioara, rezultata din vechiul chestionar controlat de spitale, dar arata o satisfactie semnificativa fata de sistemul public de sanatate. Medicii si asistente puncteaza chiar mai bine decat spitalele, cu 84% grad de satisfactie din partea pacientilor. Cifrele furnizate ieri de Ministerul Sanatatii, la cererea ziarului, si care provin de la pacienti sunt mai bune pentru sistem decat s-au temut managerii si medicii. Cifre mai slabe sunt acolo unde aproape 1 din 4 pacienti (22,5%) recunoaste ca a platit din banii sai medicamente sau materiale sanitare desi ele sunt, in mod normal, gratuite, potrivit tolo.roO lectie despre cum sa-ti ridici privirea de jos si sa ai curajul sa spui adevarul o invatam de la medicul chirurg Catalin Dudu. Un doctor tanar, profesionist, intr-un sistem medical cu multe lipsuri. Un medic care, desi a avut oportunitatea sa ramana sa lucreze in spitalele din Europa, a ales sa vina acasa, la Spitalul Judetean Slatina, unde profeseaza in prezent. Specialist in chirurgie, dr. Catalin Dudu salveaza zilnic vieti. Ce il deosebeste de ceilalti este faptul ca nu s-a limitat la munca din sala de operatie. Este unul dintre putinii medici romani tineri care si-au dorit sa scoata mizeria de sub presul sistemului medical. Vorbeste deschis despre problemele din spitale si lupta ca ele sa se rezolve. Daca il intrebi ce il nemultumeste cel mai mult, raspunde franc: Coruptia, scrie gazetadesud.ro