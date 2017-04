Subiectele Zilei: Ce urmareste Donald Trump prin atacul asupra unei baze militare din Siria; De ce nu a fost ales pentru Catedrala Mantuirii un clopot "Made in Romania"; Chisinaul trebuie sa fie gata sa infrunte santajul si noi presiuni din partea Rusiei

Vinerea trecuta, un intreg alai de la Metrorex, inclusiv directorul general Marin Aldea, si de la Ministerul Transporturilor, in frunte cu ministrul Razvan Cuc, inaugura cu mare fast doua statii de metrou de pe Magistrala 4: Laminorului si Straulesti. Problema este insa ca Metrorex s-a grabit sa inaugureze cei 2,1 km de linie, in conditiile in care nici acum semnalizarea nu este gata, iar trenurile circula la "cale libera". In mod normal, cei care coboara din tren in Gara de Nord si vor sa ajunga la Straulesti ar trebui sa fie transportati de Metrorex direct. Adica, te sui in trenul de metrou la Gara de Nord 2 si cobori la capat, la Straulesti. Lucrurile nu stau insa asa, pentru ca la un moment dat il auzi pe mecanicul trenului anuntand: "Trenul se limiteaza la statia Parc Bazilescu. Pentru continuarea calatoriei in directia Straulesti va rugam sa luati trenul de la linia vecina". Si asa se face ca pasagerii sunt nevoiti sa se mute dintr-un tren in altul, nu deputine ori cu bagaje, caci pe traseul Magistralei 4 sunt doua gari: Bucuresti Nord si Basarab. "Pe acest tronson dintre Parc Bazilescu si Straulesti se circula la cale libera, pe baza de impiegat de miscare. Se da confirmarea din statie in statie ca trenul poate pleca", a explicat pentru Romania libera un specialist din cadrul Metrorex.Intr-o miscare majora impotriva regimului Assad, presedintele Trump a ordonat joi-noapte lansarea de rachete Tomahawk impotriva unei singure tinte, baza al-Shayrat, unde se afla aeroportul de unde, sustin SUA, au decolat bombardierele armatei siriene care au lansat armele chimice care au ucis marti cel putin 100 de oameni. Seful Casei Albe lanseaza un mesaj lui Putin sa-l lase din brate pe presedintele Assad. Cu toate ca-l avea drept oaspete de seama pe presedintele chinez XI Jinping, sau poate chiar de aceea, seful Casei Albe, Donald Trump, nu a mai amanat si a dat ordin sa fie avertizat cu lovituri de Tomahawk presedintele sirian Bashar al-Assad, care a permis, marti, un atac chimic asupra propriului popor. De altfel, China a cerut, vineri, "sa se evite deteriorarea situatiei" in Siria dupa loviturile aeriene americane impotriva unei baze militare a regimului de la Damasc, condamnand totodata "folosirea armelor chimice de catre orice tara". Hua Chunying, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe chinez, a refuzat sa clarifice faptul daca presedintele Xi a fost informat in prealabil despre atacul lansat de Washington si nici nu a comentat daca subiectul a fost abordat de cei doi presedinti, relateaza Adevarul "Am ramas cu un gust amar. Nu am fost contactat pentru ofertarea clopotului de la Catedrala, ai o singura astfel de sansa in viata", spune cel mai mare fabricant de clopote din Romania care este, totodata, al patrulea european. Oficialii celei mai mari turnatorii de clopote din Romania, Blotor din Maramures, se declara dezamagiti de faptul ca nici nu au fost contactati de catre Patriarhia Romana pentru a inainta o oferta privind realizarea celui mai mare clopot din Romania care va impodobil Catedrala Mantuirii Neamului din Bucuresti. Turnatoria administrata de Gabriel Radu Blotor poate turna cu respectarea tuturor cerintelor legate de sunet, decorare, automatizare a actionarii, etc, clopote de pana la 35 de tone. Realizarea clopotului de la Catedrala Manturii Neamului nu ar fi fost o problema pentru Blotor, spune reprezentantul acestei firme. Clopotul gigantic, cu o greutate de 25 de tone si valoare de 425.000 de euro va fi realizat de o turnatorie austriaca, numita Grassmayr, din Innsbruck. "Se pare ca mantuirea ne vine si in aceasta privinta din vestul Europei", spune cu amaraciune Gabriel Radu Blotor, citat de Digi 24 Autoritatile separatiste de la Tiraspol au cerut Rusiei sa exercite presiuni asupra Chisinaului pentru a impiedica crearea unui punct vamal comun moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean al frontierei. Ar fi prima actiune in masura sa blocheze traficul ilegal de marfuri si persoane prin frontiera sparta a Republicii Moldova. Primul punct comun de control, la Cuciurgan, ar urma sa inceapa a functiona la sfarsitul acestui an."Pentru Ucraina, Transnistria este teritoriul Republicii Moldova. Prin urmare, la punctele de trecere pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene trebuie sa se afle politistii de frontiera si vamesii moldoveni", sustine presedinta subcomitetului din Comisia pentru securitate nationala si aparare din Parlamentul de la Kiev, Irina Friz. Momentan segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene nu este controlat de catre autoritatile de la Chisinau, scrie Deutsche Welle . Zeci de studenti de la Facultatea de Management, din cadrul SNSPA Bucuresti, acuza o firma care derula in facultate un proiect din fonduri europene ca i-a inselat. Tinerii ar fi trebuit sa primeasca bani pentru conceperea unor planuri de afaceri. Dar nu s-a intamplat asa. Directorul firmei a fost prins cu nereguli, iar anchetatorii i-au blocat finantarea de 500.000 de euro ca sa evite o posibila frauda. Iuliana s-a inscris cu mari sperante in proiectul inceput de Facultatea de Management, in colaborare cu o firma privata. 250 de studenti ar fi trebuit sa invete cum sa-si dezvolte spiritul antreprenorial, iar la final cele mai bune 70 de idei de afaceri erau premiate. Iuliana a conceput un proiect maret pentru constructia la Horezu a unui spital privat de psihiatrie si maxima siguranta. Spitalul ar fi avut patru cladiri, amplasate in mijlocul padurii. 162 de angajati ar fi muncit acolo, dintre care 31 de medici. O alta studenta a conceput un plan de afaceri pentru o firma de organizare evenimente in Bucuresti. 29 de oameni ar fi avut un loc de munca si s-ar fi ocupat de filmat, fotografiat, catering sau inchirieri de limuzine.Cele doua, alaturi de alti 68 de studenti, au castigat, dar nu au vazut nici un ban. Cele doua, alaturi de alti 68 de studenti, au castigat, dar nu au vazut nici un ban. Tinerii au avut anumite suspiciuni in privinta firmei care a incercat un parteneriat cu Facultatea de Management din cadrul SNSPA Bucuresti si a cerut 500.000 de euro, bani europeni nerambursabili, anunta Stirile ProTV Guvernul german lauda reactia lui Trump. Opozitia o gaseste riscanta, de vreme ce nu se stie cine a savarsit atacul chimic. Un fost inspector ONU spune ca doar o ancheta la fata locului ar putea stabili vinovatii. Guvernul german sustine decizia presedintelui american de atacare a bazei militare din Siria, unde s-ar fi fabricat armament chimic. "Gestul Statelor Unite de a ataca structuri militare ale regimului Assad, care au facut posibile crime de razboi abominabile, poate fi inteles", a spus ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, in preambulul vizitei sale in Mali. Social-democratul, care detine si functia de vice-cancelar, a declarat ca "incapacitatea Consiliului de Securitate al ONU de a reactiona ferm impotriva utilizarii barbare a armelor chimice impotriva oamenilor nevinovati din Siria este greu de suportat". Anterior, cancelara Angela Merkel a declarat ca presedintele Assad este singurul responsabil de turnura pe care a luat-o situatia din Siria. "Folosirea repetata de arme chimice si crimele impotriva propriului popor trebuiau sanctionate". Intr-un mesaj comun, presedintele francez si cancelara germana au solicitat aducerea presedintelui sirian in fata unui tribunal international, relateaza Deutsche Welle