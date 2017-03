Subiectele zilei: Parlamentul a incalcat Constitutia in mod repetat: Sase situatii in care alesii au ignorat legea fundamentala; Industria Apararii intr-o conjunctura sensibila: Romania, in fata unei alegeri strategice; Germania va crea "lista neagra" a companiilor corupte

Politicienii care vor schimbarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o acuza de incalcarea Constitutiei, invocand o decizie a CCR. Insa, Parlamentul a incalcat de mai multe ori legea fundamentala, fara sa existe vreo sanctiune. Decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a nu propune revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si a procurorului general, Augustin Lazar, a provocat iritare la varful PSD. Presedintele Liviu Dragnea, a declarat ca nu isi asuma decizia ministrului Justitiei. "Din pacate, nu am ce sa sustin, pentru ca ori ma asteptam la o argumentatie in care sa ne spuna tuturor de ce trebuie sa fie mentinuti in functie sefii Parchetelor, ceea ce era o optiune si un rezultat al evaluarii, ori argumentatie pentru a cere revocarea lor. In schimb, am vazut o argumentatie pentru a fi revocati cu o concluzie pentru a fi mentinuti", potrivit Romania Libera Mai multe persoane au fost ranite joi dupa-amiaza, intr-o incaierare intre opozanti si sustinatori ai presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan in fata Consulatului si Ambasadei Turciei, situate pe strada Montoyer, la Bruxelles, a declarat o sursa judiciara pentru Belga. Politia a intervnit la incidente importante in fata consulatului si ambasadei, potrivit acestei surse. O ancheta a fost deschis, a precizat sursa citata. Incidentele erau in curs catre ora locala 20.30 (21.30, ora Romaniei). Insa sustinatorii si opozantii presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan au fost dspartiti de politie, care detinea controlul asupra situatiei, a constat agentia Belga la fata locului. O sectie de votare in refrendumnul pe tema consolidarii presedintelui turc functioneaza in incinta, noteaza Adevarul Mari si influente companii americane si europene din domeniul Apararii sunt in directa competitie pentru semnarea unor contracte importante pe piata romaneasca. Fiecare vine cu argumente proprii, inclusiv cu solicitari de onorare a unor promisiuni mai vechi. Contextul pare simplu: Romania, stat care a decis sa aloce 2% din PIB Apararii, are neaparata nevoie de upgradarea tehnicii sale militare. Insa se afla in fata unei decizii dificile, pentru ca semnificatia optiunilor viitoare este cu mult mai importanta. In urma cu 5 zile, analizand pentru cursdeguvernare.ro implicatiile Declaratiei de la Roma in componenta de Aparare comuna, analistul Dan Dungaciu explica:"In pasul doi, cred ca statelor europene li se va indica sa faca achizitii din spatiul European - este important pentru Romania, pentru relatia ei cu Statele Unite in chestiunea achizitiilor de tehnica militara. Va fi o provocare cu miza politica importanta.", scrie Curs de Guvernare Nimeni nu e perfect si e bine sa recunoastem asta, iar uneori dosarele slabe lasa coruptii in libertate pentru totdeauna. Dupa ce ti-am aratat, pe indelete, cat de naspa ar fi aratat Romania fara DNA, vreau sa-ti arat, de data asta, si boacanele, poznele si gafele maretei institutii conduse de Laura Codruta Kovesi. Cu alte cuvinte, atentie, se inchid usile, urmeaza un material in care voi zgaria nitel tencuiala de pe acest veritabil Templu Sacru al Anticoruptiei. Pana acum, lupta procurorilor DNA cu ticalosii corupti a semanat cu scenariul unui film western (nu neaparat formidabil) din anii '60. Coruptii (aia rai si foarte multi) sunt banditii cu dinti stricati, pusi doar pe jaf. Procurorii (putini la numar si mai mereu outgunned) sunt potera care vine calare dupa ei sa-i salte, potrivit Vice Managerul Spitalului "Grigore Alexandrescu", Dan Mircea Enescu, si-a manifestat joi speranta ca, in aproximativ un an, medici romani ai Centrului de chirurgie cardiaca din cadrul unitatii medicale sa poata efectua singuri operatii cardiace la copii, potrivit Agerpres. "Exista o intelegere prin care vom organiza trei misiuni internationale in fiecare an asa cum au fost pana acum - adica in octombrie, in ianuarie si aceasta de acum care s-a terminat. Am reusit sa operam 24 de copii. Desi ne-am dorit mult mai multi, am avut probleme tehnice si anume de formare a echipei si neputinta de a putea sa adaptam acel loc cu patologia si posibilitatile noastre de a-i tine intr-o stare buna de sanatate si dupa aceea, adica pana la externarea din spital", noteaza Romania Libera Magistratii Curtii de Apel Craiova au inceput, joi, judecarea elevului craiovean acuzat ca a participat la activitatile de instruire desfasurate pe internet de organizatia terorista Stat Islamic. Ancheta in acest dosar a fost inceputa de procurorii DIICOT din Bucuresti in decembrie 2015, pe cand elevul craiovean Constantin Luigi Boicea avea 17 ani. Atunci a fost acuzat de promovare a mesajului fundamentalist islamic, iar dupa ce a fost audiat, Boicea a fost eliberat si pus sub control judiciar. Pe 8 decembrie, anul trecut, anchetatorii bucuresteni l-au ridicat din nou pe elevul craiovean, de data aceasta acuzatiile fiind mai grave. "Pe intreaga perioada a controlului judiciar inculpatul a incalcat in mod sistematic obligatia instituita in sarcina sa, inclusiv dupa data de 24.09.2016 cand a devenit major, continuand sa acceseze site-uri de propaganda si instruire a viitorilor combatanti apartinand organizatiei teroriste Stat Islamic" precizeaza anchetatorii, scrie Gazeta de Sud Guvernul german a aprobat un proiect de lege care are in vedere crearea unui registru care sa impiedice companiile care au incalcat legile sa obtina contracte publice. "Munca onesta trebuie sa fie recompensata. In schimb, companiile care dau mita, fac evaziune, nu platesc salariul minim sau finanteaza terorismul nu trebuie sa obtina profit de pe urma banului public", a declarat ministrul economiei, Brigitte Zypries, citata intr-un comunicat de presa, scrie EFE, preluata de Agerpres. In Germania, legislatia actuala interzicea deja acordarea de contracte publice companiilor care au incarcat legea, dar pana acum era dificil sa se demonstreze posibilele delicte ale unei companii comise in trecut, noteaza Euractiv.ro