Subiectele zilei: Focuri de arma la 100 de metri de zonele locuite de pe litoralul romanesc, in apropiere de Olimp. Ce face un grup de vanatori in Padurea Comorova; Chisinaul trebuie sa fie gata sa infrunte santajul si noi presiuni din partea Rusiei; Romanii au cel mai mic salariu minim din Europa, dar este printre cele mai impozitate

Pretul mic, lipsa de predictibilitate si faptul ca Romania nu-si face temele din timp sunt elemente care au dus la criza vaccinurilor. "Componenta comerciala e unica dupa care se ghideaza piata farmaceutica", spune Adrian Ionel, director general Unifarm, intr-un interviu acordat ziarului Adevarul . Daca nimic nu se schimba in perioada imediat urmatoare, serurile din schema nationala de imunizare vor lipsi si in 2018, atrage atentia seful companiei nationale Unifarm, care arata ca fabricile si producatorii internationali prefera sa livreze vaccinuri catre pietele stabile si catre tarile care deruleaza licitatii cu trei sau chiar patru ani inainte.O noua lege din Ungaria le trimite un mesaj clar imigrantilor: Nici macar nu indrazni sa incerci. Noua masura dura le da autoritatilor de la granita puterea de a retine cautatorii de azil pe o perioada indefinita si de a-i caza in containere navale pana cand au ocazia sa-si expuna cazul. Prim-ministrul tarii, Viktor Orban, spune ca aceasta masura va salva Europa. Dar Uniunea Europeana sustine ca e ilegala. In punctul culminant al crizei refugiatilor din 2015, 13 000 de persoane au traversat granita in Ungaria in fiecare zi. Dar acum putini reusesc. In prezent, cel putin opt mii de refugiati si imigranti sunt blocati in taberele din Serbia si asteapta sa poata trece in Ungaria, care permite accesul a doar zece persoane pe zi, relateaza Vice Condamnarea pentru braconaj, in urma cu doi ani, a fostului director al Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Constanta Danut Vasile Miron nu a starpit vechile naravuri cinegetice din aria protejata Comorova. O casta a vanatorilor din Mangalia si din localitatile invecinate face legea in Parcul Natural Comorova, fostul domeniu de vanatoare al lui Nicolae Ceausescu atunci cand se afla in vacanta la Neptun. Noii lideri ai vanatorilor de la malul Marii Negre s-au pus stapani peste fondul cinegetic din Padurea Comorova, dupa ce fostul sef al AJVPS Constanta, Vasile Miron, a fost trimis in spatele gratiilor pentru evaziune fiscala, abuz in serviciu, braconaj si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, potrivit Romania Libera Autoritatile separatiste de la Tiraspol au cerut Rusiei sa exercite presiuni asupra Chisinaului pentru a impiedica crearea unui punct vamal comun moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean al frontierei. Ar fi prima actiune in masura sa blocheze traficul ilegal de marfuri si persoane prin frontiera sparta a Republicii Moldova. Primul punct comun de control, la Cuciurgan, ar urma sa inceapa a functiona la sfarsitul acestui an. "Pentru Ucraina, Transnistria este teritoriul Republicii Moldova. Prin urmare, la punctele de trecere pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene trebuie sa se afle politistii de frontiera si vamesii moldoveni", sustine presedinta subcomitetului din Comisia pentru securitate nationala si aparare din Parlamentul de la Kiev, Irina Friz. Momentan segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene nu este controlat de catre autoritatile de la Chisinau. Fara contrabanda si fara a avea cui vinde curent, Transnistria e condamnata economic, noteaza Deutsche Welle Romania are al doilea cel mai mic salariu minim din Europa, dupa Bulgaria, in ciuda celei mai mari cresteri, insa acesta este si printre cele mai taxate, arata un studiu realizat de firma de audit si consultanta KPMG Romania. Potrivit acestuia, din cele 20 de tari din Europa in care este aplicat un salariu minim, cel mai mic nivel este inregistrat in Bulgaria, de 235 de euro, in timp ce Romania urmeaza cu 323 de euro. Zece dintre cele 20 de tari au un salariu minim sub 1.000 de euro, in timp ce cele mai mari valori sunt in Luxemburg, de 1.999 euro, si in Irlanda si Germania, de 1.776 euro, respectiv 1.772 euro. Cea mai mare crestere din Europa: Si, desi avem una dintre cele mai mici valori ale salariului minim, de anul trecut pana in acest an Romania a inregistrat cea mai mare crestere a acestuia, de 16%, anunta Adevarul Daca in toate cele peste 1.000 de dosare soldate cu sentinte de achitare in cauze instrumentate de catre DNA, in ultimii 10 ani, institutia a facut contestatii in anulare pentru un recurs in interesul legii la toate cauzele pierdute, numai in dosarul "Caprioara" al lui Marian Oprisan procurorii anticoruptie nu au folosit aceasta cale de atac. Cel mai vechi lider politic in functie dintre toti baronii locali este de departe Marian Oprisan, presedinte al PDSR-PSD Vrancea inca din anul 1992 si carmaci unic al judetului, in calitate de vicepresedinte si apoi presedinte al Consiliului Judetean, din anul 1996 pana in prezent. Desi a fost investigat de catre Directia Nationala Anticoruptie (DNA), care a instrumentat pe numele sau si al altor 6 angajati ai CJ Vrancea un dosar de 53 de volume cu 14.000 de file, numit "Dosarul Caprioara", cazul s-a soldat cu achitare, informeaza Romania Libera