Subiectele zilei: Comisarul european pentru Justitie cere sprijinul Romaniei in negocierile asupra regulamentului Parchetului European; Liiceanu, explicatii despre citatul atribuit gresit lui Dragnea: Am exprimat un adevar, dandu-i pretentia de exactitate; Farsa sinistra la Ploiesti. Cinci tineri au inscenat un atac terorist.

Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a solicitat, la intalnirea avuta cu ministrul roman al Justitiei, Tudorel Toader, sprijinul Romaniei pentru avansarea negocierilor referitoare la proiectul de Regulament privind Parchetul European, precum si a proiectului de directiva privind contractele de furnizare de continut digital. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, Jourova si Toader au avut, miercuri, o intalnire pe acest subiect."Vera Jourova a solicitat sprijinul Romaniei pentru avansarea negocierilor referitoare la proiectul de Regulament privind Parchetul European si proiectul de directiva privind contractele de furnizare de continut digital.Referitor la proiectul de directiva privind contractele de furnizare de continut digital, oficialul european a precizat ca se are in vedere ajungerea la un acord, cu ocazia Consiliului Justitie si Afaceri Interne care se va desfasura in luna iunie a acestui an", mentioneaza Ministerul Justitiei, potrivit Romania Libera Scriitorul Gabriel Liiceanu explica, intr-un editorial, ca citatul atribuit eronat lui Liviu Dragnea, la Bruxelles, privind dorinta demiterii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost un "adevar", pentru ca asta ar fi intentia liderului PSD, insa folosirea ghilimelelor a fost o "eroare" pentru ca, recunoaste Liiceanu, Dragnea nu a folosit acele cuvinte. Lucrul pe care mi-l reprosez este de a fi dat statut de citat (inexact) ideii adevarate care se ascundea in el. Altfel spus, am exprimat un adevar, dandu-i insa, prin folosirea ghilimelelor, pretentia de exactitate, lucru pe care l-am intarit si prin folosirea expresiei "declaratia explicita". Acest lucru mi-l asum in mod public ca pe o eroare. Nu insa ca pe o minciuna. N-am avut nici o clipa intentia de a deforma o realitate stiind foarte bine ca adevarul e in alta parte. In acest caz, si doar in acesta, as fi mintit", explica Liiceanu, intr-un editorial scris pe platforma Contributors.ro, in care prezinta si declaratia sa completa de la Bruxelles, scrie Adevarul Cinci tineri au vrut sa se distreze simuland un atac terorist in centrul municipiului Ploiesti, informeaza TVR. Cei cinci tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 21 de ani, au oprit masina in care se aflau, au cerut informatii de la trecatori in limba engleza, iar apoi unul dintre tineri, care avea si un turban pe cap, a tras in aer cu un pistol care s-a dovedit a fi de jucarie. Asa-zisii teroristi au folosit un automobil BMW cu numar de Bacau. Trecatorii s-au speriat si au sunat la 112, iar politistii au pornit in urmarirea tinerilor. Intrucat soferul nu a oprit la semnalele politistilor, politistii au blocat masina in trafic, dupa cativa kilometri. Incatusati, tinerii au fost dusi la sediul politiei unde s-a deschis un dosar penal. Soferului i s-a retinut permisul si a primit o amenda de 580 de lei. Cei cinci tineri sunt din Ploiesti, Targsor si Barcanesti, potrivit Romania Libera Peste doua zile va avea loc, la fel ca in ultimii ani, un eveniment numit "Marsul pentru viata". Doar ca de data asta numarul oraselor in care se va defila cu pancarte anti-avort, dragoste pentru biserica si homofobie-n suflet s-a marit. Mai exact, in peste 265 de orase atat din tara, cat si din Republica Moldova, dupa cum anunta organizatorii, intre care se pare ca e inclusa si Biserica Ortodoxa Romana, care a mobilizat profesorii de religie. Cum romanii sunt un popor cu frica lui Dumnezeu, iubitor de moaste si adeptii expresiei devenita traditie, dupa ce nasti un copil: "Eu te-am facut, Eu te omor", cu siguranta strazile vor fi pline la marsul anti-avort. Sau un mars pentru VIATA, ca sa vorbim mai in termeni contextuali. Treaba asta e una foarte organizata. Coalitia pentru familie e un fel de big daddy, dar care are alte peste 40 de asociatii legate ombilical. Una din ele e "Pro Vita", cea care se ocupa de organizarea marsului, conform Vice Atentia acordata declaratiilor rostite miercuri in PE, intre altii de Gabriel Liiceanu, tradeaza speranta multor romani educati si informati ca vestul sa blocheze ori sa franeze demontarea statului de drept romanesc. Pe moment, aceasta nadejde, comprehensibila, dat fiind aplombul fara precedent al demersurilor antidemocratice ale cleptocratiei suite pe grumazul natiunii cu intreaga ei ostire de extremisti, analfabeti, plagiatori, impostori, lichele si naparci calomniatoare si conspirationiste, pare o iluzie. Caci Vestul stie despre ce e vorba. Motiv pentru care criticile unor romani ca Liiceanu la adresa derapajelor PSD nu reprezinta o "tradare", sau o "para la Inalta Poarta", cum sustine, inervant, armata dezinformatorilor, spre a excita nervul ultranationalist al plebei. Dimpotriva, dincolo de o aparenta inexactitate regretabila, cea scapata de Liiceanu, referitoare la o prezumtiva asertiune a lui Liviu Dragnea pe care seful PSD pare sa n-o fi rostit, ele constituie o salutara confirmare a faptului ca tara mai dispune si de reprezentanti alfabetizati, onesti si demni, informeaza Deutsche Welle Furnizorii de servicii medicale din Oltenia negociaza in aceste zile contractele cu Casele de Asigurari de Sanatate. Sunt unele specialitati medicale care se bucura de un buget mai mare, dar reprezentantii spitalelor spun ca in buzunarele unitatilor medicale cresterile nu prea se simt. Bugetul Casei de Asigurari de Sanatate Gorj va fi anul acesta de 240 de milioane de lei. Suma este putin mai mare decat cea de anul trecut. Noul contract, care urmeaza sa intre in vigoare de la 1 aprilie, aduce si noutati. In fiecare an, medicii, farmaciile si spitalele incheie cu Casele de Asigurari de Sanatate (CAS) contracte in urma caror primesc bani pentru serviciile acordate asiguratilor medical. In aceasta perioada, toti furnizorii se afla in negociere cu Casele de Sanatate, iar de la 1 aprilie 2017 va intra in vigoare noul contract. Unele specialitati medicale primesc mai multi bani in comparatie cu anul trecut, la altele cresterile sunt nesemnificative, noteaza Gazeta de Sud In luna martie s-au implinit 25 de ani de la Razboiul din Transnistria, conflict care a afectat integritatea teritoriala a Republicii Moldova si care reprezinta si acum o problema serioasa de securitate in regiune. Fostul colonel SIS Ion Leahu, fost ofiter KGB inainte de 1991, explica pe larg premisele si motivele conflictului armat, soldat cu peste 1.000 de morti. on Leahu este analist politic-militar si un bun cunoscator al evenimentelor din Transnistria, din 1992, pe care le-a trait ca ofiter de informatii, activitate in care a slujit peste 30 de ani. Din 1980 pana 1991 a lucrat in Comitetul Securitatii Statului din Republica Socialista Moldoveneasca (KGB), subordonat direct Moscovei, apoi, dupa desprinderea Moldovei de URSS, a lucrat la Sectia a 5-a, responsabila cu Ideologia, in cadrul Ministerului Securitatii Nationale, dupa declararea Independentei Republicii Moldova, scrie Adevarul Bunica mea, Silvia Man devenita Burean dupa casatorie, a crescut orfana de mama. Neglijata, la scoala a ajuns rar si doar pentru primii doi ani de scoala primara. A fost analfabeta pentru mai bine de jumatate din viata ei, dar apoi a avut noroc: au venit comunistii si au obligat-o, la varsta adulta, sa mearga la scoala si sa faca opt clase. La sfarsitul anilor '60 (mai exact in 1969) regimul interzicea profesia de asistent social, dar avea alte metode pentru a incuraja (sau obliga) oamenii (dupa caz) sa indeplineasca obiectivele de dezvoltare sociala. Iar pentru comunisti eradicarea analfabetismului (si electrificarea tarii) erau musai. Cam pe la vremea la care m-am nascut eu, Mama (asa ii spuneam bunicii: Mama cu M mare), terminase cele 8 clase si invatase sa citeasca bine, potrivit Republica