Subiectele Zilei: Grindeanu i-a angajat la Guvern pe parlamentarii someri; Copiii care munceau ca sclavi pentru a achita datoriile facute de parintii lor la camatari; De ce organizatii care zic ca apara bolnavii din Romania sustin mesaje anti-gay si anti-avor

O parte dintre fostii parlamentari PSD sacrifi cati de partid in jocurile electorale au primit joburi de peste 1.000 de euro in noul Cabinet condus de Sorin Grindeanu. Dupa ce a fost deputat PSD in Timis, Petru Andea nu a mai prins un loc in noul Parlament, asa ca a primit in schimb un job de secretar de stat la Ministerul Educatiei, platit cu peste 1.000 de euro pe luna. Un alt ex-parlamentar PSD angajat de Guvern este Rodin Traicu (Mehedinti), care a ajuns sef peste controlul activitatilor nucleare, in timp ce fostul deputat brasovean Emil Nita a fost numit vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.Urmarit penal de DNA pentru ca ar fi fraudat fonduri UE destinate romilor, fostul deputat PSD Madalin Voicu a ajuns secretar de stat la Cultura. Ministru al Apararii in guvernarile Ponta, Mircea Dusa nu si-a mai obtinut mandatul de deputat si a fost numit secretar de stat la MApN. Ramasi acasa dupa alegeri, au mai ajuns secretari de stat fostul senator PSD Petru Fratean (Economie) si fostii deputati PSD Ovidiu Iane (Romanii de Pretutindeni) si Gabriela Podasca (Tineret). Tot apropiat de PSD, fostul senator UNPR Marian Vasiliev a primit functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului, noteaza Evz La 60 de ani de la adoptarea unuia dintre tratatele de baza ale Uniunii Europene, cel de la Roma, liderii europeni se reunesc sambata in capitala Italiei pentru a-si asuma primul pas oficial in ce priveste stabilirea unei strategii de viitor pentru UE. Cele 5 scenarii despre cum ar putea arata UE in viitor, avansate de presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, sunt doar un punct de plecare al negocierilor, iar la summitul de la Roma nu se ia sambata o decizie transanta pe unul dintre aceste scenarii, ci se da doar startul oficial intr-o cursa a negocierilor, care se va intinde multi ani de acum incolo, spun specialistii consultati de Gandul . Ideea principala: in paralel cu negocierile pe Brexit, care se vor finaliza in 2019, UE trebuie sa ajunga la un numitor comun despre cum trebuie sa arate si sa functioneze de acum incolo, pentru a evita si alte crize sau faramitarea prin alte "exit"-uri. Aceste negocieri se vor face pe domenii si etape, considera fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu, pana cand se va ajunge la "o formula care sa nu respecte, dar in acelasi timp sa tina seama de toate cele 5 strategii". In timp ce vechiul concept al "Europei cu mai multe viteze" a fost reinviat si a creat furie in Estul Europei (mai mult de fatada, pentru ca acest concept functioneaza de 20 de ani in UE, arata profesorul Iordan Barbulescu), Romania s-a pozitionat inteligent, considera europarlamentarul Cristian Preda, spunand practic ca vrea "sa fim parte a nucleului dur, vrem sa mergem cat mai coerent, cu cat mai multi". Spre deosebire de Grupul de la Visegrad, care l-a luat pe nu in brate, Bucurestiul a avut un mesaj mult mai nuantat, nerespingand total ideea unei Europe in care unii merg mai repede si altii mai incet, pe diverse domenii de cooperare.Patru minori au fost vanduti ca o marfa de parintii lor, creditorilor acestora. Asa au rezumat procurorii DIICOT o ancheta fara precedent deschisa in Mures. Era vorba de copii tratati ca sclavi, pusi sa munceasca pentru a acoperi datoriile parintilor facute la camatari care cereau dobanzi de 100%. In dimineata zilei de 20 martie 2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Targu Mures care perchezitionau casa familei Cornelia si Iosif Bako din Sincraiu de Mures au facut o descoperire cutremuratoare. Intr-o camaruta mica mobilata doar cu o soba si un pat, de la etajul casei, stateau 3 baieti minori. Acestia erau imbracati in zdrente si murdari. Cei trei erau frati si aveau varstele de 11, 13 si 14 ani. Parintii lor, Aneta si Eugen Paradicza, i-au dat familiei Bako pe cei trei copii, ca sclavi, pentru a acoperi datoriile pe care le aveau la acestia. Ancheta DIICOT a dezvaluit ca baietii lucrau de ani buni in curtea familiei Bako si faceau munci grele pentru a ingriji 14 vaci cu vitei, 38 capre, 80 de purcei si 6 cai. Martorii au declarat ca familia Bako nu-si punea copii sa munceasca, de acest lucru ocupandu-se doar cei trei frati Paradicza. Un al patrulea copil al familiei Paradicza, in varsta de 19 ani, muncea la casa parintilor lui Iosif Bako, Klara si Jozsef Bako. O data ajunsi in curtea familiei Bako, baietii Paradicza au intrerupt orice legatura cu scoala, anunta Adevarul e legatura au copiii autisti, bolnavii de hemofilie si persoanele cu dizabilitati auditive cu promovarea homofobiei. Coalitia pentru Familie stie. Despre asociatiile si persoanele religioase care au pus umaru' la infiintarea Coalitiei pentru Familie s-a tot scris. Doar ca acum cateva zile, uitandu-ma pe lista de membri afisata pe site-ul lor oficial, am observat ca numele catorva din acele organizatii nu prea au legatura cu obiectivele si demersurile de pana acum ale Coalitiei pentru Familie. Sau asa am crezut eu. Asociatia Juristilor pentru Drepturi si Libertati Fundamentale, Asociatia Persoanelor cu Deficiente de Auz "Darul Sunetului", Asociatia "Intelege Autismul", Asociatia Romana de Hemofilie, Asociatia pentru Sanatate Mintala a Copilului "Sf. Serafim de Sarov" - nu prea suna a organizatii deosebit de preocupate sa lupte impotriva cauzelor LGBT. Suna a organizatii preocupate sa ajute oameni, nu sa le puna piedici prin tot felul de petitii si initiative legislative. Initial, am prespus ca-s trecute acolo, fara stiinta si aprobarea lor. Asa, sa umfle in mod artificial numarul sustinatorilor. Sa le arate detractorilor ca beneficiaza de sustinerea intregii societati civile, nu doar de cea a organizatiilor cu agenda explicit religioasa. Asa c-am hotarat sa dau niste telefoane si email-uri, sa-i intreb pe oameni daca stiu de prezenta lor pe site-ul Coalitiei pentru Familie. Daca au idee cu se ocupa Coalitia si daca-i sustin demersul de a redefini familia. Si mare mi-a fost mirarea cand le-am auzit raspunsurile (sau incercarile), scrie VICE Seful Jandarmeriei Romane, Marin Andreiana, si adjunctul sau, Ovidiu Vasilica, sustin, in CV-urile lor ca inainte de ¬89 au activat ca ofiteri in unitati ale Jandarmeriei, desi aceasta Arma a fost reinfiintata abia in 1990. In realitate, cei doi erau atunci membri ai Trupelor de Securitate. Inspectorul general al Jandarmeriei Romane, generalul de brigada Marin Andreiana, noteaza in CV-ul postat pe site-ul institutiei, la capitolul ¬Experienta profesionala¬, faptul ca, in perioada 1987-1990, a fost comandant de pluton la Centrul de Instructie Jandarmi Campulung. Mentiunea din CV este cel putin bizara, dat fiind ca, in acea perioada, Jandarmeria nici macar nu exista. In realitate, Centrul de Instructie Jandarmi Campulung de astazi era in anii '80 o unitate a Trupelor de Securitate, iar Marin Andreiana activa in Securitate cu gradul de ofiter, pe care l-a obtinut in 1987, dupa absolvirea Scolii Militare de Ofiteri Activi a Ministerului de Interne. Acelasi lucru l-a facut si generalul de brigada Ovidiu Vasilica. Prim-adjunctul inspectorului general si seful statului major al Jandarmeriei sustine in CV-ul sau ca, intre anii 1988 si 1990, a fost comandant de pluton in cadrul Unitatii Speciale de Jandarmi Protectie Institutionala din Bucuresti, relateaza Romania Libera. Traim intr-o lume complexa, pe care lasitatea, nestiinta si lipsa de rigoare intelectuala o prefac intr-una a jumatatilor de adevar. Prefacute cu cinism in minciuni sadea, ele ne sapa la temelie democratiile.Ce fel de atentat a avut loc la Londra? Unul islamic? Islamist? Extremist? Ori e mai bine sa-l calificam, generic, drept "crima", ca si cum ar fi fost savarsita pur si simplu de un nebun apucat de amoc? Sefa guvernului britanic, Theresa May, a adoptat ceea ce se cheama o pozitie de mijloc. Atentatul de pe podul Westminster si asupra parlamentului din Londra n-ar trebui numit "islamic". Ar fi bine, a precizat ea, sa fie calificat drept "islamist". Pozitia de mijloc e preferata multor perplecsi, care in chestiuni foarte litigioase considera ca s-ar extrage din incurcatura cu maxima intelepciune daca adopta tactica de-a da un pic dreptate tuturor. Ceea ce nu inseamna ca orice pozitie centrista ar fi gresita. Dar in anumite chestiuni nu se poate da dreptate tuturor decat daca se anuleaza judecata corecta si se admite complicitatea morala sau politica la crime imprescriptibile. Nu poti fi de acord cu un asasin in serie, sau in masa, doar pentru ca e probabil ca omul sa fi avut o copilarie infecta, scrie Deutsche Welle