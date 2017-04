Subiectele zilei: Autoritatile de peste Prut fac eforturi insuficiente pentru a asigura conditii decente pacientilor. Cetatenia romana, salvarea dializatilor din Republica Moldova; Desfiintarea Liceului Agricol "Palas" si planurile ministrului Dobre; Ca dupa razboi: Populatia R. Moldova la nivelul anului 1959

La inceputul lunii martie, Mircea Titus Dobre, ministrul Turismului, a declarat ca actualul Colegiu Tehnic "Pontica" din Constanta (fostul Grup Scolar Agricol "Palas") va fi desfiintat si, in locul acestuia, va functiona un centru de formare in domeniul turismului si alimentatiei publice. Zoia Gabriela Bucovala, inspectorul general al Inspectoratului Scolar Judetean, a declarat ca nu cunoaste detalii despre acest subiect, ca nu i s-a adus la cunostinta o asemenea propunere si ca, cel putin momentan, nu exista niciun document oficial care sa confirme o viitoare desfiintare a institutiei de invatamant preuniversitar. Si conducerea liceului sustine ca nu stie nimic despre planurile ministrului Turismului si ca nu a fost instiintata de nicio institutie cu privire la o eventuala desfiintare a colegiului. Directorul Anghel Vasile a aflat de la radio ca ministrul Turismului are de gand sa-i desfiinteze liceul, informeaza infosud-est.ro Politia declara razboi vitezomanilor. Sute de soferi au fost obligati numai in ultimele zile sa predea permisele de conducere dupa ce au fost surprinsi de radar conducand cu viteze mult prea mari. "De vina" sunt noile radare ultraperformante intrate in dotarea Politiei anul trecut. Acum, Politia a initiat o noua licitatie pentru achizitia altor 50 de radere de ultimul tip. Numai in ultimele zile, sute de soferi care au confundat drumurile publice cu pistele de curse au fost obligati sa predea pentru o lunga perioada de timp permisele de conducere. Recordul de viteza in localitate il detine in acest moment un bucurestean, surprins in week-end, pe o strada din Capitala, conducand cu 103 kilometri la ora, pe un sector de drum cu limita de 50 km/h. De altfel, doar sambata, in numai o jumatate de ora, politistii din Capitala au amendat peste 40 de soferi care au depasit limita de viteza legala, anunta Adevarul Europa - un continent caruia, din punct de vedere istoric, nu i-a placut nimic decat razboiul pe fata - se bucura acum de o perioada de stabilitate fara precedent. Timp de 72 de ani, cu exceptia unor conflicte regionale si civile razlete, a fost pace. E o epoca de aur. Dar pacea nu e inevitabila. Daca ai impresia ca Europa nu se poate afunda din nou intr-o cearta ca de betivani la ora inchiderii, sa stii ca nu esti primul care crede asta. Unii au visat la chestii similare in timpul Concertului Europei de la jumatatea secolului al XIX-lea si apoi din nou in cele patru decenii de calm care au urmat conflictului franco-prusac din 1870-1871. Acea a doua perioada s-a incheiat cu Primul Razboi Mondial. Asa ca si-au cam luat teapa atunci, relateaza Vice Spitalele din Romania, considerate locuri ale ororii de catre presa si pacientii din dreapta Prutului, sunt un sanctuar al sperantei pentru moldovenii de peste Prut. Cel putin pentru acei basarabeni cu insuficienta renala cronica, oameni dependenti de dializa pentru tot restul vietii. In Republica Moldova sunt aproximativ 500 de bolnavi cu insuficienta renala cronica. "Probabil ati vazut, cand treceti prin Romania, masini cu inscriptia "Dializa". Aceste masini transporta, de fapt, pacientii. Ii iau de-acasa si ii duc la dializa. La noi nu exista asa ceva. In Moldova, pacientii vin la dializa cu transportul public, de trei ori pe saptamana. Unii parcurg sute de kilometri. Compania Nationala de Asigurari in Medicina (CNAM) le restituie banii de drum, dar, pentru ca organismul lor e slabit, se imbolnavesc frecvent de pneumonie, asteptand trans-portul in frig. Aceste complicatii adesea sunt fatale", a spus directorul Agentiei Nationale de Transplant, Igor Codreanu, citat de Romania Libera 2,9 milioane de oameni - acestea sunt datele recensamantului populatiei realizat in 2014 si dat publicitatii recent de Biroul National de Statistica (BNS) a Republicii Moldova. In 1989 populatia Republicii Moldova numara 4,34 milioane de oameni. In 2004 aceasta cifra scadea la 3,38 milioane. Ultimul recensamant, insa, arata ca in tara au mai ramas doar 2,9 milioane de moldoveni. Desi modul de desfasurare a recensamantului din 2014 a fost criticat cu inversunare si de societatea civila si de partidele politice, datele Biroului National de Statistica (BNS) vor fi folosite in urmatorii sapte ani drept suport la elaborarea politicilor statului in toate domeniile. Care sunt controversele acestui recensamant, ce etnii locuiesc in Republica Moldova si ce limbi declara ca vorbesc, aflati intr-o scurta analiza pe acest subiect, noteaza Deutsche Welle Marin Ion si Gheorghe Tcaciuc, doi oameni ai Corpului de Control, primesc din partea Gabrielei Firea mandat sa controleze Spitalul de Psihiatrie "Obregia"intre 6 decembrie si 31 decembrie 2016. Din cauza nenumaratelor nereguli, inspectorii cer prelungirea mandatului. Gabi Firea e de acord. Cei doi stau la spitalul din Berceni pana pe 13 ianuarie 2017. Ce descopera ei? Corpul de control confirma decontarile duble. Contractul de reparatii cu abonament lunar de 145.200 de lei pe care spitalul ii plateste catre SC BI Euromconstruct, despre care scrisese si Gazeta Sporturilor, citand Curtea de Conturi, are o groaza de probleme. Inspectorii remarca duble decontari, scrie tolo.ro