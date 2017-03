​Subiectele zilei: Ce stim si ce nu stim despre atacul de la Londra; Marturia unui student roman aflat in Londra; Ofiterul de politie ucis in timpul atacului din Londra era un tata in varsta de 48 de ani

Ce stim: cel putin cinci persoane au fost ucise, inclusiv atacatorul si un ofiter de politie si 40 au fost ranite; dupa ce a parasit vehiculul pe care l-a condus in multime, atacatorul s-a apropiat de Parlament, unde a injunghiat mortal un ofiter de politie; atacatorul a fost impuscat mortal. Ce nu stim: identitatea si motivele atacatorului, desi oficialii au declarat ca sunt de parere ca au aflat identitatea persoanei. Niciun grup nu a revendicat pana acum responsabilitatea pentru atac; severitatea leziunilor in randul celor raniti in atac.. Starea de alerta peste tot in Europa. Studentii romani aflati in Londra vorbesc despre atacul terorist din aceasta dupa-amiaza Starea de alerta peste tot in Europa. Studentii romani aflati in Londra vorbesc despre atacul terorist din aceasta dupa-amiaza. Robert Podovei, in varsta de 20 de ani, este student in capitala Marii Britanii. ,,Toata lumea de aici urmareste stirile. Un barbat a injunghiat un politist, iar autoritatile l-au impuscat. In centru este haos. La periferie este inca liniste. Lumea nu este panicata, dar urmarim stirile" (Elena Strateanu), noteaza EVZ . Ofiterul de politie britanic care a fost ucis in atacul asupra Parlamentului britanic a fost identificat ca fiind Keith Palmer, in varsta de 48 de ani. Anuntul a fost facut de catre comisarul adjunct Mark Rowley, in cadrul unei conferinte de presa. "A fost cineva care a plecat la munca astazi, asteptand sa se intoarca acasa la sfarsitul turei sale. Si a avut tot dreptul sa se astepte ca se va intampla", a declarat Rowley, citat de New York Post . Inca de cand primele informatii au fost difuzate, imagini de solidaritate si hashtag-uri virale au aprins retelele de socializare. Hashtag-urile #PrayForLondon si #WeAreNotAfraid au aparut rapid pe Twitter, la cateva minute dupa ce stirea a facut inconjurul lumii. ( honey.nine.com.au Zeci de mii de macedoneni protesteaza pentru a doua zi consecutiv fata de vizita comisarului Uniunii Europene pentru extindere, Johannes Hahn, pe care il acuza de imixtiune in treburile interne ale Macedoniei. Macedonia se scufunda intr-o psihodrama devastatoare. Pe de o parte, opozitia acuza o "lovitura de stat constitutionala", iar pe de alta parte, puterea isi trimite sustinatorii sai in strada si evoca un atac la adresa "suveranitatii" tarii. Criza dateaza inca de la alegerile parlamentare anticipate din 11 decembrie 2016. Organizate la presiunea Bruxelles-ului si Washington-ului, scrutinul era destinat sa puna capat tensiunilor provocate de scandaluri de coruptie repetate si acuzatii de frauda cu caracter electoral la adresa fostului prim-ministru Nikola Gruevski, potrivit Adevarul Intr-un comunicat de presa, Primaria anunta ca nu-i mai prelungeste mandatul managerului Monica Boer. Mandatul actualului manager expira intr-o saptamina. Comunicat de presa: Referitor la informatiile aparute in spatiul public despre conflictul de la Spitalul "Prof. Dr. Al. Obregia", biroul de presa al PMB este imputernicit sa faca urmatoarele precizari: In momentul depunerii la Primarie a memoriului intocmit de catre directorul medical, Dr. Adela Ciobanu, si sustinut si de alte cadre medicale si de conducere, prin care erau semnalate anumite disfunctionalitati de ordin managerial la nivelul conducerii spitalului, tocmai se incheiase o misiune de verificare a Corpului de Control al Primarului General, nefiind insa redactat Raportul, scrie tolo.ro Primarita Lia Olguta Vasilescu a acordat, in 2013, un contract de aproape noua milioane de euro firmei Teldrum SA, considerata ca fiind controlata de Liviu Dragnea. In 2017, Liviu Dragnea a sustinut-o politic pe Lia Olguta sa ajunga ministru al Muncii. Contractul de lucrari incheiat intre Primaria Craiova si asocierea de firme condusa de catre Teldrum, insa, a fost subminat de multe probleme, atat juridice, cat si de calitate a lucrarilor. Astfel, contractul pentru reabilitarea strazilor Caracal, Bariera Valcii si Raului din Banie a fost finantat din fonduri europene. Numai ca reparatia strazilor a fost facuta in bataie de joc, potrivit Romania Libera.