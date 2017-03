RISE Project: Dragnea - Secretul din padure

"RISE Project a documentat intreaga operatiune, de la semnatura initiala a lui Dragnea pana la aparitia fiului in afacere.Prietenii lui Liviu Dragnea au cumparat o padure de 260 de hectare in Teleorman. Apoi, padurea a fost transformata in complex privat de vanatoare si, pana anul trecut, a fost in proprietatea firmei lui Valentin Dragnea.S-a intors inapoi la apropiatii tatalui. Cand nu conduce tara, presedintele PSD se relaxeaza aici, impuscand animale, umar la umar cu acolitii sai politici. Apropiatii lui Dragnea gestioneaza acum fonduri de vanatatoare de zeci de mii de hectare in doua judete", se scrie in articolul ce poate fi citit integral AICI