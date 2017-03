Subiectele zilei: Bulgarii s-au miscat "mai cu talent" decat noi la atragerea de fonduri europene. Sofia are metrou la aeroport, Otopeniul, o halta-n camp; Cum a fost salvat Ion Iliescu si "ingropat" Gabriel Oprea; Reactia eurodeputatilor dupa ce Marea Britanie a invocat articolul 50

Desi a inregistrat o scadere a numarului de victime prin accidente rutiere mortale, Romania se mentine cap de afis la nivel european, cu 97 de decese la milionul de locuitori, potrivit unui raport al Comisiei Europene. Romania a ramas si anul trecut tara cu cel mai mare numar de decese rutiere, cu 97 de morti la milionul de locuitori, in conditiile in care Marea Britanie inregistreaza doar 27 de astfel de decese la un milion de oameni. Asta arata cele mai recente statistici publicate de Comisia Europeana, potrivit carora numarul mortilor de pe sosele a crescut in 2016 fata de anul 2015, cand existau 95 de victime la milionul de locuitori. Cele mai multe astfel de tragedii se produc din cauza infrastructurii deficitare de la noi. Dar de cativa ani mai exista un motiv care duce la accidente soldate cu morti: agresivitatea si neatentia soferilor romani, scrie Adevarul. Intre sumele luate spaga de politicienii din Rusia si cei din Romania nu difera decat numarul de zerouri. Protestele anticoruptie de la Moscova nu sunt chiar dintr-un alt film decat al tau, asa cum ai fi tentat sa crezi. De fapt, Rusia are multe in comun cu Romania si ar fi avut si mai multe daca nu intram in UE si NATO. De aia cand ii mai auzi pe unii sugerand ca ar trebui sa ne detasam de birocratii de la Bruxelles, "ca sa fim pe picioarele noastre" ar fi bine sa te ingrijorezi. Alternativa s-ar putea sa fi fost aia in care traiai intr-o tara in care oligarhii isi faceau de cap fara frica de justitie, coruptia devenea lege, iar politicienii de la varful statului erau direct miliardari in euro, arata Vice Ca romani, avem mereu tendinta de a-i ironiza pe bulgari. O simpla deplasare la Sofia ne va face invidiosi pe ce au reusi bulgarii in materie de transport public. Bulgarii au inaugurat prima linie de metrou in 1998, iar romanii in 1979. Pe vremea lui Todor Jivkov, in capitala Bulgariei nu exista transport subteran, Lucrurile au ramas neschimbate si in anii 90, cand transportul public era asigurat exclusiv de autobuze, tramvaie si troleibuze. Apoi, constatand ca traficul rutier este in continua crestere, municipalitatea din Sofia a ajuns la concluzia ca singura solutie este constructia unor linii de metrou, iar pe 28 ianuarie 1998 a fost inaugurat primul tronson, cu o lungime de 6,5 km si cinci statii. Linia 1 de metrou a fost extinsa treptat, iar apoi s-a trecut la constructia Liniei 2, relateaza Romania Libera. Nu hotararea unui injust ministru al justitiei privind soarta procurorilor-campioni ai luptei impotriva coruptiei din Romania a inaugurat miercurea neagra a Europei. Ci oficializarea Brexitului in raport cu eurocratia. Prin consecintele sale probabile, divortul britanic de Batranul Continent e cu siguranta cea mai rea stire europeana a zilei de 29 martie 2017. Dar ce efecte ar putea antrena plecarea britanicilor din Europa? Nimeni nu le stie si nu le poate anticipa cu precizie. Pare, insa, clar, ca toata Europa si, odata cu ea, intreaga lume libera vor avea enorm de pierdut. Mai putin, poate, britanicii. Nu pentru ca, dupa ce vor fi achitat zecile de miliarde pe care s-au angajat sa le vireze, intre altele, fondurilor structurale ale UE, britanicii vor primi, la randul lor, sume importante de la Bruxelles, noteaza Deutsche Welle Operatiunea "Noi suntem Statul!" a debutat in urma cu cateva saptamani. Devoalarea relatiilor reale de putere existente la varful Statului a provocat in prima faza stupefactie, dupa care a declansat o campanie de denigrare a celor scrise de noi. Paradoxal, nu s-au folosit drepturi la replica sau negari explicite ale celor dezvaluite. In ziarul de maine vom arata care a fost rolul Laurei Codruta Kovesi in tentativa de blocare a cercetarilor facute in Dosarul Revolutiei, informeaza EVZ Seful Parlamentului European a notat ca ziua de 29 martie 2017 nu este o zi buna pentru Uniunea Europeana, in timp ce deputatii UKIP au sarbatorit momentul. O reactie mai orientata catre continutul negocierilor care vor urma a avut-o liderul grupului socialist din PE, Gianni Pittella, care a spus ca "atunci cand cineva isi paraseste casa trebuie sa plateasca factura", referire la sumele pe care UE le va solicita guvernului de la Londra pentru angajamentele deja asumate in cadrul bugetului comunitar. La randul sau, liderul Conservatorilor si Reformistilor Europeni (al treilea grup politic ca marime din PE), Syed Kamall, a apreciat ca "acum trebuie asigurat atat viitorul UE cat si al Marii Britanii". "Sper ca toate partile implicate se vor angaja cu calm in negocieri, in mod constructiv si cu spirit de cooperare (...) Nu trebuie sa vorbim de castigatori si perdanti", a subliniat el intr-un comunicat, potrivit EurActiv