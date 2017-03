Subiectele Zilei: Cum se sifoneaza banii publici. Comuna lui Liviu Dragnea a primit peste trei milioane de euro, care au ajuns in conturile firmei TelDrum; Povestea proxenetei Bella, tanara de 20 de ani pentru care fetele aflate in grija statului se prostituau din dragoste.; Consilierii prahoveni, in vizita de lucru pe Broadway

O ancheta a procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism- Biroul Teritorial Neamt dezvaluie ca mai multe tinere, majore si minore, provenite din familii dezorganizate sau centre de plasament erau racolate de o tanara de 20 de ani si transformate in prostituate. Bella Ioana Mumjdiev Gidioi le convingea initial sa faca acest lucru din dragoste.Cele mai multe fete au fost racolate din centrul social "Familia Mea" din Roman (Neamt). Alte tinere au fost atrase din Centrul "Ion Creanga" din Piatra Neamt (Neamt). Principala metoda de racolare a fost "Casanova", sau "Loverboys", atunci cand victimele practica prostitutia din dragoste pentru proxenet. In acest caz, insa, proxenetul este o femeie bisexuala de 20 de ani, sustin procurorii DIICOT, relateaza Adevarul. . Liviu Dragnea, ca ministru al Dezvoltarii, a crescut de cinci ori bugetul comunei natale Gratia din Teleorman. Astfel, peste trei milioane de euro au plecat din bugetul Guvernului spre comuna teleormaneana. Banii, insa, nu au ramas in Gratia, ci au fost virati in conturile TelDrum SA. De cand se stie, administratia locala din Gratia mizeaza pe un buget anual de cam jumatate de milion de euro. In 2015, insa, acest buget de comuna mica din Teleorman a sarit in aer: s-a marit de cinci ori. Evenimentul epocal care a dus la aceasta crestere uriasa a fost acodarea unui contract de lucrari de catre Consiliul Local Gratia companiei controlate informal de catre Liviu Dragnea, TelDrum SA, anunta Romania Libera Cand se fac bine societatile? Cand isi reduc la minimum prejudecatile si isi amplifica la maximum consideratia pentru o viata morala si pentru practicarea ei. Romania sufera de un regretabil exces din cele dintai.Inainte de a ajunge sa fie generalizari calomnioase si sa provoace discriminare, violente si alunecari in totalitarism genocidal, precum antisemitismul nazist, prejudecatile pot juca si un rol partial pozitiv, psihologic degrevant. E deci o prejudecata sa credem ca prejudecatile ar fi rele toate si in orice conditii. Sau ca ar fi integral defavorabile in raport cu obiectul prejudecat. Oricum, unele clisee si stereotipii ne-ajuta sa rezistam rusinii inadecvarilor noastre, caci proiecteaza asupra altora si asupra unor grupuri straine propriile noastre neajunsuri. Apoi, ce ne-am face daca ar trebui sa tot refacem, fara pauza, de la zero, judecati a caror articulare le-a cerut altora vieti intregi de studiu aplicat? Apoi nu ma mir ca germanul Gadamer a incercat sa le reabiliteze, deplangand, insa, in opinia mea pe nedrept, iluminismul antiautoritar si antitraditional. Excesele totalitare ale secolului XX n-ar fi imaginabile fara deconstructii ale traditiei si autoritatilor traditionale izvorand din iluminism, scrie Deutsche Welle Aproximativ 185.000 de lei din bugetul judetului Prahova vor fi cheltuiti, anul acesta, pentru o deplasare la New York. Asta in conditiile in care, tot in acest an, nicio suma din bugetul local nu va ajunge la investitii. Cu toate acestea, presedintele Consiliului Judetean spune ca lucrarile la spitalul judetean, drumurile sau canalizarea vor fi facute din excedentul bugetar al anilor anteriori.Atragerea unor investitori din Statele Unite este motivul oficial pentru care cinci consilieri judeteni din Prahova vor merge pe 14 mai la Festivalul Romanian Day on Broadway, la New York. Presedintele institutiei spune ca banii alocati sunt din fondul de deplasari, iar participarea la un astfel de eveniment ajuta la promovarea judetului, relateaza Digi 24 Provocarile din Bucuresti te fac un supererou sau, cel putin, campion la Olimpiada Paralimpica. In Romania, rareori se vorbeste despre persoanele cu dizabilitati, mai degraba atunci cand se intra in vreo campanie electorala si discutia incepe printr-o ampla compatimire a acestor persoane si sfarseste cu promisiunea unor mariri de alocatii, pensii si orice alt tip de recompensa financiara care suna mai mult a pomana. Sigur, poate nu te intereseaza direct subiectul pentru ca nu suferi de niciun fel de handicap, dar in Romania traiesc, cu chiu cu vai, 786 546 de persoane cu dizabilitati, conform statisticilor oferite de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati, din cadrul Ministerului Muncii. Iar dintre astea, undeva la 97% se afla in ingrijirea familiilor sau traiesc independent. Doar ca asta-i o abordare populista si, mai ales, injositoare fata de cei carora li se permit toate astea. Stiu ca sunt unii care nu-s de acord cu mine, mai ales daca te bucuri la 20 de lei in plus, insa banii astia oricum nu sunt suficienti sa ai un trai decent in Romania daca ai dizabilitati. Si nu e ca si cand politicienii dau bani de la ei, o fac tot din bugetul de stat dedicat. Abordarea corecta si care sa ne ajute cu adevarat ar fi sa se creeze un cadru prin care orice persoana cu dizabilitati ar avea sansa sa-si atinga potentialul si chiar sa-l depaseasca, noteaza Vice Trei candidati isi disputa functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), pozitie ramasa vacanta dupa demisia, din urma cu o saptamana lui Catalin Marinescu, au declarat pentru " Romania libera" surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Este vorba de Liviu Nistoran, Viorel Ioan Bota si de Manuela Catrina. Liviu Nistoran este un apropiat al fostului premier Calin Popescu-Tariceanu si al fostului ministru al Finantelor, Daniel Chitoiu, amandoi lideri importanti ai ALDE, partenerul de guvernare al PSD. In 2007, desi era deputat PD-L, Nistoran a refuzat sa voteze o motiune de cenzura impotriva lui Tariceanu, motiv pentru care a fost exclus din formatiunea democrat-liberala. Drept rasplata, Calin Popescu-Tariceanu l-a numit in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei (ANRCTI) La acea vreme, Liviu Nistoran era implicat intr-o serie de companii (Telelevoice Grup SRL, Net Com SRL si Digital Pro SRL), care isi desfasurau activitatea in domeniul telecomunicatiilor.