Subiectele zilei: Seful DGA Prahova: "Un medic purta manusi chirurgicale cand ascundea banii. Unii se inspira si din filme"; Caracatita Teldrum se intinde peste un sfert din Romania; Cum protesteaza autoritatile cand sunt in civil

Paul Stefan a preluat conducerea Directiei Generale Anticoruptie Prahova (DGA) in luna august 2015, la putin timp dupa un imens scandal in care au fost implicati sefi din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, BCCO, dar si cel care conducea in acea perioada DGA, Constantin Ispas, in prezent trimis in judecata in doua dosare de coruptie. In Prahova, Directia Generala Anticoruptie a inceput sa existe pentru opinia publica incepand cu a doua jumatate a anului 2015, atunci cand zeci de politisti, profesori de liceu sau universitari, chiar si medici au ajuns in fata instantei, acuzati de luare de mita. Mare parte dintre agentii de politie, care aveau competente si pe linie de Politie Rutiera, au fost prinsi in flagrant cand luau mita de la soferii carora ar fi trebuit sa le suspende dreptul de a conduce in urma abaterilor de la Codul Rutier, anunta Adevarul Aproape 430 de milioane de euro in ultimii zece ani. Aceasta este suma pe care compania privata controlata informal de catre Liviu Dragnea, Teldrum SA, a obtinut-o de la stat. Teldrum SA a primit lucrari in zece judete din 2007 incoace. Politicienii PSD din unele din aceste judete sunt acum rasplatiti de catre liderul PSD cu functii in Executiv si in structurile guvernamentale extinse, informeaza Romania Libera De ziua Politiei, angajatii (o mica parte) au cerut in strada respect, seriozitate, bani. Apoi, ironic, au plecat de la Revolutiei la Victoriei. In vremea protestelor din februarie, am tot vazut declaratii atribuite jandarmilor, care spuneau ca daca puteau, ieseau si ei in strada. Politistii au putut, in weekend si cu organizarea sindicatelor, asa ca nu puteam rata un moment d-asta. Hip-hop, vuvuzele, portavoci si discursuri au si ei. Nu stiu insa cum ar face ei, daca ar vrea sa rupa un cordon de jandarmi. N-a fost cazul de asa ceva. Mitingul politistilor organizat chiar de ziua Politiei Romane a picat intr-o zi de sambata oarecum aglomerata, cu un mars pro viata, sub care a fost ascuns anti-avortul, si o manifestatie pro UE, relateaza Vice Are erori, este prea lenta si, uneori, enervanta. Cu toate acestea, putem doar cu Uniunea Europeana, nu fara ea, crede Bernd Riegert la a 60-a aniversare. Comparand Uniunea Europeana de astazi cu cea de acum zece ani, observam imediat: la acea vreme era mai multa pasiune, mai multa speranta. Atunci, europenii au fost uniti in fericirea lor, asa cum fusese literalmente scris in declaratia fondatoare. Acum, totul pare mai mult ca o casatorie de convenienta, proiectata pentru a o proteja impotriva amenintarilor din exterior. In ciuda disperarii generalizate datorita crizei economice, a Brexit-ului si a cresterii populismului, UE se arata insa solidara. "Europa este viitorul nostru comun", subliniaza cele 27 de state, fara Marea Britanie, astazi. Ca au o sansa doar impreuna si ar imploda de unii singuri, aceaasta este concluzia comuna la ceas aniversar, arata Deutsche Welle. Complicitatea dintre Academia Nationala de Informatii si membrii Comisiei de Stiinte Militare a permis unor personalitati publice sa isi pastreze titlul de doctor desi isi exprimasera dorinta de a renunta la distinctia academica. In luna iulie a anului trecut, noua persoane care au obtinut doctoratul la Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" a SRI si care au fost acuzate de plagiat au anuntat ca intentioneaza sa renunte unilateral la titlul academic. Lucru care nu s-a petrecut nici pana azi. Profesorul Cristian Dogaru, lector la University of Suffolk, a cerut o explicatie pentru aceasta tergiversare, cu referire la cinci dintre cei care au dorit sa renunte la titlul de doctor, noteaza Romania Libera Cozmin Gusa a vorbit, in contextul aniversarii 60 de ani de la semnarea tratatului fondator al Uniunii Europene, sustinand ca proiectul a avut un inceput bun, dar acesta s-a pierdut pe parcurs. "Este un proiect pe care il aniversam, ca sa spun asa, ca un preambul la un anumit fel de comemorare, tocmai din motive de etica, proiectul european, de altfel generos, aducator de rezultate in plan societal, astazi, repet, din motive de etica, adica de nerespectare a eticii, inclusiv de catre politicieni, dar mai ales de catre corporatiile multinationale, a ajuns un proiect schiop. UE este un proiect care nu isi mai poate duce menirea la bun sfarsit, menirea fiind, pe scurt, pace si bunastare, tocmai pentru ca dupa un inceput constructiv, lacomia a primat si s-a impus, usor-usor, scrie EVZ