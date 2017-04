Subiectele zilei: Scandal in Constanta, pe tema bisericilor: Un lacas de cult mutat in parcare a scos oamenii in strada; Megaescrocherie de fite: falsii brokeri si clientii naivi cu buzunarele doldora care "au cotizat" sute de mii de euro; Cum a fost la protestul in care floraresele din Romania i-au spus lui Firea ca-si vor votul inapoi

O parte din locuitori nu este de acord cu noul lacas de cult, altii sustin ca este necesar. "Stefan cel Mare cate biserici a facut?", a intrebat, retoric si pasional, o batrana. A continuat imediat: "El le-a facut cu mainile, noi cu macarale sa nu facem?". Doamna face parte dintr-un grup de constanteni care a iesit, duminica, in strada, pentru a sprijini constructia unei biserici amplasate intr-o parcare dintr-o zona centrala a orasului, foarte aproape de blocuri. Ironic sau nu, biserica se numeste "Izvorul Tamaduirii". Grupul din care facea parte femeia a ales sa apere biserica in exact aceeasi zi, aceeasi ora si acelasi loc cu cel ales de alti constanteni, nemultumiti de constructia acesteia chiar sub balcoanele lor. "O sa vina copiii de la scoala printre oamenii care-si scot mortii din biserica. Nu avem nevoie de clopote care sa ne bata in geamuri", a replicat un manifestant, potrivit Romania Libera O escrocherie legata de piata de capital a ajuns pe masa judecatorilor dupa ce zeci de persoane s-au plans ca au fost inselate cu mii de euro. Se pare ca victimele au investit intr-o platforma online de tranzactionare a actiunilor. Nu mai putin de 27 de persoane s-au constituit parti civile intr-un dosar in care este anchetata o mega-escrocherie legata de piata de capital. Oamenii incearca sa recupereze in instanta sume de bani care pornesc de la cateva mii de euro si ajung la zeci de mii de euro. "Indiferent de varsta daca dumneavoastra va doriti sa faceti bani, puteti sa faceti bani fara prea mult efort, mai ales in acest domeniu", era placa cu care Gabriel a reusit sa pacaleasca zeci de romani. Se recomanda cu titulatura pompoasa de manager de conturi la compania Royal Pip, noteaza Adevarul Protestatarii au reclamat ca Primaria Capitalei nu le mai da avize de functionare, asa ca oamenii au ramas, peste noapte, fara niciun venit. In timp ce primarita Gabriela Firea le vorbea elevilor de la Scoala 164 din Sectorul 6, Bucuresti, despre pericolul asa-zisului joc, Balena Albastra, aproximativ o mie de florari si florarese s-au adunat la Universitate si au protestat fata de decizia Primariei de a nu le mai elibera autorizatii de functionare. Ceea ce i-ar baga in ilegalitate pe oamenii astia. Protestul - unul ilegal pentru ca Primaria nu le-a dat aprobare acum cinci zile, desi organizatorii au incercat - a inceput in jurul orei 10.00, pe scarile de la TNB, unde florarii au venit cu narcise si lalele pe care le-au impartit tuturor femeilor prezente si suparate ca primarii de sectoare nu le mai dau avize ("directiva de mai sus"), asa ca risca sa ramana fara meseria pe care o practica "de peste 50 de ani", informeaza Vice Bomba utilizata in atacul comis la metroul din Sankt-Petersburg este posibil sa fi explodat accidental, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ruse, fiind suspectata ipoteza ca teroristii ar fi vizat alt obiectiv. "Sunt verificate mai multe ipoteze, inclusiv cea a unei explozii produse accidental", a declarat, sub protectia anonimatului, un oficial din cadrul serviciilor de securitate ruse citat de site-ul agentiei Sputnik. Un alt dispozitiv exploziv artizanal a fost gasit in statia de metrou Ploscead Revolutii, fiind dezamorsat in siguranta de serviciile pirotehnice. Explozia, considerata atac terorist, a avut loc luni dupa-amiaza, la metroul din Sankt-Petersburg, la bordul unui tren care circula intre statiile Sennaia Ploscead si Institutul Tehnologic, potrivit Romania Libera Acest lucru se reflecta in noul acord dintre Parlament si statele membre, care ajuta UE sa reactioneze mai bine la crize legate de securitate, migratie sau dezastrele naturale. Cu un buget stabilit pentru sapte ani, este dificil ca UE sa raspunda in mod adecvat la crize neprevazute. Acesta este motivul pentru care Parlamentul a insistat asupra introducerii unei clauze de revizuire in acordul pentru bugetul pe termen lung actual, cunoscut sub numele de cadru financiar multianual, care a fost adoptat in 2013. Aceasta clauza permite Comisiei Europene sa revizuiasca bugetul la jumatatea perioadei si sa propuna modificari in functie de necesitati, informeaza Parlamentul European. UE nu poate avea "un sistem de buget fix pentru sapte ani". Pe 27 martie, Comisia pentru bugete a Parlamentului European a adoptat recomandarea sa cu privire la modul de actualizare a bugetului, dupa ce s-a ajuns la un acord cu tarile UE cu cateva saptamani in urma, scrie Euractiv.ro Persoanele care au hotarari judecatoresti de recuperare a taxei de timbru sau a taxei auto pot executa silit doar anumite conturi ale Fiscului. Administratia Judeteana a Finantelor Publice a invocat lipsa banilor in contul din care se restituie sumele. O casa de avocatura din Craiova arata ca in termen de sase luni de la data la care se trimite somatia de plata de catre organul de executare, institutia publica (in cazul de fata Fiscul) este obligata sa aiba bani in cont pentru a onora plata catre contribuabil. Pot fi executate silit oricare alte venituri ale institutiilor publice, in afara celor exceptate de lege. In Dolj exista peste 500 de persoane fizice care au de recuperat de la Fisc timbrul de mediu pentru autovehicule sau taxa auto sub diversele sale forme. Peste 300 din acesti doljeni au hotarari ale instantelor in favoarea lor, fapt ce face ca Fiscul sa fie bun de plata, noteaza Gazeta de Sud