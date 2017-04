Subiectele zilei: Peisajul sonor si clopotele catedralei; Vanatorul lui Dragnea, contract de 23 de milioane de lei cu Primaria lui Firea. O firma infiintata in august 2016 a luat, ca unic ofertant, un contract gigant la prima licitatie

Toate teoriile, "cifrele", statisticile economice si politice invocate - pierderile Reale - ale economiei romanesti din embargoul impus Rusiei au inchegat in lumea politica romaneasca cateva straturi de admiratori, "realisti" sau pur si simplu inocenti urechisti care deplang, ori de cate ori au ocazia, incapacitatea Romaniei de-a avea o relatie economica "pragmatica" cu Rusia. Teoretic au dreptate : unde am ajunge daca ne-am selecta partenerii economici si comerciali in functie de modelul de societate al acestora? Banii nu au ideologie, fluxurile comerciale se fac dupa alta "filosofie" decat cea a lui Max Weber - ce-are libelula cu prefectura? Teoretic? Nici macar atat. Si asta din considerente pe care le vom expune mai jos : 1) O relatie de parteneriat - fie si numai economic si comercial - cu Rusia si-o permit, in acest moment, doar statele puternice si aflate la o distanta de siguranta cu Rusia, scrie Curs de Guvernare. PSD a facut public proiectul Legii de salarizare unitara, conform caruia ierarhizarea salariilor din sistemul bugetar va fi realizata etapizat, pana in anul 2022. In anexele la lege, nu sunt insa prezentate explicit salariile ce vor fi incasate imediat ce legea va intra in vigoare, adica de la 1 iulie 2017, ci salariile la care bugetarii vor ajunge in decembrie 2022. Alaturi de salarii, anexele la proiectul de lege prezinta si coeficientii de ierarhizare a acestora, astfel incat raportul dintre cel mai mic si cel mai mare salariu din sistem sa fie de 1:12. Iar coeficientul 1 este aferent salariului minim pe economie. Aici, proiectul aduce o surpriza: conform acestuia, in anul 2022, salariul minim pe economie ar urma sa fie de 2.500 de lei, caci la aceasta cifra se ajunge daca impartim orice salariu mentionat in lege la coeficientul de ierarhizare corespunzator. Este pentru prima data cand se afirma explicit ca, in anul 2022, salariul minim va ajunge la aceasta valoare, relateaza Adevarul. Turismul e in scadere. Oare politica lui Trump "America First" e de vina? Pe langa implicatiile politice ale guvernarii nationaliste a presedintelui Trump, o consecinta posibila a faptului ca "America First" apare peste tot e ca e un slogan prost pentru turism. Adica, e ca si cum ai spune: "Buna, sunt presedintele SUA Donald Trump si cred ca alte tari si oamenii din ele sunt cel mult pe locul doi." Numerele sugereaza ca retorica lui Trump poate sa-i faca pe turisti sa evite SUA. Mai exact, Mark Whitehouse de la Bloomberg View a verificat numerele de la Biroul de Analiza Economica si a observat un declin in turism cu 10.2% in ultimele trei luni pana pe 1 februarie, dupa alegerea lui Trump. Cea mai mare scadere de la criza din 2008/2009. Trump a adus niste motive clare ca sa stai departe. Cele doua incercari ale sale de a reduce numarul de turisti din tari majoritar musulmane care vor sa intre in SUA au afectat turismul doar prin simpla idee, precum si noua lege ilogica de a nu le permite pasagerilor din opt tari majoritar musulmane sa-si foloseasca laptopurile si tabletele in timp ce zboara spre SUA, arata Vice O firma nou-infiintata de catre Virgil Lucian Constantin, directorul Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor Sportivi "Turris" din Teleorman, a luat un contract in valoare de 23 de milioane lei de la Primaria Capitalei. Totul, in urma unei licitatii cu un singur ofertant. Asociatia de vanatoare a fost fondata in anul 1998 de actualul presedinte al PSD, Liviu Dragnea. Din conducerea asociatiei face parte si Petre Pitis, directorul general si presedinte al firmei Tel Drum, controlata informal tot de catre Liviu Dragnea. Primarul Gabriela Firea Pandele a decis la inceputul lunii iulie 2016 ca Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti sa efectueze tratamentele de dezinsectie (combatere a tantarilor) in parcurile si pe spatiile verzi administrate de municipalitate. Aparent fara nici o legatura, doua luni mai tarziu, Virgil Lucian Constantin infiinta firma Fitodep Viridana SRL in localitatea Turnu Magurele din Teleorman, informeaza Romania Libera Bucurestiul - in diminetile de duminica, cand linistea strazii aduce mai aproape sunetul clopotelor de la biserica - iti mai poate oferi sentimentul unei plenitudini care ti se refuza in restul zilelor. Clopotul comandat in Austria de Patriarhia Romana suscita polemica: ar fi prea scump, prea mare si ar purta, vanitos, chipul in relief al parintelui patriarh. Singurul aspect necontestat de cercurile antireligioase este fabricarea clopotului la o topitorie din Austria. Daca ar fi fost comandat in tara, ar fi fost, probabil, un motiv in plus de contestatie, caci Turnatoria Blotor din Satulung, singura care ar fi putut realiza o lucrare atat de mare, urmeaza integral o traditie ruseasca atat ca tehnologie cat si ca timbru al sunetului. Artizanii din Satulung au invatat sa toarne clopote la topitoria Pyatkov din Kamensk-Uralski, acolo unde comanda clopote si muzicienii care cauta un sunet mai autentic rusesc pentru Uvertura 1812 a lui Ceaikovsky sau Simfonia nr 11 a lui Sostakovici. Dar atunci clopotul cel mare al Patriarhiei ar fi sunat mai mult ca in Rusia pravoslavnica decat ca in Occident, noteaza Deutsche Welle Un tribunal din Italia a hotarat ca Uber trebuie sa inceteze activitatea pe teritoriul tarii. Compania a fost gasita vinovata de concurenta incorecta. In sentinta data se arata ca Uber este o companie de transport care nu respecta legislatia din acest domeniu. Dupa cum probabil intuiti, acesta a fost si punctul de vedere al asociatiilor de taximetrie. Conform sentintei, Uber are la dispozitie 10 zile pentru a intrerupe orice activitate. In plus, in aceasta perioada, compania nu poate derula nicio campanie de promovare. In cazul in care Uber nu se supune deciziei, va avea de achitat o amenda de 10.000 de euro pentru fiecare zi de functionare. In acest moment, decizia nu este definitiva, iar compania Uber va face apel. Reprezentantii locali ai Uber s-au declarat socati de decizia tribunalului si sustin ca legea este invechita, precizeaza Gandul