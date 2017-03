​Subiectele zilei: "Romania lucrului prost facut": parc in pustiu, la 2 kilometri de sat; Un fost agent secret din Ungaria dezvaluie cat de periculoasa este Rusia; 28 martie, ziua in care Nicolae Ceausescu a schimbat istoria Romaniei

Unor oameni pur si simplu le place sa se creada Dumnezeu si sa decida ei in locul femeilor. Incep cu o marturisire socanta: si eu sunt pro-viata. Adica moartea ma cam enerveaza, e nasoala. Dar cred ca am o viziune ceva mai diferita despre viata decat oamenii care au participat la Marsul Pentru Viata, organizat de Asociatia Pro Vita, pe 25 martie, cunoscut si sub numele neoficial de marsul antiavort. Nu prea pot sa-mi imaginez cum ar fi sa-mi spuna cineva ce sa fac cu corpul meu, cu viata mea, cand sa-mi fac o familie si cand si cu cine sa fac sex, cati copii sa cresc si de cate ori sa-i duc la biserica, informeaza Vice Un agent secret ungar care a lucrat pentru serviciul de contraspionaj vreme de 13 ani a dezvaluit, intr-un interviu acordat in exclusivitate portalului de stiri din Ungaria "Index", cat de mare este pericolul reprezentat de Rusia pentru Uniunea Europeana si care sunt armele pe care mizeaza agentii Moscovei. Ferenc Katrein, care a incetat sa lucreze ca agent secret in anul 2013 si care traieste in prezent in strainatate, ca civil, a lucrat pentru Oficiul ungar pentru Securitate Nationala (NBH), iar apoi pentru Oficiul pentru Protectia Constitutiei (AH). A fost speciliazat in domeniile extremismului, terorismului international si contraspionajului, iar cea mai inalta functie pe care a avut-o a fost cea de sef de operatiuni, potrivit Adevarul Procesul de alegere a conducerii Colegiului Psihologilor din Romania se deruleaza, in aceste zile, pe fondul lipsei de transparenta, in dispretul legii si a procedurilor interne. Majoritatea celor 7.000 de psihologi din Romania incearca sa opreasca hegemonia instaurata de catre actualul presedinte al Consiliului Psihologilor din Romania (CPR), Mihai Anitei. Pentru ca nu mai are voie sa candideze pentru inca un mandat, acesta ar incerca sa ii propulsese in pozitia de presedinte fie pe Daniela Hiera (director executiv al secretariatului), fie pe Laurentiu Stefan (initial juristul Colegiului, apoi directorul departamentului juridic si, in final, directorul general), scrie Romania Libera. In timp ce rusii protesteaza impotriva sistemului alimentat de coruptie, creat de Vladimir Putin, moldovenii intretin la guvernare un sistem oligarhic. Un sistem care ii condamna la saracie si aplauda un politician-alternativa, care copiaza nu doar stilul de ingamfat al liderului de la Kremlin, dar si mimica fetei si ticurile lui comportamentale. Este vorba de pro-rusul Igor Dodon, un politician aflat in ascensiune pe fondul dezamagirii populatiei in partidele pretins pro-europene, extrem de corupte, care au guvernat in ultimii 7 ani. Orbiti de deznadejde, furie si dispret, moldovenii se razbuna "automutilandu-se", optand pentru un curent politic ce le promite, indirect, dictatura si apropierea de o Rusie politieneasca, sufocata de coruptie, anunta Deutsche Welle Ziarul "Adevarul" da startul unei campanii care poarta numele "Romania lucrului prost facut". Va vom prezenta cele mai stupide proiecte pentru care s-au tocat foarte multi bani, gresit realizate, investitii fara sens sau abandonate, dar si planuri care ar fi putut iesi bine daca nu ar fi fost deturnati banii. Incepem cu un caz din judetul Galati: un parc satesc de care nimeni nu are nevoie. In apropiere de localitatea Fantanele (comuna Scanteiesti) a rasarit in urma cu sase ani un parc ce a costat 500.000 de lei. Banii au fost alocati de la Ministerul Dezvoltarii Regionale (ca efect al H.G. nr. 110/2011), iar scopul declarat al investitiei a fost acela de a combate efectele poluarii. In zona, aflata la 25 de kilometri de orasul Galati, nu exista nicio sursa puternica de emisii poluante: nu sunt obiective industriale, nici ferme de cresterea animalelor si nici macar un drum de importanta judeteana, arata Adevarul In 1974, Marea Adunare Nationala (Parlamentul RSR) instituie functia de presedinte al Romaniei comuniste si-l alege in aceasta functie pe secretarul general al PCR, Nicolae Ceausescu. La acea vreme, Ceausescu avea 56 de ani si era secretar Uniunii Tineretului Comunist (UTC). Nascut pe 26 ianuarie 1918 la Scornicesti, intr-o familie de tarani cu 10 copii, Nicolae Ceausescu a avut o copilarie grea. A facut patru clase la scoala din sat, chiar si acestea cu eforturi, el neavand carti si mergand deseori descult la cursuri. La 11 ani, din cauza problemelor financiare de acasa, Nicolae Ceausescu pleaca la Bucuresti unde se angajeaza ca ucenic de cizmar. In 1932, Ceausescu devenea membru al Partidului Comunist din Romania, o formatiune politica nelegitima in acea perioada. A fost arestat de mai multe ori pentru activitatile propagandistice comuniste si antifasciste, noteaza EVZ.