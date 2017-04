Subiectele zilei: Cum au ajuns britanicii sa depinda de o firma din Romania; Cel mai protejat dintre pesedisti. A turnat asfalt in padure, pe un pamant donat de Regele Carol I; Am fost la intrunirea in care Antena 3, PSD si niste afaceristi au decis soarta Romaniei

Declaratia, facuta de managerul unei mari companii britanice, se refera mai ales la santierul naval de la Galati. In acelasi timp, conducerea santierului spune ca nu va avea de suferit nici din cauza "razboiului" dintre ultimele doua guvernari: "Anularea hotararii de Guvern pentru contructia celor patru corvete militare nu ne afecteaza activitatea in mod esential". Prezent la Galati pentru receptionarea si lansarea la apa a unei nave super-specializate, Stephen Blaikie, unul dintre managerii de nivel inalt din cadrul multinationalei Bibby Marine Services Ltd (unul dintre cei mai importanti "jucatori" din piata montarii de cabluri marine si a transportului de energie) a afirmat, cat se poate de clar, ca Brexit n-ar trebui sa-i sperie pe partenerii de afaceri harnici si seriosi ai firmelor britanice, noteaza Adevarul Daca in toate cele peste 1.000 de dosare soldate cu sentinte de achitare in cauze instrumentate de catre DNA, in ultimii 10 ani, institutia a facut contestatii in anulare pentru un recurs in interesul legii la toate cauzele pierdute, numai in dosarul "Caprioara" al a lui Marian Oprisan procurorii anticoruptie nu au folosit aceasta cale de atac. Cel mai vechi lider politic in functie dintre toti baronii locali este de departe Marian Oprisan, presedinte al PDSR-PSD Vrancea inca din anul 1992 si carmaci unic al judetului, in calitate de vicepresedinte si apoi presedinte al Consiliului Judetean, din anul 1996 pana in prezent. Desi a fost investigat de catre Directia Nationala Anticoruptie (DNA), care a instrumentat pe numele sau si al altor 6 angajati ai CJ Vrancea un dosar de 53 de volume cu 14.000 de file, numit "Dosarul Caprioara, cazul s-a soldat cu achitare, potrivit Romania Libera Martea asta am fost la Palatul Parlamentului pentru un eveniment organizat de Intact Media Group, stii tu, aia cu Antena 3 si Voiculescu. Practic, trustul de presa oficial al guvernului care facea un eveniment impreuna cu guvernul, unde se anuntase ca va veni chiar premierul tarii, Sorin Grindeanu, dar si Alessandra Stoicescu, vedeta lui Gadea. Chestia s-a numit "Start-Up Nation - Romania" si a fost initiata de ministerul PSD-ist al mediului de afaceri, cu scopul declarat sa-i sprijine pe micii afaceristi din Romania cu niste bani de ordinul sutelor de mii de lei. Desi pe siteul evenimentului spunea ca intrarea este libera, trebuia sa anunti inainte ca sa fii pe lista de invitati. N-am zis ca sunt de la VICE, ca singurii jurnalisti care relatau evenimentul erau Antena 3 si Jurnalul National, asa ca m-am prezentat drept tanar absolvent de Stiinte Politice, informeaza Vice Toti ministrii care au sosit din afara sistemului administratiei de stat au marturisit ca aparatul e viciat, ca autoritatea nu se transmite de sus in jos si ca salariile sunt prea mici. L-am auzit pe fostul presedinte Traian Basescu laudand proiectul PSD privind legea salariilor din sistemul public. A fost surprinzator, dar sa nu ignoram ca Traian Basescu a dovedit mereu un acut simt al statului si ca intelege care este esenta proiectului. Tocmai pentru ca esuase la vremea sa, atunci cand incercase un proiect similar impreuna cu premierul Emil Boc, Traian Basescu va fi inteles ca e vorba de o "refondare" a statului, de o reconstituire a schelariei sale grav avariate. Se vorbise pe atunci obsesiv de "reforma statului" prin care se intelegea mai ales eliminarea excedentului de personal si reducerea cheltuielilor, dar ideea uniformizarii pe orizontala a salariilor, pe care o promovase si Guvernul Boc, era si o tentativa de consolidare a unei "arhitecturi" prabusite. Acesta e motivul pentru care un adversar tenace al PSD lauda un proiect PSD, noteaza Deutsche Welle Care este procedura de inregistrarea a unei cereri de azil? Ce forme de asistenta sunt oferite solicitantilor de azil? Care a fost raspunsul autoritatilor romane la criza din 2015 si care este planul pentru perioada urmatoare? Eledor Pirvu este directorul adjunct al Directiei Azil si Integrare din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari. La inceputul acestui an, echipa EurActiv Romania a avut ocazia sa vorbeasca cu dl. Pirvu si sa afle mai multe despre activitatea Directiei, precum si despre situatia solicitantilor de azil aflati pe teritoriul Romaniei.La nivel national avem sase centre de cazare si primire a solicitantilor de azil. Directia Azil si Integrare este responsabila de coordonarea tuturor activitatilor desfasurate la nivel national in aceste sase centre regionale, precum si de coordonarea procesului de integrare, scrie Euractiv.ro 300 de localnici din Bailesti au devenit someri, dupa ce SC Celule Electrice SA - societate pe actiuni dupa anii 1990 - si-a inchis portile. Infiintata in anul 1970, societatea avea 2.000 de angajati si aici se produceau echipamente pentru distributia energiei electrice. Potrivit autoritatilor locale, produsele fabricate aici erau exportate in 23 de tari, Egipt, Siria, Libia, India, Pakistan, Turcia sau China fiind doar cateva dintre ele. Inchiderea acestei fabrici este cu atat mai grava cu cat rata somajului este de peste 50% in Bailesti. "Cea mai mare problema in municipiul nostru este somajul, iar situatia care s-a ivit de curand a generat alta pierdere de locuri de munca. Societatea Celule Electrice SA a fost infiintata in 1970 si produce echipamente pentru distribuirea energiei electrice", a declarat Irinel Codrut Musuroi, viceprimarul din Bailesti, scrie Gazeta de Sud