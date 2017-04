Jurnalista de investigatii Emilia Sercan a parasit in lacrimi platoul emisiunii Profesionistii: Este marele compromis pe care eu l-am facut

"Este marele compromis pe care eu l-am facut", a spus jurnalista de investigatii, cu cateva minute inainte sa paraseasca in lacrimi platoul. "Ce vreau sa spun este ca nu ar trebui sa fiu in emisiune", a adaugat Emilia Sercan."Sunt o impostoare. Cum sa pretind eu ca sunt o profesionista a presei din moment ce eu am facut marele compromis cu Vantu? Eu l-am investigat pe Vantu", a incheiat, in lacrimi, jurnalista.Catalin Tolontan a spus, dupa plecare Emiliei Sercan, ca Sorin Ovidiu Vantu s-ar "amuza teribil" daca ar vedea emisiunea, si ca el nu se simte rau ca lucreaza la Dan Voiculescu, chiar daca patronul trustului Intact este in inchisoare. Emilia Sercan este o cunoscuta jurnalista de investigatii, ea realizand de-a lungul cariere mai multe importante materiale de ancheta, de la cazul "Matusa Tamara", situatia "baietilor destepti" din energie sau afacerile post FNI ale lui Vintu la - mai recent - cazurile doctoratelor plagiate ale demnitarilor de rang inalt din Romania.