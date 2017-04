​Subiectele zilei: Dezincriminariada. Ce legi "toxice" pregatesc parlamentarii; A gresit sau nu imprevizibilul Trump? Ce cred americanii despre atacul din Siria; Germanii, mai realisti in chestiunea imigratiei

Dupa ce Donald Trump l-a provocat pe liderul de la Kremlin chiar pe terenul lui, ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, a declarat ca infrangerea Statului Islamic, scoaterea Siriei de sub influenta iraniana si alungarea presedintelui sirian Bashar al-Assad sunt prioritati pentru Washington. Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, este asteptat, marti, la Moscova. Presedintele SUA a ordonat atacarea bazei de unde, sustin SUA, au decolat bombardierele armatei siriene care au lansat armele chimice care au ucis marti cel putin 100 de oameni, sfidandu-l pe liderul de la Kremlin. Duminica, ambasadoarea Statelor Unite la Natiunile Unite, Nikki Haley, a declarat ca infrangerea Statului Islamic, scoaterea Siriei de sub influenta iraniana si alungarea presedintelui sirian Bashar al-Assad sunt prioritati pentru Washington, scrie Adevarul Dupa atacul cu rachete Tomahawk asupra bazei aeriene de la Shayrat, din Siria, ca raspuns la atacul cu bombe chimice lansat de regimul al-Assad, presedintele american Donald Trump incearca sa isi justifice public gestul, in contextul in care discursul oficial de la Washington in raport cu Siria pare sa se fi sucit la 180 de grade: daca pana acum nu se mai vorbea de plecarea de la putere a lui Bashar al-Assad, acum SUA nu isi mai pot imagina o "Sirie linistita" cu el la putere, dupa cum s-a exprimat ambasadoarea americana la ONU, Nikki Halley. In incercarea de a face fata marii intrebari daca SUA lui Trump au o strategie mai ampla pentru criza din Siria sau lumea a asistat doar la o parada de forta, Trump trebuie sa aduca justificari atat Congresului, cat si publicului american pentru gestul sau, informeaza Gandul In 2010, dr. Alis Grasu era directorul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF), iar sotul ei, dr. Cristian Grasu, era director medical. SABIF avea un contract cu firma SODEXO PASS ROMANIA SRL, avand drept obiect distributia de tichete de masa catre angajatii institutiei. In acelasi timp, firma SODEXO era sponsor al asociatiei sotilor Grasu. Familia Grasu este o familie importanta in Sanatatea romaneasca. Mai precis in medicina de urgenta. Dr. Cristian Grasu este medic si secretar de stat in Ministerul Sanatatii. Dr. Alis Grasu este sefa Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF). El este nascut in Teleorman, ca si presedintele PSD, Liviu Dragnea, informeaza Romania Libera Un studiu arata ca germanii sunt uluitor de statornici in atitudinea pozitiva fata de refugiati. Dar aparentele insala. Cifrele pot fi cu totul altfel interpretate, dupa cum arata Christoph Hasselbach. Ulrich Kober, expert in materie de migratie in cadrul Fundatiei Bertelsmann, a declarat pentru DW: "Consider remarcabil cat de robusta este in Germania ospitalitatea fata de refugiati, dupa doi ani de imigratie-record." Intr-adevar, 59 la suta din cei chestionati sustin in continuare ca refugiatii sunt bineveniti in Germania. Numai o treime considera ca astazi nici nu mai poate fi vorba de primirea imigrantilor cu bratele deschise. Intrebarea este insa astfel pusa incat respondentii sa judece cum ii trateaza societatea pe refugiati. Ei nu sunt chestionati ce parere au ei insisi despre sosirea refugiatilor si de aceea procentajul este atat de ridicat. In acelasi studiu este pusa si intrebarea personala, anunta Deutsche Welle. Daniel a vrut sa arate lumii subordonatii lui, asa ca i-a scos la plimbare prin Bucuresti si alte orase din Romania. Daca te-ai obisnuit in Capitala cu marsuri pentru diverse cauze, sa stii ca exista unul si pentru a-ti face pofta de mancare inainte de Paste. Ii spune "pelerinaj de Florii" si s-a intamplat ieri. In Timisoara a adunat cam o mie de oameni, in Bucuresti ceva mai putini, dar cei din urma au fost norocosii care au prins vorba de bine direct de la Daniel. E un esenta o plimbare intre cateva biserici si in Capitala a fost o slujba la Patriarhie. La final oamenii au plecat acasa cu ceva crengi de salcie si au incercat sa primeasca si o icoana gratuita, relateaza Vice. Revolutia din 1989 a fost de fapt o lovitura de stat, afirma academicianul Eugen Mihaescu, care dezvaluie, pentru Evenimentul zilei, ca "la sfarsitul verii 88, Silviu Brucan a locuit in apartamentul meu de la New York". "De acolo a vorbit cu Moscova, Londra si Washington". Despre Ion Iliescu spune ca era "extraordinar" in epoca dinaintea caderii lui Ceausescu, dupa care setea de putere l-a transformat intr-un fel de "mafiot care conduce clanul". Evenimentul zilei: Cum priviti - cu experienta de viata de acum - Revolutia din decembrie 1989? Nu a fost o Revolutie, ci o lovitura de stat si stiu asta pentru ca, la sfarsitul verii '88, Silviu Brucan a locuit in apartamentul meu de la New York. De acolo a vorbit cu Moscova, Londra si Washington. Am fost si eu absorbit, tangential, de evenimentele preparatorii, arata EVZ. Noul Parlament isi incepe mandatul cu o avalansa de initiative legislative menite sa dezincrimineze fapte penale din cele mai variate domenii: de la Codul Penal la legea societatilor comerciale, de la finantarea partidelor la integritatea functiei publice. Alesii puterii au in vizor pentru viitorul apropiat adoptarea mai multor proiecte de legi care i-ar avantaja pe ei, partidele lor sau clientela care ocupa functii in administratia publica. Deputatul PSD Florin Iordache , social-democrat devenit foarte cunoscut dupa adoptarea ordonantei de urgenta care modifica legislatia penala, revine in atentia publica dupa ce a depus o serie de amendamente la un proiect de modificare a Legii finantarii partidelor politice prin care se abroga prevederea potrivit careia contributiile care depasesc plafoanele legale pentru campaniile electorale sunt confiscate, potrivit Adevarul